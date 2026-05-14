Giro de Italia 2026: Davde Ballerini sobrevive al accidente con los adoquines de Nápoles

El italiano Davide Ballerini ganó la sexta etapa del Giro de Italia después de que los favoritos se estrellaran en el último sector adoquinado de Nápoles.

La lluvia comenzó a caer mientras el pelotón se preparaba para un sprint masivo cuando cuatro corredores cayeron en una curva adoquinada, causando caos y dejando fuera de la competencia al francés Paul Magnier y al italiano Jonathan Milan.

Ballerini, de 31 años, del antiguo equipo XDS-Astana de la estrella de la Isla de Man, Mark Cavendish, estaba en el interior de la curva derecha y se deslizó entre el desorden de ciclistas y bicicletas para subir la colina hacia la línea de meta, manteniendo a raya al belga Jasper Stuyven de Soudal-Quick Step.

El compañero de equipo de Stuyven, Magnier, que permanece con la camiseta de puntos ciclamino, se recuperó para terminar tercero, con los aspirantes al sprint británico Ben Turner de Netcompany Ineos Cycling quinto y Ethan Vernon de NSN Cycling 19º después de quedar también atrapado en el accidente.

El incidente fue otro ejemplo del extraño “efecto dominó” en el ciclismo cuando las bicicletas de los ciclistas parecen deslizarse después de que un primer ciclista golpea el suelo sin ningún contacto, a menudo a varios metros de distancia, siendo la causa probable la aplicación apresurada de los frenos.

En primer lugar, el condecorado velocista holandés Dylan Groenwegen de Unibet Rose Rockets cayó al suelo al mismo tiempo que su compañero de equipo y compatriota Elmar Reinders, antes de que cayera el venezolano Orluis Aular de Movistar, mientras que el noruego Tobias Lund Andresen de Decathlaon-CMA CGM golpeó la pista más atrás.

Los cuatro corredores derribados hicieron que varios otros se detuvieran para evitar el desastre, dejando a Ballerini pasar del tercero al primero y aguantar para ganar.

El portugués Afonso Eulalio de Bahrain-Victorious permanece con la maglia rosa de líder general después de la épica victoria del miércoles en Potenza.

Se desaceleró antes del final gracias a la norma que protege los tiempos de los corredores si caen a menos de cinco kilómetros de la meta.

El gran favorito para la victoria general el 31 de mayo en Roma, el danés Jonas Vingegaard, de Visma-Lease a Bike, dos veces ganador del Tour de Francia, todavía está a seis minutos y 22 segundos.

Pero se espera que él y los otros principales contendientes de la general alcancen su nivel durante el ascenso del viernes a Blockhaus en los Apeninos de Abruzzo.