Charlotte Flair dice que no sabía sobre la firma del festival de fans de la Casa Blanca de UFC

Varios luchadores de la WWE, incluida Charlotte Flair, fueron anunciados recientemente para la firma del festival de fans de Freedom 250 en la Casa Blanca.

A pesar del gran anuncio y la participación de varios nombres de la WWE, Flair reveló recientemente que no estaba al tanto de la firma antes de ver el anuncio en las redes sociales.

Hablando con Inside The Ring de TMZ para una nueva entrevista, habló sobre su aparición en la firma de Freedom 250.

â€œLo vi en línea y luego pensé: ‘Bueno, supongo que no usaré el traje de Reina que tenía’. Tenía mi traje pintado con spray y deslumbrante que iba a usar en la firma porque era solo una firma.”, añadió Flair. â€œLuego decía firma en la Casa Blanca y yo dije: ‘Entonces, ¿vamos a la Casa Blanca?’ No, pero realmente no sabía lo que estábamos haciendo hasta que lo vi en Twitter. Yo estaba como, ‘Oh, oh’. Supongo que mis pensamientos cambiaron un poco de lo que había planeado para el fin de semana”.

¿Qué luchadores de la WWE formarán parte de la firma del festival de fans de UFC Freedom 250?

En el episodio del 18 de mayo de WWE Raw, se anunció que algunos luchadores de la WWE estarán presentes en el fan festival UFC Freedom 250 el 14 de junio de 2026 en la Casa Blanca.

El encuentro contará con varios nombres populares de la WWE como Charlotte Flair, The Miz, Trick Williams, Chelsea Green, The Usos, Tiffany Stratton y Bron Breakker.

Shounak Chakraborty

Shounak Chakrabarti es un periodista deportivo experimentado con una pasión de toda la vida por el atletismo y la narración. Tiene una Maestría en Periodismo Internacional de la Universidad de Leeds y se unió a F4WOnline en 2025.

Shounak tiene especial interés en el fútbol y sigue de cerca a clubes importantes como el Real Madrid y el Arsenal. Más allá de los deportes, le gusta la escritura de ficción, la fotografía, los videojuegos y el cine.