Los proyectos de ley se adelantaron a la curva al conseguir el ‘secreto mejor guardado’

The Buffalo Bills focused primarily on defense during the 2025 NFL draft, selecting five defenders to kick things off. Their first offensive player selected was Georgia Tech tight end Jackson Hawes, who they took 173rd overall in the fifth round.

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Los Buffalo Bills se centraron principalmente en la defensa durante el draft de la NFL de 2025, seleccionando a cinco defensores para comenzar. Su primer jugador ofensivo seleccionado fue el ala cerrada de Georgia Tech, Jackson Hawes, a quien tomaron en el puesto 173 en general en la quinta ronda.

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Hawes was added to a position of strength, joining Dalton Kincaid and Dawson Knox. Despite the talent ahead of him, Hawes found a way to contribute as a rookie with Bills On SI's Ralph Ventre calling him a hidden gem. Hawes was known for his run-blocking, but still contributed with 16 receptions for 187 yards and three touchdowns.

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Hawes se sumó a una posición de fuerza, uniéndose a Dalton Kincaid y Dawson Knox. A pesar del talento que tenía por delante, Hawes encontró una manera de contribuir como novato y Ralph Ventre de Bills On SI lo llamó una joya escondida. Hawes era conocido por su bloqueo terrestre, pero aun así contribuyó con 16 recepciones para 187 yardas y tres touchdowns.

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His upside as a receiver is a positive, but Hawes' claim to fame is his work as a blocker. Hawes finished his rookie season as the fourth-highest-rated tight end according to PFF, earning an 83.1 overall. As a run-blocker, he earned a 74.2, which was third overall at tight end.

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Su ventaja como receptor es positiva, pero el reclamo de Hawes a la fama es su trabajo como bloqueador. Hawes terminó su temporada de novato como el cuarto ala cerrada mejor calificado según PFF, obteniendo un 83,1 en general. Como bloqueador terrestre, obtuvo un 74,2, lo que lo situó tercero en general como ala cerrada.

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Jackson Hawes praised as the best-kept secret on Bills' roster

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Jackson Hawes elogiado como el secreto mejor guardado del roster de los Bills

El ala cerrada de los Buffalo Bills, Jackson Hawes, celebra anotar un touchdown en el último cuarto contra los Cincinnati Bengals. | Imágenes de Gregory Fisher-Imagn

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That performance led to Bleacher Report's Brent Sobleski naming Hawes the team's "best-kept secret," saying Buffalo was ahead of the curve in drafting a run-blocking tight end who gives them one of the deepest tight end corps in the league.

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Esa actuación llevó a Brent Sobleski de Bleacher Report a nombrar a Hawes como el “secreto mejor guardado” del equipo, diciendo que Buffalo estaba por delante de la curva al seleccionar a un ala cerrada bloqueador terrestre que les da uno de los cuerpos de ala cerrada más profundos de la liga.

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"By drafting Hawes a year earlier, the Bills landed the best pure blocker among the last two classes and got him at a discounted price, considering half-a-dozen inline options were taken between this year's second and fourth rounds," Sobleski wrote.

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“Al seleccionar a Hawes un año antes, los Bills consiguieron al mejor bloqueador puro entre las dos últimas clases y lo consiguieron a un precio con descuento, considerando que se tomaron media docena de opciones en línea entre la segunda y cuarta ronda de este año”, escribió Sobleski.

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"Hawes is a tone-setter and trendsetter as a blocking tight end, with some upside to contribute in Buffalo's passing attack."

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“Hawes marca la pauta y marca tendencias como ala cerrada bloqueadora, con algunas ventajas que contribuir en el ataque aéreo de Buffalo”.

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Buffalo leaned heavily on their rushing attack in 2025, with Hawes standing out as one of the players who helped paved the way.

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Buffalo se apoyó en gran medida en su ataque terrestre en 2025, y Hawes se destacó como uno de los jugadores que ayudaron a allanar el camino.

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Jackson Hawes won't remain a secret for long

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Jackson Hawes no permanecerá en secreto por mucho tiempo

El ala cerrada de los Buffalo Bills, Jackson Hawes, sale al campo para jugar contra los Pittsburgh Steelers en el Acrisure Stadium. | Imágenes de Charles LeClaire-Imagn

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By now, teams have recognized what Hawes brings to the table. Not only as a blocker in the run game, but his work as a receiver, especially near the goal line. Entering his second season in the league, Hawes is in line for a bigger role, even with Kincaid and Knox still on the roster. That means keeping him a secret much longer isn't possible.

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A estas alturas, los equipos han reconocido lo que Hawes aporta. No sólo como bloqueador en el juego terrestre, sino su labor como receptor, especialmente cerca de la línea de gol. Al comenzar su segunda temporada en la liga, Hawes está en línea para desempeñar un papel más importante, incluso con Kincaid y Knox todavía en la plantilla. Eso significa que no es posible mantenerlo en secreto por mucho más tiempo.

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Buffalo will especially lean on Hawes down the stretch as the weather turns colder. Those games are often won on the ground and having a trendsetter who can help bully the opposing team is exactly what they need to help win those tough contests.

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Buffalo se apoyará especialmente en Hawes en la recta final a medida que el clima se vuelva más frío. Esos juegos a menudo se ganan en el terreno y tener un creador de tendencias que pueda ayudar a intimidar al equipo contrario es exactamente lo que necesitan para ayudar a ganar esas duras competencias.