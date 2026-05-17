Cómo la canción más grande de Lykke Li llegó a Iceman de Drake: Tiene vida propia

En 2008, la artista de indie-pop sueca Lykke Li recibió una solicitud para samplear su canción “Little Bit”.

“Fue solo un correo electrónico, como ‘Oye, ¿puede este tipo usar esta canción?'” recuerda Li.

Ese tipo era Drake y el minimalista y envolvente ritmo de la canción terminó en su mixtape de 2009 “So Far Gone”, ayudando a lanzar al rapero al selecto club de superestrellas globales.

Ahora, casi 20 años después, Li aparece en otro álbum de Drake, esta vez en la forma de una interpolación de su canción característica, “I Follow Rivers” de 2011, que el rapero utiliza en la pista “Janice STFU” de “Iceman”. Es una feroz acusación contra los chismes de internet y los habladores, donde Drake critica a sus rivales y la constante charla y críticas en torno a su carrera.

Cuando habló por teléfono con Rolling Stone, Li acababa de regresar de “escucharla a todo volumen en el coche con mi mejor amiga”, dice. “Creo que es potente. Tiene esa energía cruda, de venganza, hip-hop”.

Similar a la última vez que Drake cruzó su camino, Li fue informada a través de un mensaje de texto, de parte del co-escritor Rick Nowels (Björn Yttling de Peter Björn and John, colaborador de mucho tiempo de Li, también está acreditado). “Pensé que [Rick] me estaba tomando el pelo”, dice. “Luego recibí el correo electrónico”.

Decir que “I Follow Rivers” ha tenido una larga vida sería un poco de una metáfora mixta. La canción, destacada de su álbum “Wounded Rhymes”, obtuvo un impulso adicional a través de un popular remix de baile del DJ/productor belga The Magician. Li reconoce la resonancia de lo que se ha convertido en su mayor éxito. “Quiero decir, es el regalo más misterioso e increíble de mi carrera porque ha tenido tantas vidas y diferentes iteraciones”, dice.

De hecho, covers, remixes y mash-ups de “I Follow Rivers” abundan en YouTube y las redes sociales, un fenómeno que Li compara con “un texto sagrado o un verso o un himno”. Ella elabora: “Vuelve a mi sentimiento sobre lo que es la música, que todos simplemente descargamos algo que de alguna manera existe en Dios o en el universo.” Con ciertas canciones, hay una alquimia o simetría que les permite tener su propia vida en el mundo. Y como compositora, ese es el mayor deseo. Estoy tan agradecida y bendecida de tener una de esas canciones que ni siquiera me pertenece. Tiene una vida propia.

Ofreciendo una prueba de concepto, Li comparte que su hijo de dos años recientemente le cantó: “Deep sea, baby”, una línea del pegajoso estribillo. “Nunca le había puesto la canción”, se maravilla. “Aparentemente había una niñera en el parque que estaba tocando la canción. Así que él se enteró de ‘I Follow Rivers’ a través de otra persona.”

El mes pasado, Li entregó esa misma línea a decenas de miles de personas en Coachella cuando tocó en el escenario del Outdoor Theatre en un horario de tarde.

Respecto al lanzamiento de la trilogía masiva de Drake, Li confiesa que su tiempo frente a la pantalla es limitado y aún no ha absorbido los tres álbumes (“Iceman”, “Habibti” y “Maid of Honour” se lanzaron a medianoche el 15 de mayo). Pero ha estado pensando en el rapero, a quien no conoce personalmente. “Curiosamente, he estado realmente anhelando a Drake y de hecho he estado escuchando ‘Marvin’s Room’ últimamente”, dice. “El antiguo Drake fue toda una era. Cuando entrabas en una habitación y ponían ‘Hotline Bling’. Entonces sí, lo estaba extrañando.”

En mayo, Li lanzó “The Afterparty”, su primer álbum en cuatro años. El LP de nueve pistas es una oferta mucho más cruda en su discografía, explorando temas de espiritualidad, muerte del ego y la psique humana. Se rumorea que es su último álbum, aunque Li solo ha confirmado su interés en explorar el arte fuera de la música. “No quiero pasar mi vida dentro del algoritmo. Cómo pasas tu día es cómo pasas tu vida. Entonces, ¿qué quieres hacer? Quiero vivir en una isla remota y meditar. Quiero navegar lejos”, dijo recientemente a Nylon.