Casey Schmitt tiene el segundo juego con múltiples jonrones de su carrera para liderar a los Gigantes sobre los Atléticos, 6-4

WEST SACRAMENTO, California — – Casey Schmitt conectó dos jonrones y remolcó tres, Trevor McDonald ponchó a cinco en 6 2/3 entradas y los Gigantes de San Francisco vencieron a los Atléticos 6-4 el sábado por la noche.

McDonald (2-0) permitió cinco hits y una carrera en su quinta apertura en las Grandes Ligas. Matt Gage lanzó el noveno noveno sin permitir carreras para lograr el primer salvamento de su carrera.

El primer jonrón de Schmitt fue un jonrón solitario de 370 pies con dos outs en la primera entrada ante Luis Severino (2-5).

Los Gigantes ahora han conectado jonrones en 11 de sus últimos 12 juegos y mejoraron a 3-3 en su gira. Tuvieron al menos un hit en cada entrada y un hit multibase en todas menos dos.

Willy Adames agregó un sencillo productor con las bases llenas en la tercera, pero fue eliminado en la segunda para finalizar la entrada. Schmitt conectó su segundo jonrón de la noche en el quinto, un tiro de 355 pies al jardín derecho.

Matt Chapman agregó una carrera con un doble productor en la séptima entrada para poner el marcador 6-1, pero Brent Rooker conectó un tiro de tres carreras de 407 pies con el primer lanzamiento de Caleb Kilian desde el bullpen en la octava para reducir la ventaja de los Gigantes a dos.

Jeff McNeil consiguió el primer pase para los Atléticos después de que su out forzado permitiera anotar a Lawrence Butler. Nick Kurtz recibió una base por bolas en la octava entrada para extender su racha de embase a 39 juegos, empatando a Jason Giambi en la cuarta racha más larga en la historia de los Atléticos en la era de expansión (desde 1961).

Severino permitió 10 hits y cinco carreras y ponchó a siete en seis entradas.

A continuación

El RHP de los Giants, Adrian Houser (1-4, 5.79 de efectividad) toma la colina frente al LHP de los Atléticos, Jeffrey Springs (3-3, 4.22) en el partido de goma de la serie.

——

AP MLB: https://apnews.com/MLBbr/]

Copyright © 2026 ESPN Internet Ventures. Reservados todos los derechos.