Mike Conley de los Timberwolves dice que no se retirará y planea jugar la vigésima temporada de la NBA

MINNEAPOLIS – No habrá suspenso en lo que respecta al futuro como jugador de Mike Conley, quien planea regresar para una vigésima temporada el próximo año.

En su reunión de salida del sábado, Conley dijo que no necesitaba tiempo para pensar en el retiro. Quiere darle otra oportunidad.

“Sí”, dijo Conley, de 38 años. â€œCreo que me he demostrado a mÃ mismo que puedo seguir jugando un poco mÃ¡s. Pero quién sabe cómo será eso”.

Nadie podría culpar a Conley si quisiera dejarlo después de una temporada salvaje. Fue movido abruptamente de la alineación titular a la banca en vísperas del primer partido de la temporada regular, con el entrenador Chris Finch deseando poner el balón en las manos de Anthony Edwards y darle al joven Donte DiVincenzo la oportunidad de ser titular. Conley fue sacado completamente de la rotación por un corto tiempo para que Rob Dillingham pudiera tener minutos consistentes como armador suplente. Fue traspasado a Chicago justo antes de la fecha límite, pero luego pudo regresar a Minnesota cuando los Bulls lo traspasaron por segunda vez a los Charlotte Hornets, quienes lo compraron.

“Fue mucho para absorber y tratar de encontrar mi camino a través de ello, porque simplemente no sabías cuándo estaría ahí la oportunidad o cuándo tendrías una oportunidad”, dijo Conley. “Sólo traté de estar preparado a pesar de todo”.

A Finch le dolía físicamente hacerlo de esa manera. A mitad de temporada, calificó como “un crimen contra la humanidad” no jugar con él de manera constante. El sábado, un día después de que los Timberwolves fueran eliminados de la segunda ronda de los playoffs por los San Antonio Spurs, Finch lamentó la forma en que manejó el movimiento inicial de Conley a la banca al comienzo de la temporada.

“También fue un esfuerzo tratar de preservar a Mike, pero perjudicó la capacidad de Mike para tratar de encontrar algún tipo de consistencia a lo largo de la temporada”, dijo Finch.

Conley jugó en sólo 54 partidos, con un promedio de 18,4 minutos, el mínimo de su carrera. El papel inconsistente hizo estragos con su disparo. Disparó sólo el 33,5 por ciento durante la temporada regular. Pero Finch comenzó a jugar con él de manera más consistente en la recta final y se recuperó en los playoffs. Conley disparó al 50 por ciento desde el campo y al 50 por ciento desde la línea de tres en los 12 juegos de postemporada de Minnesota, mejora suficiente para convencerlo de que podría regresar para otra temporada.

Conley será agente libre este verano. Su reputación como uno de los grandes compañeros de la liga, su experiencia veterana y su desempeño en los playoffs podrían hacerlo deseable para cualquier equipo. A esta edad, ya no es titular, pero los equipos tanto en reconstrucción como en contienda valoran tener una voz como la suya en el banquillo.

Los Timberwolves tienen interés en que regrese la próxima temporada. Joe Ingles se marcha, y el presidente de operaciones de baloncesto Tim Connelly y Finch siempre han valorado tener un veterano con una voz fuerte en el banco para ayudar a los jugadores más jóvenes. Si permanece en Minnesota, Conley puede apostar a que Finch también le dará la oportunidad de jugar.

“Siempre hay un papel para Mike Conley”, dijo Finch después de que Conley anotó cuatro triples en la victoria del Juego 1 sobre los Spurs. â€”El tipo es un jugador de baloncesto increÃble. Es un ganador increíble. Él compite sin importar cuál sea el enfrentamiento”.

La familia de Conley se ha instalado muy bien en Minnesota desde que llegó de Utah en un intercambio en 2023. Dijo que un regreso a los Timberwolves está en juego.

“Este ha sido nuestro hogar, este ha sido un gran lugar para nosotros”, dijo Conley. “Amo a los muchachos, amo la organización, Tim, el entrenador, a todos. Con suerte, tendremos la oportunidad de estar donde queremos estar al final de esto”.

Conley no ha ganado un campeonato y dijo que la persecución también podría influir en su lugar de aterrizaje. Los Wolves fueron eliminados por los Spurs en la segunda ronda, perdiendo el sexto partido por 30 puntos el viernes por la noche. Parece haber una brecha considerable entre ellos y el dúo del Oklahoma City Thunder y los Spurs en lo que respecta a la supremacía de la Conferencia Oeste.

“Todavía quiero tener esa oportunidad, ya sea que juegue (regularmente) o no”, dijo Conley. “Siempre me he esforzado por estar cerca del medio ambiente, estar rodeado de ese tipo de cultura y hemos tenido oportunidades aquí.

“¿Quién sabe cuánto miden las ventanas? Así que tienes que tratar de encontrar la oportunidad adecuada para ti, ya sea aquí o en otro lugar, porque aún así es lo único que estoy tratando de alcanzar”.