Google niega violar la ley al promover un foro de suicidio vinculado a 164 muertes en el Reino Unido.

Google ha negado infringir la Ley de Seguridad en Línea al promover un foro de suicidio “nihilista” asociado con 164 muertes en el Reino Unido, donde se supone que está prohibido.

El regulador de internet del Reino Unido multó al operador con sede en EE. UU. del foro con £950,000 porque el sitio, que “presenta un riesgo material de daño significativo”, aún puede ser accesible en el Reino Unido a pesar de que las leyes británicas criminalizan alentar o ayudar al suicidio.

Sin embargo, un enlace al sitio web todavía aparece en los resultados de búsqueda de Google, lo que permite a los usuarios con software básico eludir el bloqueo y acceder a consejos detallados sobre métodos de suicidio.

La promoción del sitio por parte de Google, no nombrado por The Guardian, fue señalada por la Molly Rose Foundation, una campaña de seguridad en línea. Su director ejecutivo, Andy Burrows, dijo en el programa Today de BBC Radio 4: “Si lo buscas por su nombre, seguirá apareciendo en los resultados de búsqueda, una clara violación de la ley, pero sobre ese asunto, Ofcom hasta ahora ha declinado tomar medidas”.

El sitio listado por Google era la segunda entrada debajo de un enlace a Samaritanos. La URL asociada vincula a una página donde los operadores del foro dicen que el acceso ha sido “restringido voluntariamente a usuarios en el Reino Unido debido a los riesgos legales asociados con la Ley de Seguridad en Línea del Reino Unido de 2023”.

Sin embargo, incluye la dirección del sitio web, que luego se puede usar para acceder al sitio completo utilizando software VPN que simula estar en un país diferente.

Al simular el acceso a Internet desde EE. UU., Alemania y Francia, el foro completo era fácilmente accesible, incluidos consejos detallados sobre la eficacia de varios métodos de suicidio.

La Fundación Molly Rose, creada en memoria de Molly Russell, una joven de 14 años que se quitó la vida después de ver contenido en línea negativo, incluido sobre el suicidio, citó una sección de la Ley de Seguridad en Línea de 2023 que establece que los servicios de búsqueda deben “tomar o utilizar medidas proporcionadas relacionadas con el diseño u operación del servicio para mitigar y gestionar eficazmente los riesgos de daño a individuos”.

Google negó haber infringido la ley. Las regulaciones de Ofcom permiten que los motores de búsqueda respondan a las consultas “navegacionales”, dijo, añadiendo que sus resultados priorizan la seguridad del usuario al incluir un destacado cuadro de ayuda con recursos de apoyo, como Samaritanos, junto con cobertura de noticias contextual. Dijo que su objetivo era equilibrar protecciones de seguridad robustas con el principio de garantizar el acceso a la información, y que implementaría cualquier orden judicial formal para restringir el acceso a sitios específicos.

La fundación, junto con el grupo de campaña Familias y Supervivientes para Prevenir los Daños del Suicidio en Línea, han dicho que los forenses han advertido al gobierno del Reino Unido sobre los riesgos de más muertes en el foro “y una sustancia que promueve, glorifica e instruye su uso como método de suicidio”.

Adele Zeynep Walton, cuya hermana Aimee Walton se quitó la vida después de acceder al sitio, dijo: “Familias como la mía han estado esperando angustiosamente acciones contra el sitio web que se llevó a nuestras seres queridos y al menos 164 vidas en el Reino Unido. Mientras hemos esperado, se han perdido más vidas y hemos tenido que luchar en cada paso”.

Ofcom ha estado instando al sitio a cumplir con las leyes británicas que criminalizan intencionalmente alentar o asistir al suicidio desde la primavera pasada.

La Ley de Seguridad en Línea también permite a Ofcom solicitar una orden judicial que requiera a los proveedores de servicios de Internet bloquear el acceso desde el Reino Unido al sitio. El regulador está preparando una solicitud para que las conexiones del sitio sean cortadas efectivamente si no se abordan sus preocupaciones sobre la violación.

Un portavoz de Ofcom dijo: “Bajo la Ley, los motores de búsqueda deben minimizar el riesgo de que personas en el Reino Unido encuentren contenido ilegal, incluido contenido en los resultados de búsqueda, o contenido dentro de un clic de un resultado de búsqueda. La Ley es clara en que los deberes de contenido ilegal en los motores de búsqueda no requieren acción en los resultados de búsqueda que no contienen contenido ilegal, o si la página de un sitio alcanzada a través de un resultado de búsqueda tampoco contiene contenido ilegal, como una página web que explique que los usuarios del Reino Unido están bloqueados geográficamente”.