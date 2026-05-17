El jefe militar de Hamas en Gaza rompió sus propias reglas, permitiendo que las FDI lo mataran

Varios meses después de que entrara en vigor un alto el fuego mediado por Estados Unidos, el líder de Hamas en la Franja de Gaza, Izz ad-Din al-Haddad, cometió una serie de errores críticos que permitieron a Israel rastrearlo y finalmente matarlo, dijeron fuentes de seguridad a Walla el sábado.

Los errores reportados ocurrieron mientras el enviado de paz Nickolay Mladenov estaba trabajando para avanzar en los esfuerzos para desmilitarizar Gaza, transferir el control de la Franja de Hamas a un tercero y asegurar la retirada de las fuerzas de las FDI de las áreas controladas por Palestina.

Según fuentes confiables en el establecimiento de defensa, Haddad inicialmente se escondió y se movió a través de una red de túneles altamente compleja. Insistía en que solo un círculo muy pequeño conociera sus movimientos y ubicaciones, y generalmente viajaba de un lugar a otro a través del sistema subterráneo.

Las fuentes dijeron que Haddad también fue la figura de Hamas que presionó en el último minuto para entrar en el alto el fuego, después de darse cuenta de que las fuerzas terrestres de las FDI, alentadas por el ministro de Defensa, Israel Katz, habían rodeado el núcleo de la Ciudad de Gaza, donde él se escondía.

Haddad entendió que si el liderazgo de Hamas rechazaba el alto el fuego, sus días probablemente estarían contados, y que los sistemas militares que Hamas había construido desde el derrocamiento de Fatah en Gaza podrían comenzar a colapsar, dijeron las fuentes.

Los funcionarios de defensa afirmaron que Haddad había suplicado efectivamente por el alto el fuego. En casos excepcionales, poco antes de que parara el combate, salía de la red subterránea a edificios y miraba afuera, violando directamente las reglas de seguridad que él mismo se había establecido.

Ese tipo de error, según las fuentes, ayudó a la comunidad de inteligencia israelí a localizar y eliminar gran parte del liderazgo superior de Hamas. Haddad, también, pareció ceder a la presión y violar su propia disciplina operativa.

Haddad, que a menudo recibía instrucciones políticas y operativas para Gaza de Khalil al-Hayya, fue tentado a salir a la superficie y moverse por las calles de Gaza cuando la atención de Israel se focalizaba en Irán y Líbano.

Como un fugitivo de alto rango buscando demostrar control, Haddad mostró su rostro de manera limitada y calculada para mantener la autoridad en la calle y señalar que no temía a la inteligencia israelí ni a los cohetes de la Fuerza Aérea de Israel.

Algunos funcionarios de defensa, sin embargo, evaluaron que su motivación principal era el anhelo de su familia, incluida su esposa e hijos, después de un período prolongado bajo tierra. Haddad también había sido responsable de civiles israelíes y soldados de las FDI retenidos como prisioneros.

A pesar de esto, continuó viviendo como uno de los hombres más buscados de Israel, alejando de su círculo interno a quien se sospechara problemas de lealtad.

Los oficiales de Inteligencia Militar identificaron las ventanas de tiempo en las que Haddad “cometía errores”, rastreaban sus nuevos patrones de movimiento y presentaban a altos funcionarios de defensa oportunidades en las que había una alta probabilidad de apuntar hacia él.

En aislamiento, Haddad amplió la influencia de Hamas, el financiamiento y el rango de ataques

Al mismo tiempo, Haddad había construido un mecanismo financiero bien aceitado en Gaza. Los funcionarios de defensa dijeron que estaba acumulando poder, dinero e influencia como parte de un plan más amplio para reconstruir la ala militar de Hamas, fortalecer los vínculos entre Gaza y Cisjordania, expandir el rango de ataques, restaurar la influencia de Hamas en la calle palestina y bloquear cualquier movimiento diplomático que pudiera debilitar al grupo.

Al final, Haddad fue asesinado en un escondite en un apartamento en el barrio Rimal de la Ciudad de Gaza, rodeado, entre otros, por miembros de su familia.

Cuando la gente intentó salir del edificio en vehículos, las FDI atacaron nuevamente para evitar la fuga de los asociados de Haddad o cualquier intento de supervivencia por parte del propio Haddad.