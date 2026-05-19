Consejo para la alineación de béisbol de fantasía del miércoles: aprovecha la buena racha de McGreevy

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Lanzadores que se transmitirán el miércoles

Connelly temprano está comenzando a mostrar la forma que exhibió en la recta final de la temporada pasada, con 14 ponches y solo una base por bolas en sus últimas dos aperturas, a lo largo de 12 entradas. Los Medias Rojas de Boston concluyen un set fuera de casa con los Reales de Kansas City. Los Reales no se ponchan mucho, pero lucen el octavo wOBA más bajo con un zurdo en la colina.

Después de registrar una efectividad de 9.95 y un WHIP de 2.32 en sus primeras cuatro aperturas, Merrill Kelly enderezó el barco con un par de salidas de calidad, incluido un juego completo en su última salida. Solo abanicó a nueve en esos 16 cuadros, pero solo dio tres boletos. Los Diamondbacks de Arizona reciben a los Gigantes de San Francisco en un partido de la División Oeste de la Liga Nacional. Los invitados tienen el tercer wOBA más bajo frente a diestros y podrían quedarse sin Willy Adames y Jung Hoo Lee, ya que ambos abandonaron temprano la competencia del lunes por lesiones.

Michael McGreevy Ha sido a la vez afortunado y bueno. No falla muchos bates, pero su control y dominio han sido sólidos. Esto se muestra porque su efectividad de 2.10 está muy por debajo de su SIERA de 4.07 y xFIP de 3.78, pero esos estimadores de efectividad reflejan un lanzador por encima del promedio, cuya falta de ponches lo mantiene en el rango de transmisión. Los Cardenales de San Luis reciben a los Piratas de Pittsburgh. Los bates de los visitantes han sido sorprendentemente efectivos, pero mucho menos como visitantes, y les falta Ryan O’Hearn, uno de sus bateadores más productivos.

Bateadores se transmitirán el miércoles

Bateadores a evitar el miércoles