“Un día realmente sólido” para Sarah Rumeau, líder esta tarde en el Rallye Terre d’Aléria

Desde el Rallye Terre des Causses a principios de abril, se han disipado todas las dudas que pudieran haber existido sobre la capacidad de Sarah Rumeau y Julie Amblard para jugar en primera línea contra sus homólogos masculinos. Pero este viernes 22 de mayo, los dos compañeros del equipo 2C Competition volvieron a impresionar al marcar tres mejores tiempos en cuatro especiales disputadas en esta primera etapa real del rally. “Fue un día realmente sólido”confió el tres veces campeón de Francia de rallyes al final del día. “Aparte de la especial de ayer, en la que todavía no había raíles debido a nuestra posición de salida en la carretera (2.ª nota del editor), pudimos explotar todo el potencial de nuestro Åkoda Fabia RS Rally2: gracias a 2C Compétition, que me proporciona un coche eficiente en cada especial, solo tengo que disfrutar al volante”.at-elle complété.

Aún quedan cinco etapas especiales por completar en este Rallye Terre d’Aléria

Mañana aún quedarán cinco etapas por recorrer y la jornada volverá a ser intensa. Al dominar la clasificación general provisional, Sarah Rumeau y Julie Amblard tendrán que abrir camino, situación que ya vivieron en el Rallye Terre des Causses, que ganaron. Como ocurrió en Aveyron, Conner Martell y Alex Gelsomino intentarán derrocarles y tendrán que superar un tiempo de 7,1 segundos para conseguirlo. Detrás de los dos Kodas líderes, la diferencia se ha ampliado desde que Quentin Ribaud – Loan Biagetti (Hyundai i20N Rally2) ocupan la tercera posición provisional, a 44,2 segundos de Sarah Rumeau y Julie Amblard. A 7,9 segundos está el Koda Fabia RS Rally2 de Jean-Baptiste Quilichini y FX Buresi, buena sorpresa de este rally por el momento, seguido de Matthieu y Mathilde Margaillan (Åkoda Fabia RS Rally2) a 12,4 segundos del equipo isleño.

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