Gran Bretaña se prepara para carreteras transitadas a medida que las temperaturas de las vacaciones bancarias de mayo superan los 30C.

Un fin de semana largo de finales de mayo especialmente caluroso se espera que traiga más tráfico a las carreteras de lo habitual al comienzo de las vacaciones de mitad de período que tienen lugar en partes del Reino Unido, han advertido las organizaciones automovilísticas.

Con temperaturas previstas para superar los 30 °C en algunos lugares para el lunes, se prevé que las carreteras costeras estén entre las más congestionadas, con largas colas esperadas hacia los centros turísticos de playa y el Puerto de Dover, donde los retrasos en los controles fronterizos están complicando la prisa vacacional.

El RAC espera que casi 19 millones de conductores salgan a las carreteras de Gran Bretaña durante el fin de semana largo, 1 millón más que en el mismo período festivo en 2025.

Su encuesta encontró que casi cuatro de cada diez conductores planean realizar un viaje de ocio, con el tráfico más intenso probablemente en viernes y sábado, aunque alrededor del 5% de los conductores dijeron que los altos precios de la gasolina los mantendrían en casa. Según el RAC, el precio promedio de la gasolina en todo el Reino Unido es de 158,52 peniques, el más alto desde diciembre de 2022.

La AA dijo que sus encuestas sugerían que los viajes de un día a la costa representarían una proporción mayor de viajes de ocio que las escapadas nocturnas, aunque los centros comerciales y parques comerciales atraerían más tráfico en general.

Advertía de atascos rumbo a los centros turísticos en las costas este y noroeste de Inglaterra y colas en carreteras que llevan al sureste y a Cornualles, incluyendo la A303, M5 y A38.

La compañía de estacionamiento RingGo dijo que sus datos de los anteriores fines de semana festivos sugerían que el sábado sería el día más concurrido para los viajes de un día a la costa, con Bournemouth mostrando normalmente el mayor aumento de visitantes.

La compañía de análisis de transporte Inrix dijo que el peor tráfico de este fin de semana estaría en la M1, M25, M5 y M6.

Los pasajeros de ferry que viajen a través del Puerto de Dover han sido advertidos de esperar largas colas para los controles fronterizos con la implementación del sistema de entrada y salida de la UE (EES).

Se espera que alrededor de 18.000 viajeros lleguen entre el viernes y el domingo, con las salidas alcanzando su punto máximo el sábado por la mañana.

El software EES para las fronteras francesas aún no está completamente operativo, lo que significa que la policía todavía está realizando controles manuales a pesar de los quioscos instalados caros en el puerto, con esperas de procesamiento de una hora reportadas en la frontera a las 6 de la mañana del viernes.

A pesar de las preocupaciones sobre los retrasos del EES en los aeropuertos y la incertidumbre sobre el combustible para aviones debido a la guerra en Irán, se espera que hasta 2 millones de personas viajen al extranjero desde el Reino Unido en los próximos días. Si bien las aerolíneas informan de reservas lentas para vuelos de verano, la demanda parece haberse mantenido para las vacaciones de mitad de período.

La asociación de viajes Abta dijo que sus miembros informaban de una fuerte demanda de viajes de mitad de período al Mediterráneo, especialmente a España y sus islas, Italia, Portugal, Croacia y Grecia.

Su director ejecutivo, Mark Tanzer, dijo: “Ante los desafíos económicos y geopolíticos, las personas siguen saliendo de vacaciones en mayo y aprovechando algunas ofertas excelentes”.

Según los analistas de aviación Cirium, más de 12,000 vuelos están programados para despegar desde el Reino Unido durante el fin de semana, más de 2 millones de asientos, con el viernes como el día más concurrido para viajar y Palma de Mallorca como el destino más grande después de la capital irlandesa, Dublín.

Network Rail dijo que la mayor parte de la red ferroviaria de Gran Bretaña estará abierta para los pasajeros durante el fin de semana largo, a pesar de los 64 millones de libras esterlinas en trabajos de ingeniería planificados.

Algunos servicios se verán interrumpidos, incluyendo partes de la línea principal de la costa este entre Londres y Edimburgo, con autobuses de reemplazo de trenes entre York y Darlington de sábado a lunes.

Los autobuses también reemplazarán los trenes entre Newport y Bristol Parkway en la línea principal de Great Western. Los trenes Thameslink no circularán por el centro de Londres, lo que significa que los pasajeros tendrán que comenzar y finalizar sus viajes en King’s Cross St Pancras o London Bridge.

Habrá huelgas que perturbarán algunos servicios ferroviarios en las Midlands y entre Birmingham, Liverpool y Londres. Los miembros del sindicato TSSA harán huelga en West Midlands y London North Western railways, reduciendo los horarios el viernes y sábado.