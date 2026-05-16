Rally Antibes Costa Azul – ES6: Yoann Bonato finaliza el día en cabeza

Primero Astier, luego Bonato, de nuevo Astier y finalmente Bonato: el jefe de la general del Rallye d’Antibes cambió numerosas veces de manos en la primera etapa, hasta esta sexta y última especial del día. En los 22,23 km de los “Alpes Azules” (Saint-Antonin – Ascros – Toudon), Yoann Bonato fue claramente el más rápido sobre una carretera ligeramente polvorienta. El dúo de Lancia logró una gran hazaña al tomar la delantera sobre Raphaël Astier y Denis Giraudet, que eran líderes a 0,9 segundos antes del TC6. Pero con su Porsche 992 GT+, los antiguos líderes sufrieron en una pista menos favorable para su coche que en el Rally2. “Esta es la etapa que no nos gusta, porque hay demasiadas horquillas antes de la subida. Me gustaría tener un tiempo parcial en la cima de la subida. ¡Comimos nuestro pan negro y mañana vamos a disfrutar!”, sonríe el copiloto Denis Giraudet, el experimentado copiloto de Raphaël Astier.

En cuanto a Bonato-Boulloud, este scratch en el TC6 con 5,3 segundos de ventaja sobre Margaillan-Coppa les permite tomar la delantera con 8,5 segundos de ventaja sobre Astier-Giraudet. â€œEstamos super contentos, ha ido muy bien. Estamos súper felices. Todo está bien. » saborea Benjamin Boulloud.

Detrás del dúo de cabeza, Hugo Margaillan y Mathieu Coppa continúan su hermoso Rally de Antibes con su Hyundai i20N: son terceros en la general, a 27 segundos del líder y con un margen de 36 segundos sobre Jean-Baptiste Fransechi y Jules Escartefigue (Skoda Fabia Rally2), sus más cercanos perseguidores. El podio parece asegurado, si no me equivoco, para Hugo Margaillan y Mathieu Coppa.

El top 5 lo completan Lucas Darmezin y Charlyne Quartini (Hyundai i20N) por delante de Nikolay Gryazin y Konstantin Aleksandrov (Citroën C3 Rally2), que se encuentran entrenando antes de regresar al WRC2 en Japón. â€œFue mejor que esta maÃ±ana, simplemente aprovechemos ahora e intentemos trabajar en nuestra base. » comentó Aleksandrov, el copiloto.

La pareja Benjamín y Florence Stirling (Citroën C3) son 7.º, a 1:50.4 del líder, mientras que Côme Ledogar y Meryl Giraldo siguen en 8.º lugar, casi un minuto detrás de Stirling (+2:53.0). El dúo con un Porsche 911 está por delante del equipo belga-luxemburgués formado por Steve Fernandes y Florian Volvert en un Citroën C3 Rally2, mientras que Damien Dorseuil y Anne-Laure Dijoux (Citroën C3) completan el top 10.

El domingo 17 de mayo quedarán 6 etapas especiales que las tripulaciones deberán afrontar antes de conocer la identidad de los ganadores.

CFR – Rallye d’Antibes Costa Azul

La clasificación de SS6

La clasificación general tras el TC6

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