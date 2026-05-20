Rumores de transferencia, noticias: Chelsea, Liverpool, Man Uni…

El capitán del West Ham United, Jarrod Bowen, ha llamado la atención de Chelsea, Liverpool y Manchester United, mientras que el defensor de la Juventus, Gleison Bremer, también interesa a dos de esos clubes. Únase a nosotros para conocer las últimas noticias de transferencias y rumores de todo el mundo.

– Chelsea, Liverpool y Manchester United se encuentran entre los clubes que están considerando un posible acuerdo para fichar al capitán del West Ham United, Jarrod Bowen, este verano, según The Guardian. Los Hammers parecen estar en camino de descender de la Premier League durante el fin de semana y, según informes, necesitan recaudar alrededor de £100 millones de las salidas de jugadores si lo hacen. Bowen, de 29 años, ha estado con el West Ham desde 2020 cuando se trasladó desde el Hull City, y el delantero ha marcado ocho goles y ha dado 10 asistencias esta temporada. – Manchester United y Liverpool están mostrando interés en el defensor de la Juventus, Gleison Bremer, según Gazzetta dello Sport. Bremer, de 29 años, está listo para considerar su futuro si la Juve no logra llegar a la Liga de Campeones para la próxima temporada y tiene un contrato que vence en 2029. El internacional brasileño ha llamado la atención de clubes de la Premier League, mientras que las anteriores demandas de la Juve de un traslado de £70 millones han disminuido.

(Nota de contexto: La información proporcionada es sobre los rumores de transferencias de futbolistas importantes en varios clubes europeos)

– Arsenal, Chelsea y Manchester United están intensificando su interés en el extremo del Club Brugge, Christos Tzolis, afirma TEAMtalk. Tzolis, de 24 años, ha estado en el radar de los clubes de la Premier League en los últimos meses, habiendo marcado 20 goles y asistido en 27 en 50 apariciones en todas las competiciones esta temporada. Se informa que los tres clubes mencionados han enviado ojeadores para ver al internacional griego, lo que podría llevar a un movimiento.

(Nota de verificación de datos: Los rumores de transferencias de futbolistas son comunes en periodos previos a las ventanas de fichajes en Europa)

– Barcelona tendrá que prescindir de algunos defensores para cerrar un acuerdo por Alessandro Bastoni del Inter de Milán, según Marca. El Blaugrana ha estado fuertemente vinculado con un acuerdo de £70 millones por el defensa central italiano, pero han surgido dudas sobre la posibilidad de que se concrete el acuerdo. Ronald Araújo y Jules Koundé han sido mencionados como posibles opciones que podrían tener que salir, mientras que existen incertidumbres sobre Andreas Christensen y si firmará un nuevo contrato con el Barcelona.

(Nota de contexto: Los clubes de fútbol suelen realizar transferencias de jugadores durante las ventanas de fichajes para reforzar sus equipos)

– El mediocampista del Manchester City, Rodri, estaría encantado de unirse al Real Madrid este verano, según Marca. La disposición del jugador de 29 años de mudarse a Madrid haría que el acuerdo sea más fácil y fortalecería una posición en la que el club está ansioso por mejorar de cara a la próxima temporada bajo el nuevo entrenador José Mourinho. La salida de Pep Guardiola del City también podría influir en la decisión.

(Nota de verificación de datos: Las transferencias de futbolistas entre clubes importantes suelen ser objeto de especulaciones y rumores en los medios deportivos)