Comunicado de Prensa: CPPIB Duplica su Apuesta, Aumenta las Inversiones en Crímenes de Guerra, Genocidio y Apartheid en más de $23 mil millones.

En un análisis inicial del Informe Anual 2026 de la Junta de Inversiones del Plan de Pensiones de Canadá (CPPIB), Just Peace Advocates identificó más de $54 mil millones de dólares de inversiones cómplices en la ocupación ilegal, apartheid y genocidio de Israel. Esto representa un aumento de más de $23 mil millones desde el año 2025.

El Plan de Pensiones de Canadá (CPP) es el plan nacional de seguro social de Canadá (excepto Quebec, que tiene la CDPQ). El CPP se financia a través de contribuciones de empleados, empleadores y trabajadores independientes, es decir, los residentes de Canadá. En otras palabras, CPPIB decide cómo invertir las contribuciones de millones de individuos en Canadá.

Por séptimo año consecutivo, hemos analizado las inversiones de CPPIB para identificar la complicidad en crímenes de guerra israelíes. Nuestro análisis preliminar muestra inversiones cómplices por valor de $54.788 mil millones en 111 empresas. Estas empresas participan en una o más de las siguientes actividades: fabricación, suministro y/o apoyo militar de armas; servicios o suministros de seguridad; equipos de construcción, materiales o servicios para la demolición/destrucción de tierras/propiedades ocupadas; servicios o servicios públicos que apoyan el mantenimiento de los asentamientos; explotación de recursos naturales en tierras ocupadas, proporcionando operaciones o apoyo bancario/financiero; equipos de vigilancia y/o identificación, materiales o apoyo. Todas estas actividades apoyan materialmente la ocupación ilegal de Israel y su régimen de apartheid.

Notablemente, CPPIB está invertido en 21 nuevas empresas en las que no tenían participaciones en ninguno de los dos años fiscales anteriores. 14 de estas empresas (o el 66%) son empresas israelíes que apoyan activamente la ocupación ilegal, el apartheid y el genocidio de Israel. En total, CPPIB tiene inversiones por valor de $863 millones en empresas israelíes cómplices. Esto incluye al menos 5 bancos israelíes que financian directamente los crímenes de guerra de Israel. También incluye al Grupo Azrieli, una empresa inmobiliaria israelí con profundas conexiones canadienses, incluida la Fundación Azrieli, que participa en el Canal de Caridad de Canadá a Israel.

Las inversiones en estas empresas violan directamente el derecho internacional, incluidas las obligaciones articuladas por la Corte Internacional de Justicia en su Opinión Consultiva de julio de 2024. En su Documento de Posición de octubre de 2024, la Comisión de Investigación Independiente de las Naciones Unidas sobre el Territorio Palestino Ocupado, incluyendo Jerusalén Este, e Israel, articuló claramente los requisitos estatales para implementar la Opinión Consultiva de 2024 de la CIJ.

Estados deben:

– abstenerse de participar en actividades económicas o comerciales con Israel sobre el Territorio Palestino Ocupado que puedan afianzar su presencia ilegal en el territorio (párrafo 29) – cesar todas las relaciones financieras, comerciales, de inversión y económicas con Israel que mantengan la ocupación ilegal o contribuyan a mantenerla (párrafo 29) – examinar las empresas privadas constituidas en el Estado y las organizaciones sin ánimo de lucro o no gubernamentales registradas en el Estado y sus relaciones con Israel y el Territorio Palestino Ocupado (párrafo 30) – exigir una revisión exhaustiva de debida diligencia de estas entidades y asegurarse de que no participan en actividades, negocios o apoyo financiero que mantengan la ocupación ilegal o contribuyan a mantenerla. Si un Estado encuentra que estas entidades participan en actividades que mantienen la ocupación ilegal, el Estado debe tomar todas las medidas razonables para prevenir las actividades, como revocar los estatutos de incorporación de una corporación o revocar el registro de una organización sin ánimo de lucro en ese Estado (párrafo 30).

El derecho internacional humanitario (DIH) es vinculante para todos los actores cuya actividad está estrechamente ligada al conflicto armado, incluidas las empresas comerciales, incluso si no participan en hostilidades activas. Tanto las corporaciones como las personas dentro de ellas pueden ser responsables en virtud de la ley canadiense nacional, como se describe a continuación. Los crímenes de guerra internacionales son delitos acusables según el Código Penal en Canadá, basados en la interacción de la Ley de Crímenes de Lesa Humanidad y Crímenes de Guerra, la Ley de Convenciones de Ginebra y la Ley de Interpretación.

CPPIB está violando el derecho internacional y canadiense a través de sus inversiones en empresas que participan en crímenes de atrocidades en el territorio palestino ocupado y el Golán sirio ocupado. Esto implica a todos los canadienses que contribuyen al CPP, que son más de 22 millones de personas.

Just Peace Advocates publicará un informe completo la próxima semana que detallará las inversiones de CPPIB y el alcance total de la complicidad en la ocupación ilegal, el apartheid y el genocidio de Israel.

Para obtener más información, contactar a: info@justpeaceadvocates.ca

Esto no incluye a todas las empresas israelíes. En total, CPPIB tiene $1.281 mil millones de dólares de inversiones en empresas israelíes.