Para bien o para mal, los inversores están viviendo a través del mercado de valores de Trump. Aquí está por qué.

Para bien o para mal, los inversores están viviendo a través del...

El presidente Donald Trump ha sido considerado el presidente del mercado de valores por excelencia, supervisando una expansión hacia numerosos máximos históricos mientras fungía como catalizador de importantes declives.

Dentro de los primeros dos meses del segundo mandato de Trump, el S&P 500 experimentó una de las caídas más rápidas al territorio de corrección desde la Segunda Guerra Mundial, impulsado principalmente por la incertidumbre en torno a sus políticas arancelarias. Apenas un mes después, el índice casi cerró en territorio de mercado bajista tras el anuncio de aranceles del “día de liberación” del presidente. Una corrección se define como una caída de al menos el 10% pero menos del 20% desde su máximo reciente, mientras que un mercado bajista es una disminución de al menos el 20% o más en un cierre.

Pero el mercado también se ha recuperado más rápido de lo habitual bajo Trump.

En cuanto a las caídas del S&P 500 del 5% al 9.9% desde su pico, las dos que han ocurrido desde principios de 2025 se han revertido más rápido que la mediana de 34 días, según CFRA Research. Esa es una mejor tasa de recuperación en comparación con cualquier otro presidente desde Ronald Reagan en 1981.

“El mercado alcista sube por las escaleras, mientras que los mercados bajistas toman el ascensor”, dijo Sam Stovall, estratega jefe de inversión de CFRA Research. “Lo que estamos viendo en Trump 2.0 es una volatilidad más baja en general combinada con una recuperación más rápida que el promedio de las fuertes ventas”.

La recuperación más reciente en el segundo mandato de Trump, cuando el S&P 500 se recuperó de una caída del 9,1% en solo 16 días calendario, fue una de las más rápidas desde la Segunda Guerra Mundial, empatando en el noveno lugar más rápido, encontró CFRA.

“Es el crecimiento de las ganancias lo que ha hecho que los inversores sigan siendo muy optimistas”, dijo Stovall.

Contexto: – Marketwatch lista a Donald Trump como uno de los presidentes con mejor y peor desempeño en el mercado de valores en la historia reciente de los Estados Unidos. – Los mercados responden a las políticas y declaraciones del presidente Trump de manera significativa, generando volatilidad y oportunidades de inversión.

Verificación de hechos: – La afirmación de que los mercados se han recuperado más rápido bajo Trump es respaldada por datos de CFRA Research.