Joe Rogan admite honestamente sobre el pago de los luchadores de UFC

El comentarista de UFC Joe Rogan admitió honestamente sobre el salario de los luchadores de UFC después de que varios atletas pidieran recientemente bonificaciones posteriores a la pelea.

Ha habido varios peleadores de UFC que han pedido bonificaciones recientemente después de ganar sus peleas. Por ejemplo, King Green quería un bono por Actuación de la Noche de $100,000 después de vencer a Jeremy Stephens en UFC 328. Utilizó su entrevista posterior a la pelea con Rogan como una oportunidad para criticar directamente al presidente de UFC, Dana White, y al director comercial de UFC, Hunter Campbell, por su percibido desaire de un bono en su pelea anterior contra Daniel Zellhuber. Después de criticar a White y Campbell, a Green se le negó una vez más un bono POTN de $100,000 por su victoria por sumisión sobre Stephens. Y hablando de Stephens, el veterano también criticó la estructura de bonificación de UFC en una entrevista reciente.

Joe Rogan admite honestamente el pago de los luchadores

Hablando en el podcast “Joe Rogan Experience”, se le preguntó al veterano comentarista de UFC y ex presentador de Fear Factor qué piensa sobre los peleadores que piden bonificaciones después de ganar peleas. Para Rogan, quien ha estado involucrado con UFC desde 1997, no luce bien para UFC cuando los peleadores rutinariamente piden bonificaciones. En su opinión, con UFC ahora una compañía de $7.7 mil millones después de firmar con Paramount+, no es una buena imagen cuando tienes peleadores pidiendo, incluso rogando, dinero. Sin embargo, admitió que no tiene la visión para los negocios que tienen White, Campbell y los otros ejecutivos de UFC.

â€”Odio todo eso. Odio a la gente que tiene que pedir bonificaciones. Ya sabes, mira, el dinero está ahí, ¿verdad? Sabemos que el dinero está ahí. Se trata de un acuerdo de 7.000 millones de dólares. No soy un hombre de negocios, lo diré ahora mismo… Escucha, todo esto es charla hippie”, añadió Rogan más tarde. “Pero siento que si fuera dueño de UFC, no me sentiría bien si la gente no se sintiera compensada correctamente. Este es sólo mi sentimiento y no soy un buen hombre de negocios. Si quieres ser un buen hombre de negocios, debes ganar la mayor cantidad de dinero posible”, dijo Rogan (a través de Bloody Elbow).

UFC ofrece bonificaciones por finalización ahora

Una de las mejores cosas del acuerdo de UFC en Paramount+ es que la promoción ha comenzado a otorgar bonificaciones de finalización ahora. En el pasado, cuando un luchador conseguía un final, no había garantía de que recibiría dinero extra por su actuación. Ahora, sin embargo, los peleadores tienen garantizados al menos $25,000 cuando acaban con sus oponentes como parte de la nueva estructura de bonificación de UFC.

Los otros cuatro bonos, dos por Actuación de la Noche y dos por Pelea de la Noche, ahora también suponen más dinero de lo que solían ser. Se fijaron en 50.000 dólares durante la última década, pero ahora son 100.000 dólares. Así que el dinero del bono ciertamente aumentó después del nuevo acuerdo de transmisión de UFC.

Dicho esto, todavía recibimos luchadores cada semana pidiendo bonificaciones. Si eres Rogan, la forma de combatir esto es compensar más a los atletas para que no tengan que pedir bonificaciones. Pero Rogan no es quien dirige UFC y responde ante los accionistas, por lo que, aunque Rogan tiene algo de voz en la industria, en última instancia, los ejecutivos de UFC en la cima de la cadena alimentaria son quienes deciden cómo funciona el pago a los peleadores.