Catar envía mediadores a Teherán en señal de que las conversaciones para reabrir el estrecho de Hormuz están alcanzando su punto álgido

Qatar ha enviado urgentemente un equipo de mediadores a Teherán, lo que indica que las negociaciones para abrir el estrecho de Hormuz, a cambio de que se levanten las sanciones y se descongelen los activos de EE. UU., están llegando a su clímax.

El objetivo sería firmar un memorando de entendimiento sobre el estrecho que llevaría a 30 días de conversaciones sobre el programa nuclear de Irán, posponiendo así la discusión sobre la demanda de EE. UU. de que Irán entregue su reserva de uranio altamente enriquecido.

Hasta ahora, Qatar, a menudo vista como el mediador más hábil en el Medio Oriente, no había actuado directamente como intermediario en el conflicto entre EE. UU. e Irán, dejando inicialmente la tarea a Omán y más recientemente a Pakistán.

El jefe del ejército de Pakistán, el mariscal de campo Asim Munir, también se esperaba en Teherán, pero Irán estaba minimizando los informes sobre un avance. El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, dijo que aunque ha habido “un pequeño avance”, EE. UU. no aceptará que Irán tenga el poder de imponer peajes a los envíos comerciales a través del estrecho de Hormuz. Afirmó que Pakistán sigue siendo el principal interlocutor para EE. UU.

Irán ha establecido una Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico que impondría peajes, así como el envío directo a vías navegables específicas. EE. UU. insiste en que los peajes no pueden ser una opción. Anwar Gargash, asesor diplomático de alto nivel de los Emiratos Árabes Unidos, advirtió que Irán podría estar sobre-negociando, diciendo que tienen “una tendencia a sobreestimar sus cartas”.

El ministro del Interior de Pakistán, Mohsen Naqvi, se reunió por segunda vez en dos días con el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, el viernes por la mañana.

Se cree que Pakistán podría intentar involucrar a China como garante de cualquier acuerdo. El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, tiene previsto estar en Beijing el sábado.

Irán ha enfatizado que busca posponer todas las conversaciones sobre su programa nuclear y enfocarse en una cesación permanente de las hostilidades, que esperan incluya un levantamiento gradual de las sanciones de EE. UU., el descongelamiento de activos iraníes, compensación por daños de guerra EE. UU.-Israel y compromisos de no recurrir a la fuerza en el futuro. La gestión futura del estrecho de Hormuz es un punto clave de disputa, con Pakistán proponiendo planes para un control conjunto bajo los auspicios de la ONU.

Cinco estados del Golfo han escrito una carta a la Autoridad Marítima Internacional, un organismo mundial de control de envíos, instando a los buques mercantes y comerciales a no involucrarse con la PGSA.

Los países firmantes son Bahréin, Kuwait, Qatar, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. No incluye a Omán, pero Omán, que bajo la propuesta sería la autoridad en el lado sur del estrecho, desconfía de la propuesta de Teherán.

En su carta, los cinco estados advierten: “La supuesta ruta de Irán debe ser vista por lo que es, un intento de controlar el tráfico a través del estrecho obligando a los barcos a usar una ruta dentro de sus aguas territoriales, que puede ser explotada para obtener ganancias monetarias mediante la imposición de tarifas. Cualquier entendimiento o reconocimiento de la ruta propuesta de Irán y la PGSA como alternativa sentaría un precedente peligroso”.

En una reunión de ministros de Relaciones Exteriores de la OTAN en Suecia, Rubio dijo: “Irán está tratando de crear un sistema de peaje. Están tratando de convencer a Omán de unirse a ellos en un sistema de peaje en una vía acuática internacional. No hay un país en el mundo que deba aceptar eso”.

Expresó nuevamente su decepción por la negativa de Europa de hacer más para mantener abierta la vía marítima.

Mientras tanto, los analistas argumentan que gran parte de lo que dicen los funcionarios de la administración de EE. UU. sobre el estado de las negociaciones debe filtrarse a través de la necesidad de Washington de manipular el precio global del petróleo a la baja.

Esmail Baghaei, portavoz del ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, dijo a los medios estatales: “En esta etapa, el enfoque de las negociaciones está en poner fin a la guerra en todos los frentes, incluido Líbano, y las afirmaciones realizadas en los medios sobre cuestiones nucleares, incluida la cuestión del material enriquecido o el debate sobre el enriquecimiento, son meras especulaciones mediáticas y carecen de credibilidad”.

Baghaei se refería a la especulación que surgió después de las declaraciones de Trump el jueves, cuando habló sobre la reserva de uranio altamente enriquecido de Irán. Dijo: “Lo obtendremos. No lo necesitamos, no lo queremos. Probablemente incluso lo destruiremos después de obtenerlo, pero no les permitiremos obtenerlo”.

Rusia se ha ofrecido a recibir la reserva, pero Irán dice que reducirá la reserva dentro de Irán mismo.