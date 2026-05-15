Los White Sox dicen que al fanático que cayó en el bullpen le está yendo bien

CHICAGO — Los Chicago White Sox dijeron en un comunicado que el fanático que cayó aproximadamente 10 pies dentro del bullpen visitante en Rate Field durante la victoria del miércoles por 6-5 sobre Kansas City parecía estar bien.

“Nos comunicamos con el aficionado para verificar su bienestar y su amigo pudo compartir un informe positivo”, dijo el equipo antes del final de la serie del jueves contra los Reales. “Toda la organización de los White Sox y el clubhouse le desean una pronta recuperación”.

Los White Sox no revelaron el nombre del aficionado, a qué hospital fue trasladado ni la naturaleza de sus lesiones.

Un video de gran angular de MLB.com Research muestra que el fanático cayó sobre una barrera de aproximadamente 3 pies de alto desde la primera fila de la Sección 105 de los asientos del jardín derecho del estadio South Side y hacia el bullpen. El bullpen está ubicado detrás del muro del jardín derecho del estadio y frente a las Secciones 104 y 105.

La base de la barrera es de hormigón, se eleva entre 10 y 12 pulgadas y está coronada por una valla metálica de aproximadamente 2 pies de alto. La primera fila de asientos está aproximadamente a 3 pies detrás de la cerca.

El video muestra al fanático poniéndose de pie mientras el segunda base de Chicago, Chase Meidroth, conecta un elevado de sacrificio para anotar al jardinero central de los Reales, Lane Thomas, para el primer out en la parte baja de la tercera entrada.

El aficionado continuó sobre la barrera, cayó frente a un anuncio rojo de una carnicería local y aterrizó en un área cubierta de pasto y tierra en el extremo oeste del bullpen.

Kansas City tenía corredores en primera y segunda sin outs en la cuarta entrada cuando el juego se retrasó brevemente mientras los trabajadores atendían al aficionado caído. Parecía como si los trabajadores del estadio usaran una camilla para transportar al aficionado fuera del área del bullpen más allá de la pared.

Los relevistas de los Reales se trasladaron a un rincón más alejado del bullpen después de que el aficionado cayera.

“En mi mente, el béisbol es sólo un juego cuando se trata de esas cosas”, dijo el relevista Nick Mears a los periodistas después del juego. “Obviamente, las vidas humanas son algo diferente. Simplemente crear un espacio para que todas las personas entren y traten de ayudarlo. Tratar de asegurarnos de que recibiera la mejor atención posible en ese momento era nuestra prioridad”.

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