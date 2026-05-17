¿Qué partidos de la Premier League están en televisión durante la última semana de la temporada 2025/26? Horarios confirmados en mayo de 2026, día final.

¿Qué partidos de la Premier League están en televisión durante la última...

Varios partidos de la Premier League se mostrarán en vivo por televisión durante la última semana de la temporada 2025/26.

Los dos primeros equipos, Arsenal y Manchester City, están entre los equipos que tienen partidos elegidos para la transmisión en vivo, con el Manchester United entre los 12 equipos que aparecerán el domingo penúltimo.

El viaje del Tottenham al Chelsea también se mostrará en un partido con posibles implicaciones cruciales para el descenso.

Aquí están las últimas novedades sobre los partidos de la Premier League elegidos para la transmisión en vivo durante la última semana de la temporada, incluidos detalles sobre canales y transmisiones en vivo.

Los juegos incluyen al United en casa ante Nottingham Forest en un inicio temprano el domingo, elegido por Sky Sports.

Luego se mostrarán cuatro juegos al mismo tiempo, con Brentford, Brighton & Hove Albion, Everton, Sunderland y Fulham entre los equipos que esperan un impulso tardío para clasificar a lugares de calificación europea.

Más tarde el domingo, West Ham debe ganar en Newcastle si los Hammers quieren salir de los tres últimos puestos a expensas del Tottenham.

Arsenal recibe a Burnley el lunes y el City viaja el martes a un Bournemouth que busca su primera campaña europea.

Aquí está la lista completa de los partidos restantes. Sky Sports tiene el derecho de mostrar todos los partidos marcados como TBC, con selecciones y canales decididos después de la Jornada 37.

Las selecciones de emisión adicionales para la jornada 38, la última ronda de partidos, se esperan que se confirmen después de los partidos de la Jornada 37.

Todos los partidos finales comienza a las 16:00 BST – que es 11:00 ET o 08:00 PT – el domingo 24 de mayo.

Sky Sports y TNT Sports compartirán los derechos de transmisión en vivo para mostrar la Premier League en el Reino Unido entre 2025/26 y 2028/29.

BBC Sport también tiene los derechos de resúmenes, que incluyen Match of the Day, y los derechos de audio, que se comparten con talkSPORT.