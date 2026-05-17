¿Pero por qué Aaron Rai usa dos guantes? – Golf Planete

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Empatado en el segundo puesto con -4 (206) en el Campeonato de la PGA después de 54 hoyos, a dos cuerpos del estadounidense Alex Smalley, único líder, Aaron Rai tiene la particularidad de llevar dos guantes en competición. Que, sin embargo, saca en determinadas ocasiones, sobre todo para el putt. Pero no sólo…

LV

Ganador en el Gira de la PGA (au Campeonato Wyndham el 11 de agosto de 2024), tres veces ganador del Gira mundial de DPsuperando en dos ocasiones Tommy Fleetwood un desempate (ay Abierto de Escocia el 4 de octubre de 2020 luego a lasCampeonato HSBC de Abu Dabi el pasado 9 de noviembre), Aarón Raide 31 años, podrá este domingo dar un gran impulso a su carrera profesional que comenzó en 2012 con la victoria en el Campeonato de la PGA 2026.

De hecho, el inglés nacido en Wolverhampton, de padre de origen indio y madre nacida en Kenia, está más que nunca en la carrera por levantar el imponente Trofeo Wanamaker al final del día aquí en Plaza Newtown (Pensilvania). Se sitúa así entre los cinco segundos clasificados con -4 (206), a sólo dos golpes del líder, el estadounidense. Alex Smalley.

Evita ampollas y dolor.

El actual jugador número 44 del mundo, cuyo mejor resultado en este 2º Major de la temporada es un puesto 19 obtenido el año pasado en Hueco de codorniz (39º en 2024, no cortado en 2021), tiene la particularidad de llevar dos guantes. Y esto desde su infancia. Según él, este par le permite evitar ampollas y dolores, especialmente en climas húmedos. También le da un mejor control del club.

A” Me regalaron estos dos guantes por casualidad (el fabricante me había enviado un par) y cogí la costumbre de usarlos.les dijo a nuestros colegas de Golf Mensual. Unas semanas más tarde, mi papá se olvidó de ponerlos en mi bolso y tuve que jugar con uno. Fue catastrófico. No podía jugar, ya no sentía el agarre. Desde entonces siempre juego con dos guantes. ¡Sin ellos, creo que sería menos bueno! A”

Hábito modificado en bunkers

Otra característica única es que sólo usa un guante cuando tiene que jugar su bola en un bunker. De nuevo por una cuestión de sensación. Entonces los abandona una vez en el green para jugar al putt. la marca macwetque fabrica guantes deportivos diseñados para soportar todo tipo de condiciones climáticas, vio aquí la oportunidad adecuada y pidió a Aaron Rai que fuera su embajador.

A” Los guantes MacWet están diseñados para desafiar los elementos y optimizar tu rendimiento sean cuales sean las condiciones.subraya la marca en su sitio web. Utilizando nuestra tecnología patentada, estos guantes brindan un mayor agarre cuando están mojados, lo que garantiza un agarre seguro del palo de golf, llueva o haga sol. A”

Una bolsa tan apética

Jugador atípico pero talentoso, que ahora vive la mayor parte del tiempo en Florida, en Jacksonville, muy cerca de TPC SawgrasshÃ´te du Campeonato de jugadorestambién es el único que lleva fundas de hierro en su bolso. Una costumbre nacida también durante su infancia en una familia modesta donde se contaba cada libra. Una prueba más de que el británico, que estuvo en la lista corta de una selección durante la última Copa Ryder au Bethpage Negro¡Conserva todos los valores que le han convertido en uno de los mejores golfistas europeos actuales!

Foto: Darren Carroll / PGA de América