Se revela el oponente de Gable Steveson para su debut en UFC

Gable Steveson's opponent for his UFC debut later this summer was announced on Saturday night. He will be fighting on the main card of UFC 329 later this summer, which will be headlined by a rematch between Conor McGregor and Max Holloway.

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El oponente de Gable Steveson para su debut en UFC a finales de este verano fue anunciado el sábado por la noche. Peleará en la cartelera principal de UFC 329 a finales de este verano, que estará encabezada por una revancha entre Conor McGregor y Max Holloway.

â€¼ï¸ #UFC329 TARJETA PRINCIPAL â€¼ï¸ ðŸ”¥ MCGREGOR ðŸ†š HOLLOWAY ðŸ”¥

ðŸ”¥ SAINT DENIS ðŸ†š PIMBLETT ðŸ”¥

ðŸ”¥ SANDHAGEN ðŸ†š BAUTISTA 2 ðŸ”¥

ðŸ”¥ ROYVAL ðŸ†š KAVANAGH ðŸ”¥

ðŸ”¥ STEVESON ðŸ†š ELLISON ðŸ”¥ pic.twitter.com/aRBSDUDarw – MMA Orbit (@mma_orbit) 17 de mayo de 2026

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Steveson is currently scheduled to face Elisha Ellison in the opening fight of the main card, which is subject to change. Ellison has a 5-2 professional record, and he lost his UFC debut in September against Brando Peričić via first-round TKO. He's 29 years old and 6-feet tall. All five of his wins have come via first-round finish, and he was finished in both losses, so he's never gone to a decision.

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Actualmente, Steveson está programado para enfrentar a Elisha Ellison en la pelea inaugural de la cartelera principal, que está sujeta a cambios. Ellison tiene un récord profesional de 5-2 y perdió su debut en UFC en septiembre contra Brando PeriÄ‡ por nocaut técnico en el primer asalto. Tiene 29 años y mide 6 pies de altura. Sus cinco victorias se produjeron al terminar en la primera ronda, y terminó en ambas derrotas, por lo que nunca tomó una decisión.

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Ellison is a bit of an unknown prospect, while Steveson is one of the most well-known debutants in the history of the UFC. For example, Ellison has fewer than 3,200 followers on Instagram, compared to Steveson, who has 1.4 million.

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Ellison es un prospecto un poco desconocido, mientras que Steveson es uno de los debutantes más conocidos en la historia de UFC. Por ejemplo, Ellison tiene menos de 3200 seguidores en Instagram, en comparación con Steveson, que tiene 1,4 millones.

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From a stylistic standpoint, Ellison is a smaller heavyweight. He weighed in at 236.6 pounds for his last fight, which is well below the 265-pound limit. Steveson has a similar build, and he weighed in at 249 pounds for his last fight. Early betting odds view Steveson as a massive favorite.

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Desde un punto de vista estilístico, Ellison es un peso pesado más pequeño. Pesó 236,6 libras en su última pelea, muy por debajo del límite de 265 libras. Steveson tiene una constitución similar y pesó 249 libras en su última pelea. Las cuotas de apuestas iniciales ven a Steveson como un gran favorito.

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The fight game is about building interest, and nobody brings more eyeballs to the sport than McGregor. Steveson, making his UFC debut on the same night as McGregor's return, will give him a huge opportunity to establish himself among casual fans. Other notable fighters on the card include Paddy Pimblett, Benoit Saint Denis and Corey Sandhagen.

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El juego de lucha se trata de generar interés, y nadie atrae más miradas hacia el deporte que McGregor. Steveson, que hará su debut en UFC la misma noche del regreso de McGregor, le dará una gran oportunidad de establecerse entre los fanáticos ocasionales. Otros luchadores notables en la cartelera incluyen a Paddy Pimblett, Benoit Saint Denis y Corey Sandhagen.

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If Steveson performs well, he could be fast-tracked to a title fight like Brock Lesnar was nearly 20 years ago. Ellison is the type of opponent that Steveson will be able to get cage time against, a fighter who has already competed in the UFC. A loss would be incredibly damaging for the start of Steveson's career, but that's the entire intrigue of combat sports.

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Si Steveson se desempeña bien, podría ser acelerado hacia una pelea por el título como lo fue Brock Lesnar hace casi 20 años. Ellison es el tipo de oponente contra el que Steveson podrá pasar tiempo en jaula, un luchador que ya ha competido en UFC. Una derrota sería increíblemente perjudicial para el comienzo de la carrera de Steveson, pero esa es toda la intriga de los deportes de combate.

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The event will take place as part of the UFC's annual International Fight Week in Las Vegas. The fight is scheduled for Saturday, July 11, at T-Mobile Arena. UFC fights are now available to watch on Paramount+.

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El evento se llevará a cabo como parte de la Semana Internacional de Pelea anual de UFC en Las Vegas. La pelea está programada para el sábado 11 de julio en el T-Mobile Arena. Las peleas de UFC ahora están disponibles para ver en Paramount+.

Team odds refresh periodically and are subject to change. If you or someone you know has a gambling problem and wants help, call 1-800-GAMBLER.

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Las probabilidades del equipo se actualizan periódicamente y están sujetas a cambios. Si usted o alguien que conoce tiene un problema con el juego y necesita ayuda, llame al 1-800-GAMBLER.