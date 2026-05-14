Reseña de Cuentos Paralelos

El director de cine iraní Asghar Farhadi, cuyo estilo siempre ha mostrado las fuertes influencias europeas de Antonioni y Haneke, regresa a Francia con un nuevo drama sobre la traición y la relación entre el voyeurismo y la creatividad. La película, protagonizada por Isabelle Huppert como Sylvie, una escritora solitaria obsesionada con espiar a sus vecinos con un telescopio, explora cómo la ficción puede contaminar la realidad. La trama se complica cuando un exconvicto desarrolla una obsesión peligrosa con la nueva novela de Sylvie, llevando la ficción a la vida real de forma trágica. A pesar de su extensión, la película resulta intrigante y convincente, con efectos de sonido que generan reflexión sobre la creación de la realidad.