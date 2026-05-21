Los meteorólogos esperan este año un poco menos de huracanes de lo habitual, pero el riesgo de tormentas destructivas sigue siendo alto

alternar título Matías Delacroix/AP

Los meteorólogos del Centro Nacional de Huracanes esperan un poco menos de tormentas que el promedio durante la temporada de huracanes del Atlántico de 2026. Pero el agua anormalmente cálida en el Atlántico hace que sea más probable que se forme al menos un huracán muy grande y destructivo.

Decenas de millones de personas viven en lugares amenazados por inundaciones provocadas por fuertes lluvias provocadas por huracanes, daños por vientos y marejadas ciclónicas costeras. Los estados en riesgo de huracanes incluyen grandes franjas del este y sur de EE. UU., incluidas áreas del interior de los Apalaches y el noreste.

El pronóstico oficial para 2026 prevé de 8 a 14 tormentas en el Atlántico entre el 1 de junio y el 30 de noviembre. El número promedio de tormentas para una temporada de huracanes en el Atlántico es 14.

De las tormentas que se forman, se espera que de 3 a 6 sean huracanes en toda regla, que tienen velocidades de viento más altas que las tormentas tropicales. Se pronostica que entre uno y tres de ellos serán huracanes importantes, que han vientos lo suficientemente potentes para derribar árboles y postes de electricidad, quitar tejas de los tejados y destruir algunas casas móviles.

“Aunque esperamos una temporada por debajo del promedio en el Atlántico, es muy importante entender que sólo hace falta una”, dice Neil Jacobs, quien dirige la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica. “Hemos tenido grandes huracanes que tocaron tierra durante temporadas inferiores al promedio”.

E incluso las tormentas relativamente débiles tienen el potencial de causar inundaciones mortales lejos de la costa, como lo han dejado devastadoramente claro las tormentas recientes. Los estados del sureste son todavía recuperándose del huracán Helene, que ya no provocaba vientos huracanados cuando llegó a los Apalaches en 2024, pero aun así provocó inundaciones masivas. En 2021, las inundaciones repentinas mataron a decenas de personas en el Atlántico Medio y el Noreste, a miles de kilómetros de donde llegó el huracán Ida tocó tierra en Luisiana.

“Los impactos no se detienen en la costa”, dice el director del Servicio Meteorológico Nacional, Ken Graham. “Los impactos llegan tierra adentro. Y lo hemos visto una y otra vez, incluso la mayoría de las muertes terminan también tierra adentro”.

El cambio climático hace que los huracanes sean más peligrosos

No todas las tormentas que se forman llegan a tierra. El año pasado, los contiguos Estados Unidos tuvo suerte y no vimos ningún huracán, incluso cuando algunos de los huracanes más poderosos jamás registrados se formaron en el Atlántico y el Caribe.

Esas poderosas tormentas, incluido un enorme huracán de categoría 5 que azotó Jamaica, muestran los efectos del cambio climático. A medida que la Tierra se calienta, Las tormentas grandes y poderosas son cada vez más probables. aunque el número total de tormentas que se forman no está aumentando.

Esto se debe en parte a que los océanos han absorbido la mayor parte del calor extra atrapado por la contaminación que calienta el planeta procedente de la quema de petróleo, gas y carbón. Temperaturas de la superficie del mar son anormalmente altas en la parte del Atlántico donde nacen los huracanes. También hay agua anormalmente cálida más cerca de la costa estadounidense, donde las tormentas cobran fuerza antes de tocar tierra.

En la conferencia de prensa que anunció las perspectivas de huracanes para esta temporada, el principal pronosticador federal de huracanes, Matthew Rosencrans, señaló que el agua en el Golfo de México, al que la administración Trump se refiere como el Golfo de América, es anormalmente cálida, como lo fue el año pasado.

Una atmósfera más cálida también puede mantener más humedad que luego cae en forma de lluvia cuando una tormenta golpea la tierra. Por ejemplo, el huracán Harvey cayó alrededor de un 15% más de lluvia de lo que habría sido sin el cambio climático causado por el hombre cuando azotó Texas en 2017, encontraron los investigadores.

Este año, también se prevé un fuerte El Niño se espera que se afiance a mitad de la temporada de huracanes. En general, el fenómeno cíclico frena la actividad de los huracanes en el Atlántico, porque provoca condiciones de viento que perturban las tormentas. Sin embargo, El Niño no hace nada para alterar las tormentas que se forman en el Pacífico. Los meteorólogos federales esperan este año un número de tormentas superior al promedio en el Pacífico central y oriental.

La principal agencia de desastres del gobierno federal está en crisis

Durante al menos una década, funcionarios de FEMA han asistido al anuncio del pronóstico de huracanes en mayo para brindar información sobre cómo el público debe prepararse para la temporada de huracanes.

Sin embargo, el año pasado no asistió nadie de FEMA.

Este año, FEMA regresó. Robert Ashe, administrador interino de la región sureste de FEMA, asistió al anuncio y destacó la importancia de prepararse temprano para los huracanes. Eso incluye ayudar a familiares y vecinos de edad avanzada, dijo.

Los expertos en emergencias también recomiendan revisar su plan de evacuación si vive en la costa, incluidos los planes para mascotas y dispositivos médicos que dependen de la electricidad. Quienes se encuentran en áreas propensas a huracanes deben saber si es probable que los ríos locales se inunden durante lluvias intensas y revisar cómo utilizar generadores eléctricos y otros equipos de manera segura.

“Después de una tormenta no es el momento de leer por primera vez cómo utilizar la motosierra”, afirma el director del servicio meteorológico, Ken Graham.

Cuando un huracán toca tierra, las agencias de emergencia locales de la ciudad, el condado y el estado son las primeras en responder y, por lo general, tienen la información más actualizada sobre refugios, rutas de evacuación y cortes de energía.

Pero en los días y semanas posteriores a una tormenta, el gobierno federal tiene un papel enorme que desempeñar, coordinando las operaciones de búsqueda y rescate, ayudando a los funcionarios locales a administrar los voluntarios y el trabajo de remoción de escombros, y entregando dinero a los sobrevivientes para sus necesidades inmediatas, como pañales, alimentos y ropa.

Sin embargo, FEMA está llegando cojeando a esta temporada de huracanes. después de un año de recortes de empleo, incertidumbre financiera y amenazas existenciales directas por parte de la administración Trump. El Presidente pidió repetidamente que se eliminara la agencia el año pasado, la dejó sin un líder permanente y recortó miles de trabajadores que ayudan directamente a los sobrevivientes de desastres.

Sin embargo, en el último mes, la administración parece haber cambiado su estrategia. Los recortes de empleos cesaron en mayo, según un memorando interno de FEMA obtenido por NPR. la administracion nominado Cameron Hamilton quien fue despedido de la agencia hace un año por decir que todavía debería existir, y instalado un antiguo empleado de FEMA en el puesto número dos de la agencia. Y, en las últimas semanas, FEMA liberado cientos de millones de dólares en financiación muy retrasada para proyectos de recuperación y preparación ante desastres en todo el país.

Aún así, no está claro cómo la agitación del último año afectará la preparación de FEMA para responder a los huracanes este año. La agencia no ha vuelto a contratar a todos los trabajadores que perdió y decenas de funcionarios de emergencia experimentados se han ido.

“FEMA está completamente preparada para la temporada de huracanes de 2026”, según una declaración enviada por correo electrónico de un portavoz de la agencia en respuesta a preguntas de NPR.