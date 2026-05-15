Rally Antibes Costa Azul: en el Trofeo Michelin Amateurs, la lucha continuará

Esto es una costumbre en el Campeonato de Francia de Rallyes y, aunque el Rallye Antibes Costa Azul no albergará ninguna Copa Marques este año, el Trofeo Michelin, por supuesto, formará parte de la clasificación a seguir. Dividido en tres categorías distintas: el Trofeo Rally2, el Trofeo Premium (F-RGT, Rally2-kit y F-RC3) y el Trofeo Amateurs, que reúne a todas las demás clases de coches, este último se celebrará en los Alpes Marítimos. Líder de la clasificación provisional después de dos pruebas disputadas y dos podios, Sylvain Seray, copilotado por Mathieu Fouqueray, tendrá una buena carta que jugar a bordo de su Mitsubishi Lancer Evo VII. Pero frente a él, el vengativo Ludovic Jeudy y su copiloto Marlène Thiriot (Peugeot 307 F214) estarán ansiosos por volver a la pista después de dos abandonos mecánicos en Le Touquet y Rhône-Charbonnières. Trayectorias opuestas, pero motivación equivalente entre las dos tripulaciones.

El Trofeo Michelin Amateurs, ¿guarida del Rally4?

Desde hace varios años, los Rally4 toman protagonismo en este Trofeo Michelin Amateurs. Naturalmente, el ganador de 2024, Thomas Capelli, que juega con su hermana Marine como copiloto, será uno de los pilotos a seguir en Antibes a bordo de un Peugeot 208 Rally4 que sufrió algunos daños en Rhône-Charbonnières tras una salida de la carretera.

En la “familia Stellantis” también habrá que seguir de cerca a Florent y Amandine Konarski, para quienes Antibes Costa Azul será su segunda aparición con su nuevo Opel Corsa Rally4. El Renault Clio Rally4 también estará bien representado con Florian Picchioni y Manon Perrin, pero también con Julien Bregeon y Amélie Arrivé. El ex ganador del Rallye Jeunes también obtuvo el segundo puesto en la prueba del Trofeo Michelin Amateurs en Antibes el año pasado.

Equipos locales también presentes en el Trofeo Michelin Amateurs

Toda esta bella gente también tendrá que prestar atención a las tripulaciones locales, acostumbradas a estas rutas que frecuentan muchas veces durante la temporada. Destacamos, por ejemplo, la presencia de Luc Pistachi – Laétitia Authier (BMW 318 Compact), Steeve Cirasa – Morgan Gaillot (Peugeot 208 Rally4) o, por nombrar sólo algunos, Benjamin Migliore – Yann Ferrier (Peugeot 208 R2). El piloto de la última ciudad del equipo seguramente podrá contar con el entrenamiento del ganador de la edición de 2024, un tal Eric Camilli, ya que los dos son amigos en la vida. Recordamos que el ganador final del Trofeo Michelin Amateurs 2026 ganará una prueba del Campeonato de Francia de Rallyes en la categoría reina en 2027. Julien Casale, ganador. 2025, aprovechó el Rallye Le Touquet – Pas-de-Calais (5º) para hacerse con su premio.

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