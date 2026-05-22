Trump ganó más votantes latinos en 2024. ¿Puede mantenerlos?

PHOENIX — A medida que Sandra Ramírez veía las imágenes de los oficiales de inmigración intensificando la represión contra los migrantes durante el último año, supo que su voto por Donald Trump en 2024 fue un error.

“Hay mucha gente que está siendo acosada por el color de su piel, y eso no está bien,” dijo Ramírez, quien se apartó de su familia demócrata para emitir un voto por Trump.

“Nunca volveré a votar por los republicanos,” afirmó.

Trump logró captar la atención de votantes latinos como Ramírez durante las elecciones de 2024, obteniendo apoyo que le ayudó a asegurarse un segundo mandato en la Casa Blanca. A medida que los republicanos se preparan para las elecciones de mitad de periodo de este otoño y miran hacia las elecciones presidenciales de 2028, todos están pendientes de si podrán retener ese apoyo clave o si la amplia represión migratoria de la administración y una economía afectada por altos precios alejarán a los votantes latinos.

Como señal de peligro inminente, una encuesta reciente del Centro de Investigación Pew muestra que el apoyo a Trump está cayendo rápidamente entre ese electorado.

Históricamente, los votantes latinos han estado mayormente alineados con el Partido Demócrata, pero durante las elecciones de 2024, se inclinaron significativamente hacia Trump. La mayoría aún apoyaba a la demócrata Kamala Harris para presidenta, pero Trump logró avances significativos: un 43% de los votantes latinos a nivel nacional votaron por él, en comparación con el 35% en las elecciones presidenciales de 2020, un cambio atribuido en parte a sus preocupaciones sobre la economía.

Trump regresó a la oficina prometiendo endurecer la política de inmigración, una promesa que desencadenó redadas de arresto, a menudo contra migrantes latinos, en hogares, lugares de trabajo y escuelas, entre otros lugares. Según una encuesta de AP-NORC, más de la mitad de los adultos latinos informan conocer a alguien afectado por la agresiva aplicación de la política migratoria de la administración de Trump.

Más de un año después del segundo mandato de Trump, las encuestas sugieren una caída significativa en el apoyo al presidente entre los latinos que votaron por él en 2024, aunque la mayoría aún lo respalda.

Según una encuesta del Centro de Investigación Pew realizada en abril, el apoyo al presidente se redujo entre los votantes no latinos del 95% al 79% entre febrero del año pasado y abril de 2026. Pero entre los votantes latinos que emitieron su voto por Trump, la disminución fue más dramática: en abril, un 66% aprobaba su desempeño en el cargo, en comparación con el 93% al comienzo de su segundo mandato.

Esa caída a nivel nacional podría ser crucial en una elección ajustada en condados clave como Maricopa, el condado de batalla más grande de la nación, que abarca Phoenix y sus suburbios. Un tercio de los residentes del condado de Maricopa son latinos, y uno de cada cuatro es inmigrante, según el Latino Data Hub de la Universidad de California, Los Ángeles.

Arizona, que también vio un ligero aumento en el apoyo latino hacia Trump en 2024, ha sido un punto álgido en el debate sobre inmigración desde hace años. El sheriff del condado de Maricopa, Joe Arpaio, llevó a cabo redadas de alto perfil en comunidades latinas y, posteriormente, el estado presenció grandes oleadas de migrantes durante la administración de Biden.

En una cálida tarde en el barrio predominantemente latino del sur de Phoenix, un vendedor en una feria callejera vendía camisetas con frases como “Domingo de Lowriders”, mientras miembros de clubes de automóviles pulían sus Chevrolets. El estacionamiento de la iglesia católica cercana estaba lleno de feligreses asistiendo a misa dominical en español.

Alberto Rodríguez, un tatuador de Phoenix, dijo que una vez apoyó a Trump. Pero luego vio cómo la administración llevaba a cabo operativos de aplicación en Chicago, Minneapolis y Los Ángeles.

Dijo que el presidente prometió ir tras los inmigrantes que eran criminales, pero en su lugar, los agentes de Inmigración y Aduanas han estado “castigando al paleta man,” refiriéndose a personas comunes que intentan ganarse la vida vendiendo helados congelados.

“En serio, me arrepiento,” dijo Rodríguez sobre su voto por Trump en 2024.

Ronnie Martínez, residente de Phoenix y veterano del Ejército, apoya los esfuerzos de Trump para detener los cruces en la frontera sur.

“La frontera está a un paso al sur. Y no quiero criminales extranjeros ilegales viniendo de Guatemala, Venezuela, América Central,” dijo.

Aunque no le gustaron algunas de las imágenes que había visto de ICE arrestando a personas frente a sus hijos, también mostró simpatía hacia los oficiales de ICE, que según él estaban haciendo lo mejor que podían en situaciones difíciles, y culpó a funcionarios demócratas que no estaban cooperando con la aplicación de la ley de inmigración. También citó iniciativas económicas como una razón para su continuo apoyo al presidente, incluida la eliminación de impuestos sobre propinas y horas extras.

Guadalupe Alaffa, otro residente de Phoenix, culpó a las políticas del presidente Joe Biden por provocar la represión migratoria de Trump.

“Dejó esa maldita frontera completamente abierta,” dijo Alaffa.

La creciente influencia de los votantes latinos es uno de varios factores que han erosionado la dominancia de décadas del Partido Republicano en Arizona, colocando al estado en el centro de las elecciones congresuales y presidenciales. Ambos senadores de Arizona son ahora demócratas, junto con los tres principales funcionarios estatales.

Recuperar a algunos de los latinos que se inclinaron por Trump será crucial para las perspectivas de reelección de la gobernadora Katie Hobbs, el Secretario de Estado Adrián Fontes y la Procuradora General Kris Mayes, todos demócratas elegidos por primera vez en 2022.

Los demócratas en el condado de Maricopa se han beneficiado de más de una década de organización política entre los latinos movilizándose contra la aplicación severa de la ley de inmigración. La Legislatura controlada por los republicanos en 2010 aprobó una ley estatal conocida como SB1070, que requería que la policía verificara el estatus migratorio de cualquier persona que sospechara de estar en el país ilegalmente.

Alrededor de la misma época, el sheriff Arpaio estaba construyendo un perfil nacional en la derecha con redadas de inmigración en barrios en gran parte latinos.

Algunos activistas ven la represión nacional de inmigrantes como una extensión de lo que los latinos en Arizona sufrieron bajo Arpaio.

“Fuimos el laboratorio donde implementaron mucho de esto con el sheriff Joe y ahora está en todo Estados Unidos,” dijo Salvador Reza, un activista de larga data en Phoenix que aboga por los derechos de los jornaleros.

Durante más de dos décadas, Arpaio fue elegido repetidamente mientras su departamento enfrentaba acusaciones de perfil racial de conductores latinos y realizaba redadas en barrios latinos y áreas de jornaleros. Con frecuencia, los agentes detenían a residentes por infracciones de tráfico y entregaban a los no ciudadanos a ICE, según grupos de derechos.

En 2013, un juez federal determinó que su oficina había perfilado y detenido ilegalmente a latinos, y un informe del Departamento de Justicia de 2011 encontró discriminación generalizada. Después de perder las elecciones en 2016, Arpaio fue condenado por desacato criminal por desobedecer órdenes judiciales. Más tarde, fue indultado por Trump.

El Partido Republicano corre el riesgo de perder a algunos de los latinos que Trump conquistó, dijo la exgobernadora republicana Jan Brewer, quien firmó la controvertida ley de 2010. Citó preocupaciones económicas como una posible razón de la disminución del apoyo.

“Con la inflación, el costo de vida, la gasolina y las guerras, no sé si pueden permitirse ser republicanos de Trump,” dijo Brewer.

Earl Wilcox, un activista y dueño de un restaurante en Phoenix, dijo que entre los problemas de asequibilidad y la aplicación de la ley de inmigración, cree que el apoyo latino a Trump está disminuyendo. El restaurante de Wilcox recibió a Biden en 2024 cuando lanzó una iniciativa destinada a movilizar el apoyo latino para la candidatura demócrata.

“No creo que el Partido Republicano tenga el apoyo que tuvo la segunda vez,” dijo Wilcox, “y creo que comenzó con las redadas.”