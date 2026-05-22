Gran Premio de Canadá 2026: Kimi Antonelli, el más rápido en los entrenamientos

Kimi Antonelli llevó a George Russell a un doblete de Mercedes en una sesión de entrenamientos del Gran Premio de Canadá que fue interrumpida después de que el Williams de Alex Albon chocara con una marmota.

Albon se estrelló fuertemente al no poder evitar al animal en la salida de la curva siete. El tailandés de origen británico se deslizó por las barreras durante cierta distancia en la recta que sigue a la curva, causando graves daños a su coche.

La bandera roja provocada por el incidente fue una de tres, la primera cuando Liam Lawson de Racing Bulls se detuvo en pista con una pérdida de dirección provocada por una fuga hidráulica, y la última cuando Esteban Ocon chocó su Haas después de hacer un trompo en la salida de la curva cuatro.

Antonelli, que aventaja a Russell por 20 puntos después de tres victorias en las primeras cuatro carreras, fue 0,142 segundos más rápido que su compañero de equipo.

Russell necesitó dos intentos para acercarse tanto al italiano, antes de girar y golpear ligeramente la pared, sin dañar su auto, al comienzo de un tercer intento.

Un importante paquete de mejoras en el Mercedes para esta carrera pareció haber tenido un efecto significativo, ya que Lewis Hamilton, tercero más rápido con el Ferrari, quedó a 0,774 segundos del líder. El siete veces campeón superó a su compañero de equipo Charles Leclerc en el cuarto lugar por 0,179 segundos.

Max Verstappen, de Red Bull, fue quinto, a 0,964 segundos del líder, y por delante de ambos McLaren, el campeón mundial Lando Norris, por delante de Oscar Piastri.

McLaren tiene la segunda parte de dos paquetes de mejoras que el equipo ha repartido a lo largo de esta carrera y el último en Miami, donde Norris se convirtió en el primer piloto esta temporada en vencer a un Mercedes en clasificación o carrera cuando ganó la carrera al sprint desde la pole.

Este también es un fin de semana de sprint, y la clasificación para la carrera más corta, que se celebra el sábado antes de la clasificación del gran premio, es a las 21:30 BST (16:30 hora local) del viernes.

El director del equipo McLaren, Andrea Stella, dijo que el paquete de mejoras del equipo se centraba en un alerón delantero que describió como una “mejora significativa”, y añadió: “Hay mucho que revisar, pero hasta ahora estamos contentos”.

El novato británico de Racing Bulls, Arvid Lindblad, fue octavo más rápido en los libres, por delante de Nico Hulkenberg de Audi y el Aston Martin de Fernando Alonso, que figuraron entre los 10 primeros por primera vez esta temporada en cualquier sesión.

El veterano bicampeón utilizó una estrategia de neumáticos compensados, utilizando blandos al principio de la sesión que la mayoría de los otros equipos.