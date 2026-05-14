Candice King de Vampire Diaries da a luz, da la bienvenida a su primer bebé con Steven Kreuger

4. La búsqueda de los Salvatore

Después de encontrar a su protagonista femenina, TVD necesitaba a los dos componentes masculinos del triángulo amoroso esencial. No fue una tarea fácil.

“Buscamos por todas partes para escoger a Stefan y a Damon,” explicó Julie, señalando que Nina “hizo pruebas de química una tras otra con múltiples actores.”

¿Algunos de los actores que hicieron audiciones para uno (¡y a veces ambos!) roles? Zach Roerig (quien más tarde interpretaría a Matt Donovan), Michael Trevino (quien obtendría el papel de Tyler Lockwood), Nathanial Buzolic (posteriormente elegido como Kol), y la estrella de 7th Heaven David Gallagher, con Julie admitiendo sobre este último, “Nos impresionó mucho en un principio… pero todo el asunto de 7th Heaven, me pregunto si alguna vez podrá superarlo.” (Más tarde lo eligió como un hombre lobo después de ver Super 8.)

Y finalmente encontraron a sus chicos: Paul Wesley y Ian Somerhalder.

“Paul e Ian llegaron tarde en el proceso. Paul audicionó unas 15 veces, y Ian apareció de la nada,” dijo Julie. Por su parte, Nina recordó que Paul (¡quien inicialmente audicionó para Damon!) destacaba entre los demás chicos que le hacían la prueba de química: “El único que no estaba tratando demasiado, que no me hablaba en ningún momento a menos que estuviéramos filmando, era Paul Wesley,” le dijo a EW, “así que es gracioso pensar que hizo lo correcto,”