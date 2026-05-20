El árbitro Michael Salisbury no será convocado para la última jornada de la Premier League

El árbitro de manchester unidola victoria sobre Bosque de Nottingham El pasado domingo no ha sido seleccionado para ningún partido de la última jornada de la Premier League.

Michael Salisbury permitió que el gol de Matheus Cunha para el United se mantuviera en pie, a pesar de que Bryan Mbeumo tocó el balón en la preparación.

Salisbury rechazó una revisión del árbitro asistente de vídeo (VAR) para descartar el gol y Professional Game Match Officials Limited (PGMOL) admitió más tarde que debería haber sido anulado.

Los árbitros del fútbol profesional inglés adoptan un enfoque más indulgente con el balonmano que otros países, aunque todavía dentro de las leyes.

Y aunque el jefe de árbitros, Howard Webb, le dijo a Forest que si bien podría haber razones justificables para considerar que no fue una mano de Mbeumo, la “expectativa del fútbol” habría sido que el gol fuera anulado.

Fue sólo la decimoséptima vez en siete temporadas, y la cuarta esta temporada, que un árbitro rechazó el consejo del VAR en el monitor de campo.

Salisbury, que ha estado a cargo de 13 partidos de la Premier League esta temporada, no forma parte del equipo de árbitros en ninguno de los 10 partidos del domingo, que comienzan a las 16:00 BST.

Mientras tanto, James Bell ha sido seleccionado como VAR para el partido en casa del Fulham contra Newcastle, a pesar de las críticas por la decisión de no recomendar una revisión de una entrada de Kai Havertz del Arsenal a Lesley Ugochukwu del Burnley el lunes.