La derrota del senador Bill Cassidy muestra el precio de la disidencia en el Partido Republicano de Trump

La derrota del sábado en las primarias del senador Bill Cassidy pone fin a una carrera de dos décadas en cargos públicos que en última instancia estuvo definida por las tensiones con el presidente Donald Trump.

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Y cuando los republicanos tienen tensiones con Trump, el presidente suele ganar.

Cassidy no logró avanzar en las primarias republicanas en Luisiana, ya que se prevé que la representante Julia Letlow, respaldada por Trump, y el tesorero estatal, John Fleming, se enfrenten en una segunda vuelta el 27 de junio. El ganador del concurso republicano será el gran favorito este otoño en la Luisiana roja rubí.

El resultado marca otro trofeo para la colección de Trump en su actual intento por derrocar a los republicanos que percibe como desleales a él.

A lo largo de la carrera de Cassidy, hubo signos ocasionales de que el médico convertido en político no estaba del todo en sintonía con su partido en una serie de cuestiones, incluida la atención médica. Pero el pecado capital de Cassidy, a los ojos de Trump y sus partidarios, fue votar en 2021 para condenar al entonces expresidente por cargos de juicio político por incitar a una insurrección el 6 de enero.

Cassidy acababa de ganar la reelección semanas antes por un margen dominante. Su voto después del juicio político fue visto como una especie de sorpresa por un senador que no era conocido por oponerse a su partido una vez que se calmó el polvo.

Esto iba en contra de un patrón de Cassidy durante su mandato en el Senado: una tendencia a expresar instintos moderados y desacuerdos ocasionales con su partido más a través de palabras que de votos. Esta vez, sin embargo, rompió con la mayor parte de su partido en el Senado.

“Nuestra Constitución y nuestro país son más importantes que cualquier persona”, dijo Cassidy en una breve declaración después de la votación. “Voté para condenar al presidente Trump porque es culpable”.

Y Trump nunca lo olvidó, ya que llevó a cabo una campaña en gran medida exitosa para derrocar a los republicanos que votaron a favor de acusarlo o condenarlo. Sólo dos de los otros seis senadores republicanos que votaron a favor de condenar a Trump siguen en el cargo: la senadora Lisa Murkowski, republicana por Alaska, y la senadora Susan Collins, republicana por Maine. Y sólo dos de los 10 republicanos de la Cámara de Representantes que votaron a favor de destituirlo siguen en el cargo, y sólo uno se postula para la reelección este año: el representante David Valadao, republicano por California.

El voto de Cassidy para condenar a Trump se produjo apenas unos meses después de que el senador ganara cómodamente la reelección para su segundo mandato de seis años. Fue elegido por primera vez para el Senado en la ola roja de 2014, derrocando a la senadora demócrata Mary Landrieu. Antes de eso, sirvió en la Cámara durante seis años y en el Senado del estado de Luisiana durante aproximadamente dos años.

Señala el férreo control que Trump mantiene sobre un electorado central del Partido Republicano que comparte sus implacables demandas de que los legisladores del partido le sean leales.

No importó que el historial de votación de Cassidy haya estado estrechamente alineado con la agenda de Trump en el Senado. El senador rara vez votó en contra de sus prioridades legislativas, personal administrativo o candidatos judiciales en cualquiera de los dos mandatos.

Un anuncio reciente del Comité Senatorial Republicano Nacional destacó el apoyo de Cassidy al “gran y hermoso proyecto de ley” de Trump el año pasado, diciendo: “El senador Bill Cassidy y el presidente Trump cumplieron su promesa y cumplieron” los recortes de impuestos.

Aparte del voto de destitución de Cassidy, su palpable malestar con elementos de la agenda de Trump y el movimiento “Hacer que Estados Unidos vuelva a ser saludable” desde que el presidente ganó un segundo mandato en 2024 ha recibido mucha atención este año, aunque, una vez más, su historial de votación real no se desvió.

En particular, ha habido un conflicto entre Cassidy, un médico y abierto defensor de las vacunas, y el Secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy, un escéptico de las vacunas que ha tratado de infundir su filosofía en la política gubernamental. Cassidy, que preside el comité de salud del Senado que supervisa el departamento de Kennedy, dejó claras sus reservas el año pasado.

Pero aún así emitió un voto fundamental para confirmarlo en el poderoso puesto.

De nuevo se produjo ese patrón para Cassidy, que a menudo se mantuvo con su partido en una votación final después de expresar malestar en el camino hacia allí.

En 2017, cuando los republicanos se estaban preparando para derogar la Ley de Atención Médica Asequible durante el primer año de Trump como presidente, Cassidy hizo una aparición muy publicitada en “Jimmy Kimmel Live” de ABC y dijo que cualquier proyecto de ley de atención médica debe “pasar la prueba de Jimmy Kimmel”, que lleva el nombre de su hijo, en el sentido de que no tendrá un impacto negativo en la atención de un niño que nació con una enfermedad cardíaca congénita.

Cassidy votó a favor del esfuerzo del Partido Republicano, que revocó las protecciones para condiciones preexistentes. Fracasó por poco en el Senado.

Este año, en enero, Cassidy dijo después de que agentes del Departamento de Seguridad Nacional mataran a tiros a dos estadounidenses en Minnesota: “Los acontecimientos en Minneapolis son increíblemente inquietantes. La credibilidad de ICE y DHS está en juego”. Aún así, apoyó a su partido en una serie de votaciones en medio de demandas demócratas para reformar las prácticas de aplicación de la ley del DHS.

Su declaración se produjo apenas una semana después de que Trump pidiera públicamente a Letlow que se uniera a la carrera, respaldándola preventivamente y diciendo en Truth Social: “¡¡¡CORRE, JULIA, CORRE!!!”

Letlow lanzó su campaña tres días después.

Ahora pasará a otra ronda en las primarias republicanas. Cassidy no lo es.