Predicción Bitesize: St. Patricks Athletic vs Shelbourne – 15/05/26

Competencia: Premier Division irlandesa

Mercado: Victoria de St. Patrick’s Athletic

Cuotas: 19/20 @ Pribet

Buscando extender su increíble liderazgo en la Premier Division, St. Patrick’s recibirá a Shelbourne en Richmond Park el viernes por la noche.

Comenzando con los anfitriones, embarcándose en lo que ha sido un comienzo notable de los procedimientos, St. Patrick’s ha afianzado firmemente su lugar como la sorpresa suprema de Irlanda esta temporada. Vistos por última vez en una actuación imparable cuando vencieron con autoridad por 4-1 en casa contra Waterford, los Athletic buscarán repetir esa exhibición aquí. Cerrando abril con una victoria rutinaria por 3-1 contra Bohemians, el exseleccionador de Irlanda ciertamente encuentra el ambiente en su equipo en un punto álgido. Invictos en todos sus cinco enfrentamientos consecutivos anteriores en la Premier Division, St. Patrick’s ha recibido merecidamente una serie de elogios. Incluyendo otra victoria por 3-1 contra Drogheda el mes pasado, los anfitriones del viernes también han seguido brillando con sus actuaciones goleadoras en la última parte del campo. De hecho, con solo tres puntos de diferencia para superar a los campeones reinantes Shamrock y ascender a la cima de la tabla, el equipo de Kenny ha marcado notablemente 31 goles en sus 16 enfrentamientos de la Premier Division esta temporada.

En cuanto a los visitantes, aunque Shelbourne pudo asegurar una victoria muy necesaria por 2-1 contra Shelbourne a principios de mes, parece que fue solo un impulso leve para el equipo de Joey O’Brien. Vistos por última vez en una actuación sin mordiente, ya que finalmente tuvieron que conformarse con un empate 0-0 en casa contra Sligo Rovers, los Reds solo han logrado una victoria en cualquiera de sus siete apariciones consecutivas anteriores, una racha que se remonta hasta el 21 de marzo. Cerrando abril con una emocionante derrota por 4-3 a manos de Drogheda, los visitantes del viernes estarán preparados para una dura prueba cuando viajen a Richmond Park este fin de semana. Con solo un margen de dos puntos para no caer en la zona de descenso, Shelbourne también debería preocuparse por su enfrentamiento más reciente contra St. Patrick’s. De hecho, golpeados con una derrota llena de acción por 3-2 cuando recibieron a los irlandeses voladores en Tolka Park el pasado 6 de marzo, también han sumado solo un punto de sus tres batallas anteriores. Dada la gran diferencia de clase reciente entre los oponentes del viernes, respaldamos una victoria local aquí.

Apuesta: St. Patrick’s Athletic 19/20 para vencer a Shelbourne en el concurso de la Premier Division irlandesa del viernes @ Pribet