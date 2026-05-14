Plata: surfeando sobre los faldones del oro

Por Nitesh Shah, Jefe de Investigación Macroeconómica y de Materias Primas, WisdomTree

La plata ha mostrado una volatilidad aún mayor que el oro en el primer trimestre de 2026. Los precios subieron brevemente a alrededor de 120 dólares la onza el 29 de enero, aproximadamente cuatro veces más que el año anterior, antes de caer bruscamente a mediados de los 60 dólares en cuestión de días, bajando aún más a alrededor de 61 dólares la onza a mediados de marzo. El metal continúa mostrando una fuerte sensibilidad a los movimientos del oro, y esperamos que esa relación siga siendo el factor dominante de dirección.

Demanda industrial

Cuando los precios aumentaron en enero, la principal preocupación fue que los precios elevados pudieran comenzar a socavar el uso industrial. Dado que aproximadamente la mitad de la demanda total de plata proviene de aplicaciones industriales, este sigue siendo el componente más crítico del mercado.

Al moderarse los precios, el riesgo para la demanda se ha atenuado algo. Aun así, después de alcanzar su punto máximo en 2024, la demanda industrial se suavizó en 2025 y puede volver a bajar ligeramente en 2026.

Gran parte de esta dinámica está ligada al sector solar. La actividad de instalación se adelantó antes de los cambios en el régimen de precios de la energía de China, que probablemente afectarán el despliegue este año. Al mismo tiempo, los fabricantes continúan reduciendo la cantidad de plata utilizada por unidad mediante mejoras de eficiencia y sustitución de materiales. Las estimaciones de la industria sugieren que estas mejoras tecnológicas han reducido significativamente la intensidad de la plata, lo que significa que incluso cuando las instalaciones crecen, la demanda de plata no necesariamente sigue el mismo ritmo.

A pesar de estos obstáculos, el contexto a largo plazo sigue siendo favorable. La energía solar sigue siendo una de las fuentes de electricidad más baratas y la demanda estructural de energía sigue aumentando a nivel mundial. Sin embargo, el crecimiento no está libre de obstáculos en la red y los retrasos en la obtención de permisos siguen limitando el ritmo de expansión en muchas regiones.

La geopolítica también puede desempeñar un papel. El conflicto que involucra a Irán podría acelerar los esfuerzos en Europa y Asia para diversificar las fuentes de energía y reducir la dependencia de los hidrocarburos importados. Si bien las cadenas de suministro de energías renovables conllevan sus propios riesgos, estos se concentran en gran medida en la fase de construcción. Una vez operativos, los activos renovables proporcionan energía generada a nivel nacional, lo que mejora la seguridad energética. Como tal, si bien nuestro escenario base es una demanda de plata relacionada con la energía solar más débil, hay margen para ganancias si los cambios de política aceleran el despliegue.

Más allá de la energía solar, la demanda vinculada a la infraestructura de datos, la electrificación del transporte y la inversión en redes eléctricas debería seguir siendo favorable. Además, se espera que el uso vinculado a catalizadores de óxido de etileno se recupere tras la disminución del año pasado.

Figura 1: Demanda industrial de plata

Fuente: Metals Focus, WisdomTree. 2026. (F) = Previsiones. Los pronósticos no son un indicador del desempeño futuro y cualquier inversión está sujeta a riesgos e incertidumbres.

Demanda de los inversores

Los flujos de inversores fueron una característica importante de 2025. Los productos cotizados en bolsa (ETP) registraron fuertes entradas desde marzo hasta finales de año, siguiendo en términos generales el aumento de los precios y alcanzando uno de los totales anuales más altos registrados en términos de volumen.

Esa tendencia se revirtió en 2026. Las salidas de capitales han sido notables, y los inversores obtuvieron ganancias incluso antes de que los precios alcanzaran su máximo a finales de enero.

El cambio de posicionamiento ayuda a explicar la fuerte corrección de precios. A medida que la participación se amplió y la exposición apalancada aumentó a principios de 2026, el mercado se volvió más susceptible a un rápido desapalancamiento. Cuando las tensiones geopolíticas aumentaron, muchos inversores redujeron el riesgo y recaudaron efectivo, lo que provocó una ola de cierres de posiciones largas en lugar de la acumulación de nuevas apuestas bajistas.

Las tendencias de la inversión física han sido más variadas. La demanda de monedas y lingotes aumentó con fuerza en 2025, respaldada no solo por mercados tradicionales como India, Alemania y Australia, sino también por un repunte en Asia Oriental y Medio Oriente. En estas regiones, los precios más altos del oro parecen haber fomentado la sustitución por la plata.

En cambio, la demanda estadounidense se debilitó significativamente, cayendo a su nivel más bajo en muchos años. Más recientemente, la volatilidad ha disminuido el apetito en los mercados occidentales, y los inversores adoptaron una actitud más cautelosa durante febrero y marzo.

Figura 2: Plata en productos negociados en bolsa

Fuente: Bloomberg Finance LP Septiembre de 2020 a abril de 2026. El rendimiento histórico no es una indicación del rendimiento futuro y cualquier inversión puede perder valor.

Demanda de joyería

El fuerte aumento de los precios hasta 2025 y principios de 2026 ha pesado mucho sobre la demanda de joyería. La fabricación mundial cayó un 8% en 2025, lo que refleja caídas generalizadas.

India experimentó la caída más pronunciada, ya que las presiones de asequibilidad redujeron la demanda, mientras que Europa se vio afectada por una actividad exportadora más débil vinculada a fricciones comerciales. Asia Oriental demostró ser más resiliente, con un crecimiento modesto en China respaldado en parte por la sustitución del oro y un desempeño exportador más sólido en Tailandia.

De cara al futuro, es probable que la continua fortaleza de los precios reprima aún más la demanda, mientras que la actual inestabilidad en el Medio Oriente también puede afectar el consumo regional.

Reciclaje

Los precios más altos alentaron un aumento en el reciclaje el año pasado, y los volúmenes alcanzaron su nivel más alto en más de una década. Las ganancias fueron más evidentes en joyería y platería, donde vender nuevamente en el mercado es más sensible al precio.

Sin embargo, la respuesta no fue ilimitada. Las limitaciones de procesamiento dentro del sistema de refinación restringieron la cantidad de material que podía regresar al mercado, particularmente para chatarra de mayor calidad.

El reciclaje industrial avanzó en la dirección opuesta, disminuyendo debido a tasas más débiles de recuperación de desechos electrónicos. En 2026, se espera que el reciclaje aumente aún más, respaldado por un año completo de precios elevados.

Suministro de minas

La producción minera mundial aumentó un 3% en 2025, respaldada por una producción más fuerte en países como Perú y Rusia. Al mismo tiempo, los costos de producción disminuyeron por segundo año consecutivo, impulsando los márgenes de los productores primarios de plata.

Para 2026, se espera que la oferta se mantenga prácticamente estable, con una disminución marginal, ya que las ganancias en algunas regiones se ven compensadas por la debilidad en otras partes, particularmente en las operaciones vinculadas a la minería de plomo y zinc.

Es importante señalar que la mayor parte del suministro de plata se produce como producción secundaria de otros metales, incluidos oro, cobre, plomo y zinc. Como resultado, la oferta de plata está influenciada no sólo por su propio precio sino también por dinámicas más amplias en los mercados de metales básicos y preciosos.

Si bien los precios más altos y los márgenes mejorados pueden incentivar una mayor actividad, las interrupciones tanto a nivel de mina como de refinación, junto con complicaciones geopolíticas, podrían limitar el crecimiento de la oferta en el corto plazo.

equilibrio del mercado

Se espera que el mercado de la plata siga siendo deficitario en 2026, con un déficit muy similar al observado en 2025, aunque significativamente menor que en los últimos años.

La menor demanda de los segmentos industrial y de joyería ha ayudado a reducir el desequilibrio. Al mismo tiempo, las fuertes entradas de capital a ETP el año pasado absorbieron efectivamente la oferta disponible, endureciendo las condiciones subyacentes más de lo que sugieren los balances generales.

Dado que es probable que la demanda de los inversores se modere este año, parte de esa presión debería disminuir, acercando el mercado al equilibrio.

Figura 3: Equilibrio del mercado de la plata

Fuente: Metals Focus, WisdomTree. 2025. (F) = Previsiones. Los pronósticos no son un indicador del desempeño futuro y cualquier inversión está sujeta a riesgos e incertidumbres.

Perspectivas del precio de la plata

Mantenemos una perspectiva positiva para el oro y esperamos que la plata se mueva en la misma dirección. Incluso con una demanda más débil en varios segmentos, la fortaleza de esta relación debería brindar apoyo.

Con base en nuestros supuestos de modelado, y suponiendo que el oro aumente alrededor de un 18% entre el primer trimestre de 2026 y el primer trimestre de 2027, estimamos que la plata podría aumentar aproximadamente un 24% durante el mismo período. Gran parte de esta ventaja está impulsada por la trayectoria del oro más que por los fundamentos específicos de la plata.

Sin embargo, existen limitaciones. La mayor inversión en capacidad minera el año pasado puede traducirse en una mayor oferta, lo que limitaría el potencial de crecimiento. Además, si bien indicadores económicos como el Índice de Gerentes de Compras se mantienen en territorio expansivo, la incertidumbre geopolítica continúa pesando sobre la fortaleza de la recuperación.

Figura 4: Atribución de pronóstico

Fuente: WisdomTree, Bloomberg. Los pronósticos no son un indicador del desempeño futuro y cualquier inversión está sujeta a riesgos e incertidumbres.

Conclusión

Las perspectivas de la plata están determinadas menos por sus propios fundamentos y más por su relación con el oro. Aunque una demanda industrial y de joyería más débil, junto con flujos de inversión más moderados, pueden crear obstáculos en el corto plazo, es poco probable que estos factores compensen el apoyo brindado por un contexto macroeconómico favorable para los metales preciosos. Con el mercado todavía en déficit y los impulsores estructurales de la demanda intactos, la plata sigue bien posicionada para participar en mayores ganancias, aunque con una volatilidad continua.

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