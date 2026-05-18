Encuesta de jugadores anónimos de la NBA 2026: ¿Dónde jugará Giannis la próxima temporada? ¿Los fans más apasionados?

Todo el mundo sabe que la NBA es una liga de jugadores, por lo que tenía sentido dejar este grupo de preguntas de encuestas anónimas para el final.

¿Cómo podría terminar la saga de superestrellas con Giannis Antetokounmpo de Milwaukee? ¿Qué estadios tienen los fanáticos más apasionados y más desagradables? ¿Qué equipo estaría en la cima de la hipotética lista de “no intercambio” de cada jugador? ¿Y cómo gastan su dinero las organizaciones más inteligentes, más allá de los sueldos de los jugadores?

Estábamos profundizando en la experiencia del jugador para obtener este último lote de ideas fascinantes.

Ha sido un viaje divertido (y con suerte leído) a lo largo de estas últimas cuatro semanas, pero esta será la última edición de El AtléticoEncuesta anónima de jugadores de la NBA de 2026. El Atlético ya ha publicado el resto de los resultados: las opiniones de los jugadores sobre el MVP, el eventual ganador del título, la pregunta de la Casa Blanca, el debate sobre los jugadores sobrevalorados/subestimados (junto con la discusión sobre los mejores y peores entrenadores/mejor jugador defensivo), y las muchas batallas de la liga esta temporada con la integridad competitiva.

Desde finales de febrero hasta principios de abril, nuestros escritores se desplegaron por toda Norteamérica, haciendo a los jugadores una amplia gama de preguntas, que iban desde premios individuales hasta movimientos de jugadores y cuestiones de la liga. Nuestros redactores encuestaron a 161 jugadores, un récord para este proyecto, que representa aproximadamente un tercio de la fuerza laboral de la liga.

Como siempre, otorgamos a los jugadores el anonimato para darles la libertad de responder honestamente, sin temor a represalias por parte de oponentes, compañeros de equipo o fanáticos. Para mayor transparencia y contexto, le diremos cuántas personas respondieron a cada tema.

¿En qué equipo estará Giannis al comenzar la temporada 2026-27?



Los jugadores también están en sintonía con los rumores, ¿sabes? Entonces, si bien no es ningún secreto que los medios y los fanáticos han estado obsesionados con el futuro incierto de Antetokounmpo desde hace bastante tiempo, fue interesante saber que casi la mitad de los jugadores que respondieron esta pregunta (69 de 151) lo ven quedarse en Milwaukee.

Vale la pena señalar que estas respuestas se obtuvieron antes de la última escalada. El propietario de los Bucks, Jimmy Haslam, quien ha prometido cambiar a Antetokounmpo si no se compromete con la extensión a largo plazo a la que es elegible el 1 de octubre, dijo la semana pasada que espera claridad sobre la situación de Antetokounmpo antes del draft del 23 de junio.

Entonces, ¿podría terminar con el Miami Heat, como predijeron 35 de los jugadores? Esa es una de las muchas posibilidades aquí. Como dejó claro el presidente del equipo, Pat Riley, de 81 años, en su reciente conferencia de prensa, existe una gran urgencia para que el Heat realice una mejora importante este verano.

“No somos lo suficientemente buenos y no estamos contentos con eso”, dijo Riley, cuyo equipo es conocido por haber presionado para un intercambio de Antetokounmpo en la fecha límite de cambios de febrero. “Ésta es la primera vez en tres años que podemos hacer algo al respecto. Creo que los jugadores quieren jugar en Miami, algunos no. Creo que somos un destino. Nunca se sabe hasta que ingresas al mercado y comienzas a tener esas discusiones”.

No sorprende que Nueva York quedara en tercer lugar aquí, ya que Antetokounmpo mostró interés en jugar para los Knicks el verano pasado. Sin embargo, esta iteración actual está funcionando bien sin él últimamente, ya que barrieron a los Sixers el 10 de mayo por un segundo lugar consecutivo en las Finales de la Conferencia Este.

¿Qué estadio tiene los fanáticos más apasionados?

Si hubiera una correlación directa entre el éxito organizacional y la pasión de los fanáticos, entonces no sorprendería que los Celtics, que tienen 18 títulos, la mejor marca de la NBA en su historia, encabezaran esta lista con su experiencia en TD Garden.

Pero considere esto como algo contrario a esa lógica: los Lakers, sus rivales de toda la vida que ocupan el segundo lugar en la historia de la liga con 17 títulos y también cuentan con una enorme base de fanáticos en todo el mundo, recibieron solo dos votos de 161 para Crypto.com Arena. Eso dice mucho sobre la gran división en la experiencia del jugador cuando compite en esos dos edificios.

Hay algo diferente en los fieles de los Celtics, tal como lo hay cuando se trata de los locos de los Knicks que pasaron gran parte de las semifinales de la Conferencia Este apoderándose del Xfinity Mobile Arena de los Philadelphia 76ers. Como nuestro reportero nacional radicado en Nueva York, Fred Katz, describió la escena durante el decisivo Juego 4 el domingo, cuando los Knicks terminaron la barrida para ganar un lugar en su segunda final consecutiva del Este, la multitud del equipo visitante era “más ruidosa para los Knicks que (Madison Square Garden)”.

Cualquiera que haya asistido a partidos importantes en el MSG sabe que eso también dice algo. A pesar de todas las luchas de los Knicks en estas últimas décadas, no ha faltado la pasión de los seguidores del equipo, dentro y fuera de la arena.

Como los jugadores han notado claramente, los fanáticos del Thunder en el Paycom Center también se encuentran entre los más ruidosos de todos. Eso es especialmente cierto en estos días, ya que los campeones defensores parecen completamente capaces de convertirse en los primeros campeones consecutivos desde 2018, cuando los Golden State Warriors defendieron su título.

¿Qué arena tiene los fanáticos más desagradables?

Hay una delgada línea entre los fanáticos que son considerados apasionados y desagradables, y los leales a los Celtics aparentemente lo están caminando bastante bien. Sin embargo, la primera carrera no estuvo tan reñida como la segunda, ya que el público del TD Garden ganó esta.

En cuanto a que los fanáticos de Filadelfia sean catalogados como del tipo exagerado, es difícil culparlos por descargar todas estas décadas de frustración en los equipos visitantes. Los Sixers no han ganado un título desde 1983, y no han estado en una Final desde que el equipo liderado por Allen Iverson en 2000-01 cayó en cinco juegos ante los Shaq-Kobe Lakers. Esa también fue su última aparición en una final de conferencia. Más recientemente, han perdido en segunda ronda en seis de las últimas nueve temporadas.

Como si todo eso no hubiera sido lo suficientemente doloroso como para soportarlo, ahora enfrentan la pregunta existencial de si realmente califican como una ciudad deportiva. Al menos así lo ve Josh Hart. Después de la barrida de los Knicks, el escolta veterano que ganó un título nacional en 2016 en Villanova trolleó a las masas de Filadelfia durante su vuelta de la victoria.

“Solía ​​pensar que Filadelfia era una ciudad deportiva”, dijo Hart después del partido de cierre en el Xfinity Mobile Arena. “Ya no sé si lo es”.

Marque sus calendarios para la próxima vez que Hart y los Knicks jueguen contra los Sixers la próxima temporada. Es seguro asumir que nos recordarán por qué sus fanáticos hicieron esta lista.

¿Cuál es el primer equipo en su lista de no cambios?

Entonces… resulta que la opinión de LeBron James no fue un caso atípico después de todo.

Justo cuando nuestro grupo de reporteros estaba terminando sus entrevistas, la estrella de los Lakers apareció en los titulares cuando compartió su visión no tan halagadora de Memphis en un podcast. Y aunque también tenía cosas poco halagadoras que decir sobre Milwaukee y Cleveland (que está cerca de su ciudad natal de Akron, Ohio, por supuesto), fue la decisión de James sugerir que los Grizzlies se mudaran a Nashville, Tennessee, lo que realmente enfureció a los Memphisians. Y es comprensible que sea así.

Pero la prueba está en las encuestas.

Cuando se preguntó a los jugadores qué equipo estaría en la cima de su lista de “no intercambio”, Memphis recibió más de tres veces más votos que los Washington Wizards, que ocuparon el segundo lugar.

“Honestamente, jugaré en cualquier lugar”, explicó un jugador. “Pero tendría que decir que Memphis es un lugar en el que no quiero vivir. Así que esa sería la razón por la que no querría jugar allí”.

Otro jugador dijo: “No tiene nada que ver con el equipo. Es la ubicación del equipo”.

Esta retroalimentación parecería ir en contra de la perspectiva compartida por el comisionado Adam Silver en una aparición en un podcast a finales de abril, cuando indicó que “nunca había escuchado ese tema de que los jugadores no querían estar en Memphis” y al mismo tiempo dijo “no hay ninguna razón por la cual los Memphis Grizzlies no puedan tener éxito”. Silver también dijo que le gustaría que los Grizzlies jugaran “algunos partidos al año en Nashville y fueran el equipo de Tennessee en la medida de lo posible”.

Mientras los Grizzlies no tengan un nuevo acuerdo de arrendamiento de estadio en el FedEx Forum, donde su contrato actual expira después de la temporada 2028-29, habrá dudas sobre si podría haber un movimiento en el horizonte. Esas negociaciones entre la organización y la ciudad han durado mucho más de lo esperado y siguen sin resolverse.

Que los Wizards terminen segundos aquí no es una sorpresa. El equipo no ha ganado 50 juegos en una temporada ni ha llegado a la final de la Conferencia Este desde 1978-79. Su récord de 17-65 al hundirse esta temporada probablemente perpetuó la narrativa de la franquicia perdedora.

La actual oficina central de Washington ha intentado cambiar las percepciones en los últimos tres años, invirtiendo fuertemente en personal de operaciones de baloncesto e infraestructura de franquicia y supervisando una renovación muy esperada de Capital One Arena, comenzando con los vestidores locales y de visitantes.

Anthony Davis, quien fue traspasado a los Wizards en febrero, dijo durante una conferencia de prensa el mes pasado que las opiniones externas sobre la franquicia son inexactas.

“Personalmente puedo decir ahora que no es lo que la gente piensa o lo que la gente hace parecer”, dijo Davis. â€”Sí, perder es parte de eso, así que la gente lo relaciona con la organización. Pero la organización en sí misma es totalmente diferente de lo que la gente cree que está viendo”.

¿En qué gastan el dinero los equipos más inteligentes, más allá de los contratos de los jugadores?

Si el nuevo propietario de los Portland Trail Blazers, Tom Dundon, no entiende por qué recientemente fue ampliamente ridiculizado por adoptar un enfoque tan frugal en sus primeros días al mando, estos resultados deberían servir como una gran explicación. Esta es, como hemos mencionado, una liga de jugadores. Y cuando se les pidió a los jugadores que dieran su opinión sobre dónde gastan el dinero los equipos más inteligentes fuera de los contratos de los jugadores, es bastante revelador que el 85,9 por ciento de las respuestas se centraron en inversiones que les hicieron la vida más fácil.

Instalaciones de práctica de alta gama. Miembros del personal bien remunerados y expertos en sus respectivos campos. Chefs que están disponibles a todas horas para satisfacer todas sus necesidades nutricionales.

Este es el tipo de beneficios que, según esperan los propietarios, ayuden al desempeño de sus jugadores y protejan su inversión.

“Es el personal de apoyo: las comidas, los viajes, todas esas pequeñas cosas”, dijo un jugador. â€œEl presupuesto en alimentos. Retener a personas que han estado allí por un tiempo. Eso es realmente importante. Las buenas organizaciones hacen eso”.

Esta es la norma en la NBA actual, en su mayor parte. Los 30 equipos ya están gastando una increíble cantidad de dinero para pagar a estos jugadores, y estos esfuerzos adicionales tienen como objetivo ayudarlos a permanecer en la cancha durante toda la campaña de 82 juegos (más playoffs).

“(Es) todo el proceso de recuperación, desde la comida hasta el cuidado del cuerpo, asegurarnos de que tengamos técnicos de masaje, asegurarnos de que los chicos estén bien cuidados”, dijo un jugador. “La cantidad de personal que tienes en el equipo para asegurar que los muchachos cubran todas sus necesidades (es importante)”.

Otro dijo: “Salud. Ochenta y dos juegos. Es una temporada larga. Los mejores equipos cuidan mejor de sus jugadores que otros equipos”.

Y otro: “La calidad de su personal de apoyo, desde entrenadores, entrenadores de fuerza, nutricionistas, chefs, la gente común que vemos todos los días y que otras personas no ven”.

Si bien hubo una cantidad significativa de repeticiones en estas respuestas, algunos jugadores se centraron más en la necesidad de buenos aviones y hoteles de lujo como parte del proceso de recuperación. Un jugador hizo una solicitud específica para contar con más personas que no solo entendieran los análisis en el juego actual, sino que también poseyeran las habilidades de comunicación para transmitir su valor a los entrenadores y jugadores por igual.

“Siento que tenemos muchos datos en este momento y nos dicen la forma ideal de jugar, pero no tenemos gente que pueda dejar eso claro como organización”, dijo el jugador. “Creo que los mejores equipos obtienen esos datos y luego tienen personas que pueden explicárselos a los entrenadores y los entrenadores pueden explicárselos a los jugadores y, como equipo, sabes exactamente lo que estás tratando de hacer de arriba a abajo”.

En ese sentido, consideremos este dato descabellado: sólo uno de los 149 jugadores que respondieron esta pregunta mencionó la necesidad específica de invertir mucho en un entrenador en jefe y en el personal de asistentes, como medio para disfrutar del éxito compartido.

“Después de los (jugadores), el entrenamiento es lo más importante”, dijo el jugador.

Hubo algunos jugadores que destacaron la importancia de que las familias de los jugadores también reciban un buen trato.

“Creo que muchos de los equipos en los que he estado, en los que disfrutamos estar, también se toman el tiempo para cuidar de las familias”, dijo un jugador. â€”Buenas habitaciones familiares, cuidado de las esposas y los hijos, todo eso.

“Buena comida, asientos decentes (en los juegos para miembros de la familia), un televisor para que puedas ver el juego allí si te cansas de sentarte en las gradas. Mi esposa se sienta en muchas gradas”.