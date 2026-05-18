EL FESTIVAL DE SURF CON PARTICIPACIÓN FEMENINA MÁS GRANDE DEL MUNDO REGRESA A KINGSCLIFF BEACH, Nueva Gales del Sur.

Surfing Australia se complace en anunciar el regreso del NRMA Insurance Seas The Day por cuarto y mayor año consecutivo. El evento de surf con participación femenina más grande del mundo tendrá lugar el20 y 21 de junioen Playa Kingscliff en el norte de Nueva Gales del Sur.

En 2025, Seas The Day atrajo a una multitud récord de más de 15.000 personas, con actividades gratuitas, charlas inspiradoras y talleres organizados por mujeres líderes de la industria del surf. Además, casi 300 mujeres y niñas se lanzaron a las olas para competir en un concurso de surf inclusivo en equipos, con divisiones que incluían para surfing, shortboarding, longboarding y una división de mini-shredders para menores de 14 años.

Surfing Australia lanzó oficialmente el NRMA Insurance Seas The Day 2026 junto con el recientemente anunciado socio de Naming Rights, NRMA Insurance, ampliando su compromiso con el evento hasta 2028.

El director ejecutivo de Surfing Australia, Chris Symington, y el jefe de deportes y asociaciones, Luke Madden, se unieron a la ministra de la Mujer de Nueva Gales del Sur, Jodie Harrison, parlamentaria, a la ministra de la costa norte de Nueva Gales del Sur, Janelle Saffin, al director ejecutivo de Surfing NSW, Lucas Townsend, a la campeona mundial de 1993, Pauline Menczer, y a la presidenta de Bondi Boardriders, Victoria Austin, en el Parlamento de Nueva Gales del Sur para celebrar el lanzamiento oficial del festival de 2026.

Chris Symington, director ejecutivo de Surfing Australiadicho:

“Es un privilegio ver al NRMA Insurance Seas The Day regresar a Kingscliff Beach por cuarto año consecutivo. “El evento se ha convertido en un momento clave en el calendario del surf, lo que refleja el crecimiento continuo, la fuerza y ​​el profesionalismo del surf femenino en Australia. Los fuertes niveles de participación, compromiso comunitario y desempeño resaltan la trayectoria positiva que sigue el deporte. “Estamos orgullosos de darle la bienvenida a NRMA Insurance como socio de derechos de nombre para 2026. Su participación elevará aún más la experiencia del evento y apoyará el desarrollo continuo del surf femenino en Australia. “Surfing Australia también agradece al gobierno de Nueva Gales del Sur por su continuo apoyo, que ha sido fundamental para el crecimiento y el éxito del evento”.

IMAGEN: Lucas Townsend, director ejecutivo de Surfing NSW, Jodie Harrison, directora ejecutiva de Surfing Australia, Chris Symington, campeona mundial de 1993 Pauline Menczer, jefe de deportes de Surfing Australia Luke Madden, ministra de la costa norte Janelle Saffin, presidenta de Bondi Boardriders Victoria Austin

Crédito: Fotografía de Glenn Duffus

El evento de dos días en Tweed Coast ofrecerá a los espectadores un fin de semana repleto de entretenimiento y experiencias, que incluyen oradores motivacionales, música en vivo, yoga, baños de hielo, sesiones de respiración, camiones de comida, días de demostración de tablas de surf y mucho más.

Más allá de la acción dentro y fuera del agua, NRMA Insurance Seas The Day continúa brindando un entorno inclusivo y estimulante diseñado para fomentar una mayor participación, confianza y rendimiento femenino en el deporte. El evento, que reúne a surfistas de todas las edades y niveles, celebra la comunidad, la conexión y el crecimiento continuo del surf femenino en Australia.

La ocho veces campeona mundial Stephanie Gilmore elogió la increíble comunidad que este evento ha creado:

â€œLo que me encanta es ver a mujeres de todos los estratos sociales iniciarse en el surf, desde los cinco aÃ±os hasta bien entrados los sesenta. Es una gran comunidad. “Eventos como este son muy importantes porque celebran a todo tipo de surfistas femeninas, ya sea que estén compitiendo, dirigiendo una pequeña marca de surf o simplemente probando. Estoy feliz de que todo esté sucediendo aquí en Kingscliff”.

Volviendo al festival en 2026, el Desafío de surf de celebridades reunirá a campeones mundiales, atletas olímpicos, personalidades de los medios y estrellas juveniles en ascenso para una competencia amistosa en apoyo a las mujeres en el deporte. Con la participación de atletas de élite y mujeres influyentes de todo el panorama deportivo, el evento será uno de los momentos más destacados del fin de semana, agregando aún más energía y emoción al NRMA Insurance Seas The Day.

Shayna Jack, dos veces medallista de oro olímpicaCompitió en el Celebrity Surf Challenge en 2025 y reflexionó sobre el ambiente inspirador y edificante después de su serie:

“El día de hoy en el mar fue una experiencia edificante e inspiradora. Ver el pasado, el presente y el futuro del surf femenino unirse y celebrar el empoderamiento en el deporte. Ser parte del relevo fue muy divertido, no estoy seguro de qué tan fuerte fue mi etapa de carrera para el equipo, pero fue muy divertido con muchas risas y recuerdos para atesorar”.

IMAGEN: CCMO de NRMA Insurance, Emily Roberts, directora ejecutiva de Surfing Australia, Chris Symington, presidenta de Bondi Boardriders, Victoria Austin, campeona mundial de 1993, Pauline Menczer, directora ejecutiva de NRMA Insurance, Julie Batch, jefa de deportes y asociaciones de Surfing Australia, Luke Madden.

Crédito: Fotografía de Glenn Duffus

Surfing Australia se enorgullece de darle la bienvenida a NRMA Insurance como socio de derechos de nombre hasta 2028. Su participación representa un importante paso adelante para el evento, mejorando su entrega y experiencia general, al tiempo que apoya el desarrollo continuo del surf femenino en Australia.

Emily Roberts, directora de marketing y atención al cliente de NRMA Insurance, dijo:

“Estamos orgullosos de desempeñar un papel fundamental en la defensa del evento Seas The Day y destacar el impresionante calibre del talento del surf femenino australiano en el escenario mundial. Desde jóvenes hasta veteranos experimentados, NRMA Insurance se complace en apoyar a mujeres de todas las edades para que prosperen en el deporte y ayudar a construir comunidades más fuertes e inclusivas para el futuro del surf australiano”.

IMAGEN: Jodie Harrison, Ministra de la Mujer de Nueva Gales del Sur, Pauline Menczer, campeona mundial de 1993, Janelle Saffin, ministra de la costa norte.

Crédito: Fotografía de Glenn Duffus

IMAGEN: Jodie Harrison, Ministra de la Mujer de Nueva Gales del Sur, Pauline Menczer, campeona mundial de 1993, Janelle Saffin, ministra de la costa norte, Chris Symington, director ejecutivo de Surfing Australia.

Crédito: Fotografía de Glenn Duffus

El NRMA Insurance Seas The Day se enorgullece de contar con el respaldo deGobierno de Nueva Gales del Sur,Apoyará activamente la participación femenina en el surf y contará con el apoyo de una financiación de 110.000 dólares.

El ministro de Deportes, Steve Kamper, dijo:

“El gobierno laborista de Minns está comprometido a ayudar a más mujeres y niñas a participar y mantenerse involucradas en el deporte en toda Nueva Gales del Sur”. Seas The Day es una oportunidad fantástica para que las surfistas de todas las edades y habilidades compitan o prueben el surf en un entorno de apoyo y sin prejuicios. Animo a todas las surfistas y a cualquier persona interesada en el surf y el bienestar a aprovechar el día y ser parte del evento de surf más grande del mundo”.

La Ministra de la Mujer, Jodie Harrison, dijo:

“El gobierno de Minns se enorgullece de apoyar el maravilloso festival Seas the Day, ya que va viento en popa para alentar a las mujeres y niñas a participar en el surf y convertirse en parte de una comunidad y una industria centradas en la salud y el bienestar”. El festival desempeña un papel importante al brindar una oportunidad acogedora y sin presiones para que mujeres y niñas de todas las edades tomen una tabla y disfruten de las olas. Ya sea para competir, compartir olas con amigos o simplemente estar en el agua, el surf tiene muchos beneficios. Si vives o planeas visitar la costa norte, te animo a que te dirijas a Kingscliff para animar a las mujeres y niñas mientras surcan las olas”.

La ministra de la Costa Norte, Janelle Saffin, dijo:

“La costa norte es el corazón del surf australiano y estoy encantada de ver a Kingscliff volver a ocupar un lugar central en el festival de surf femenino más grande del mundo. “Nuestra región ha demostrado una resiliencia increíble durante el año pasado. Eventos como Seas The Day unen a nuestra comunidad y al mismo tiempo muestran nuestras escapadas de clase mundial a miles de visitantes que, a su vez, brindan un impulso vital a nuestras empresas locales y a la economía regional. Espero dar la bienvenida a miles de visitantes a nuestras costas para presenciar el talento y la pasión de las surfistas de todo el país”.

Acerca de NRMA Insurance Seas The Day:

NRMA Insurance Seas The Day es el evento de surf con participación femenina más grande del mundo que tiene como objetivo alentar a las mujeres de todos los niveles a competir en un ambiente libre de presión. El festival cuenta con oradores invitados, talleres, proyecciones de películas, camiones de comida, música en vivo, entretenimiento y más.

El concurso está abierto a surfistas femeninas en las siguientes divisiones: Open Women’s Shortboard, Open Women’s Longboard, Sub 18 Girls Shortboard, Sub 14 Mini Shredders y Para Surfing. La competición es un formato de parejas con tres surfistas en un equipo.

El Festival de Surf para Mujeres NRMA Insurance Seas The Day 2026 cuenta con el respaldo de Ford Australia Babybel, Fujifilm Photos, Southern Cross University, Ampd Bros, Sodii Hydration, Ghanda Clothing, Thermos, Sambazon, BLACKROLL, Zuum Energy Gum, Surfers For Climate

El festival de surf femenino NRMA Insurance Seas the Day 2026 regresa a Kingscliff, Nueva Gales del Sur, con el orgulloso apoyo del gobierno de Nueva Gales del Sur, la Oficina de Deportes de Nueva Gales del Sur y el Consejo de Tweed Shire.

Para obtener más información, visite seasthedaysurffestival.com.

El festival de surf femenino NRMA Insurance Seas The Day regresa por cuarto año consecutivo.

Crédito: Andy Morris / Surfing Australia

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El 4x Campeón Mundial de Para Surf, Sam Bloom, quien dio un panel de discusión inspirador y surfeó en la división Celebrity Surf Challenge y Para Surfing.Crédito: Andy Morris / Surfing Australia