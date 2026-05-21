MYANMAR La junta de Myanmar está reclutando estudiantes en medio de operaciones militares intensificadas

Myanmar’s military launches recruitment campaign aimed at high school students

Yangon (AsiaNews) – La junta militar de Myanmar está tratando de dar un impulso final para poner fin a la guerra civil que ha devastado el país durante más de cinco años lanzando una nueva campaña de reclutamiento dirigida a estudiantes de secundaria e intensificando simultáneamente las operaciones militares contra áreas controladas por la resistencia.

Casi dos meses después de que el general Ye Win Oo fuera nombrado nuevo Comandante en Jefe de los Servicios de Defensa de Myanmar, reemplazando a Min Aung Hlaing, quien fue elegido presidente después de una elección fraudulenta, el régimen anunció la creación de nuevas escuelas de formación educativa juvenil dirigidas por militares, que abrirán para el año académico 2026-2027. Las solicitudes de admisión ya han comenzado en varias regiones del país.

Se construirán dos escuelas en Naypyidaw, la capital, y Yemon, en el municipio de Hlegu, cerca de Yangon, y se alojarán a estudiantes de entre 16 y 19 años.

El régimen ha anunciado que los nuevos establecimientos ofrecerán educación gratuita, alojamiento y una vía preferencial a academias militares. Muchos observadores ven esto como un intento desesperado de reconstruir el ejército, debilitado por pérdidas en el campo y deserciones continuas.

“A los 15-17 años, absorben cualquier cosa. A los 18 se vuelve más difícil. El ejército los quiere capturar jóvenes”, dijo un exfuncionario del Ministerio de Educación.

Para Swe Taw, un mayor que desertó, el objetivo es claro. “Se trata de crear una fuente de mano de obra para el ejército”, explicó. “Ahora están expandiendo el sistema de educación militar para capturar a los estudiantes de secundaria”, añadió.

Esta nueva campaña de reclutamiento llega después de que la ley de servicio militar obligatorio, suspendida en 2010, fuera restablecida en febrero de 2024.

La junta ha impuesto el servicio militar a hombres entre 18 y 35 años y mujeres entre 18 y 27 años, con la posibilidad de reclutar profesionales de hasta 45 años, con hasta cinco años de prisión para aquellos que intenten evadirlo.

El anuncio causó pánico, con miles de jóvenes solicitando pasaportes para huir al extranjero, alimentando un éxodo hacia Tailandia.

La caída del sistema educativo es una de las consecuencias más graves y evidentes de la guerra civil. El número de estudiantes que se presentaron a exámenes universitarios disminuyó casi un 87 por ciento en comparación con el mismo período anterior al golpe de estado de 2021.

Por esta razón, según muchos analistas, las nuevas escuelas militares representan el intento de la junta de cerrar otra vía de escape para la generación más joven, interviniendo directamente entre los adolescentes antes de que puedan abandonar el país o unirse a la resistencia.

La crisis económica también juega un papel. La oferta de educación gratuita y una asignación mensual podría llevar a muchas familias a enviar a sus hijos a las escuelas militares por necesidad en lugar de por convicción ideológica.

Ye Win Oo, exjefe de inteligencia militar y aliado cercano de Min Aung Hlaing, elogió recientemente las últimas ofensivas militares.

Desde la investidura del presidente el 30 de marzo, la junta ha intensificado los ataques aéreos y terrestres en las regiones de Sagaing y Magwe, así como en los estados de Chin y Kachin, logrando recuperar varias ciudades y corredores estratégicos clave.

El martes, las fuerzas del régimen recuperaron el control de Mawdaung, un importante centro de comercio en la frontera con Tailandia en la región de Tanintharyi, después de una ofensiva de 15 días apoyada por artillería y ataques aéreos.

La ciudad fue capturada el pasado noviembre por las fuerzas de la Unión Nacional Karen (KNU). Según grupos de resistencia, al menos 24 combatientes murieron y más de 4.000 civiles se vieron obligados a huir, junto con los residentes de nueve aldeas circundantes.

Mawdaung es un centro clave para el comercio de mariscos con Tailandia. Tras recuperar la ciudad, Ye Win Oo celebró públicamente la recaptura de Falam y Tonzang en el estado de Chin y de varios caminos cruciales entre el estado de Karen, la ciudad central de Mandalay y el estado de Kachin, afirmando que el ejército está reabriendo los corredores estratégicos de Myanmar.

El régimen continúa utilizando el bloqueo de la ayuda humanitaria y de suministros alimentarios como arma de guerra.

En la región de Magwe, las tropas han bloqueado el transporte de alimentos y medicinas desde las ciudades de Pakokku, Myaing y Yesagyo, en un intento de aislar las zonas rurales controladas por grupos armados opuestos a la junta. Los residentes han informado que se les impide incluso a los civiles transportar productos agrícolas.

En el estado de Kachin, la milicia étnica local, el Ejército de Independencia Kachin (KIA), anunció un cambio a una estrategia defensiva después de la llegada de importantes refuerzos militares enviados por el régimen a la ciudad de Myitkyina.

Según fuentes locales, un convoy de alrededor de 300 vehículos militares, incluidos obuses móviles, llegó a la región después de que la junta recuperara el control de la carretera entre Mandalay y Myitkyina, una ruta clave para el suministro militar.