Voleibol masculino de secundaria: resultados de los playoffs regionales del sur de California del martes

VOLEIBOL PARA NIÑOS DE SECUNDARIA
PLAYOFFS REGIONALES SOCIALES
RESULTADOS DEL MARTES
Primera Ronda
DIVISIÓN I
#1 Mira Costa d. #8 Pinos Torrey, 25-17, 25-11, 25-16
#4 Redondo Union d. #5 Corona del Mar, 25-19, 17-25, 25-19, 26-24
#3 Huntington Beach d. #6 Puerto de Newport, 25-21, 25-23, 25-17
#2 Loyola d. #7 Obispo, 25-21, 21-25, 25-21, 25-18
DIVISIÓN II
#1 Francisco Parker d. #8 Colinas soleadas, 25-22, 25-18, 27-25
#4 Barlovento d. #5 Chatsworth, 21-25, 25-23, 21-25, 25-22, 15-13
#6 Granada Hills d. #3 La Costa Canyon, 31-29, 25-14, 23-25, 25-20
#2 Luterano Naranja d. #7 Eastlake, 22-25, 25-23, 25-27, 25-22, 15-10
DIVISIÓN III
#1 Centro Este d. #8 Tecnología de Foothill, 22-25, 25-14, 25-15, 21-25, 15-9
#4 Obispo Diego d. #5 Edison, 25-21, 25-21, 25-18
#6 Bahía Misión d. #3 Woodland Hills Taft, 25-16, 25-15, 25-20
#2 Bonita Vista d. #7 Culver City, 25-18, 25-23, 25-15
DIVISIÓN IV
#1 El Cajón Christian d. #8Franklin, 25-21, 25-18, 25-8
#4 Márquez d. #5 Vásquez, 19-25, 25-23, 26-24, 25-19
#3 Cañón de Temescal d. #6 Birmingham, 21-25, 25-20, 12-25, 26-24, 15-10
#2 Punto Loma d. #7 Maywood CES, 25-11, 25-16, 25-20
HORARIO DEL JUEVES
(Partidos a las 6 pm a menos que se indique lo contrario)
Semifinales
DIVISIÓN I
#4 Redondo Unión en #1 Mira Costa
#3 Huntington Beach en #2 Loyola
DIVISIÓN II
#4 Barlovento en #1 Francis Parker
#6 Granada Hills en #2 Orange Lutheran
DIVISIÓN III
#4 Obispo Diego en #1 Centro Este
#6 Mission Bay en #2 Bonita Vista
DIVISIÓN IV
#4 Márquez en #1 El Cajon Christian
#3 Cañón de Temescal en #2 Point Loma
Nota: Finales el 23 de mayo con cabezas de serie superiores; Finales estatales el 30 de mayo en Fresno City College.