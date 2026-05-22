La pintura de un glaciar gigante desaparece del palacio presidencial de Argentina después de que se aprobara una nueva ley que flexibiliza las protecciones para estas regiones heladas

Días antes de que el Congreso argentino aprobara, el 9 de abril, una enmienda a la ley de glaciares del país para facilitar la minería en regiones glaciares (lo que, según los ambientalistas, debilita la protección de estos reservorios de agua dulce), el gobierno del presidente Javier Milei retiró una pintura monumental que representaba el Glaciar Perito Moreno de uno de los pasillos de la Casa Rosada, el palacio presidencial.

La desaparición de la obra no pasó desapercibida, tanto por su conmovedora temática como por su enorme tamaño. El triunfo de la naturaleza (2006), del pintor fotorrealista nacido en Argentina y radicado en Austria Helmut Ditsch, mide 1,3 x 4 m y representa los campos de hielo de la Patagonia, que forman parte del Parque Nacional Los Glaciares, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

El cuadro fue prestado al gobierno y estuvo expuesto en uno de los salones de la Casa Rosada desde 2012, permaneciendo expuesto a lo largo de varias administraciones de distintas filiaciones políticas. Un portavoz de la oficina de comunicación del gobierno dice El periódico de arte que la pintura de Ditsch fue retirada “por razones de mantenimiento” para abordar “daños estructurales”, pero no dio más detalles.

Sin aviso

Ditsch dice que no ha recibido ninguna notificación oficial sobre el retiro o el paradero de su obra. â€œMe enterÃ© por las noticias que el gobierno me quitÃ³ la obra, cosa que no pueden hacer sin avisarme, ya que ese era el acuerdo cuando la prestÃ©â€ , cuenta El periódico de arte. Dice que sus intentos de ponerse en contacto con la oficina de patrimonio del gobierno no han recibido respuesta y se ha puesto en contacto con sus abogados. Ditsch añade: “Mi primera reacción fue pensar en la ley sobre los glaciares que estaba a punto de debatirse”.

Helmut Ditsch, El triunfo de la naturaleza2006 © Helmut Ditsch. Cortesía del artista

Además de la pintura del glaciar, ese mismo día fue retirado de la misma habitación de la Casa Rosada un retrato de Juan Domingo y Evita Perón, dos figuras que siguen dividiendo a la sociedad argentina. La obra es una copia de 1948 del pintor Numa Ayrinhac. Cuando se le preguntó el motivo de su eliminación, un portavoz se limitó a afirmar: “Mantenimiento”.

Desde que Milei asumió el cargo en diciembre de 2023, su administración ha impulsado una serie de cambios en las instituciones públicas de Argentina en línea con una agenda que critica abiertamente lo que considera “despertado”. El 8 de marzo de 2024 (Día Internacional de la Mujer), el “Salón de la Mujer” de la Casa Rosada pasó a llamarse “Salón de los Héroes” y sus retratos de mujeres históricas fueron reemplazados por retratos de hombres. Una vez más, el momento llamó especialmente la atención. El mismo mes, el gobierno anunció el cambio de nombre del Centro Cultural Kirchner de Buenos Aires (en honor al ex presidente Néstor Kirchner) a Palacio Libertad.

La historia se repite

Para el historiador Felipe Pigna, uno de los autores más leídos del país, este tipo de acciones tienen paralelos preocupantes con la historia argentina. “Estos precedentes se remontan a dictaduras militares”, dice. El periódico de arte. “La idea de eliminar pinturas para negar el pasado, como si intentara borrarlo de la historia, es un movimiento clásico. Sucedió en 1955 con el peronismo. Ocurrió durante la última dictadura, que llegó a quemar más de un millón de libros. Este tipo de comportamiento es típico de la extrema derecha”.

Para Pigna, la eliminación de imágenes forma parte de una lógica más amplia. “Es una forma de imponer una nueva narrativa, a menudo carente de base histórica. Se trata de querer borrar de la vista todo aquello que resulta incómodo”, afirma. “El mensaje es claro: elimino lo que no me gusta”.

La serie de borrados ha llegado incluso más allá de las fronteras del país. En febrero, en la Maison de l’Argentine, una residencia universitaria y centro cultural en París administrada por el gobierno argentino, una placa en honor a las 30.000 personas desaparecidas durante la última dictadura militar fue retirada de la entrada de la instalación, según la Asamblea de Ciudadanos Argentinos en Francia. La placa había sido instalada en 2022 y fue retirada pocos días antes del 50 aniversario del golpe de Estado de 1976, fecha que en Argentina provoca grandes manifestaciones bajo el lema “Memoria, Verdad y Justicia”.

El 24 de marzo, la Ciudad Internacional Universitaria de París instaló una nueva placa directamente frente a la residencia argentina, con una inscripción casi idéntica: “En homenaje a los 30.000 desaparecidos y víctimas del terrorismo de Estado en Argentina entre 1974 y 1983”. Representantes de la Maison de l’Argentine no respondieron a El periódico de arteLas consultas.