SpaceX Se Enfrenta a una Prueba de Lanzamiento Crucial Antes de su OPI

Starship listo para el lanzamiento. ¿Por qué SpaceX necesita Starship? Lo nuevo en origami. La startup de longevidad respaldada por Sam Altman recauda más dinero. Todo esto y más en la edición de esta semana de The Prototype. Para recibirla en tu correo electrónico, suscríbete aquí.

SpaceX presentó su largamente esperada OPI el miércoles, y hay mucho de qué hablar. Así que espera algunos comentarios de mi parte en las próximas semanas sobre la viabilidad de los conductores de masa lunar, colocar cientos de GW de centros de datos en órbita, colonizar Marte y más.

Pero mientras los aspectos de ciencia ficción de la OPI de la compañía captan titulares, sentado en una plataforma de lanzamiento en Texas está la piedra angular de todo el futuro de la compañía: Starship. Tenía planeado centrar esta newsletter en su último vuelo de prueba, que estaba programado para principios de semana. Pero hubo retrasos y ahora se realizará unas pocas horas después de que esto se envíe (en teoría).

Starship es el cohete de carga pesada de próxima generación de SpaceX, diseñado para ser más grande que el cohete Saturno V que llevó a los astronautas del Apolo a la Luna y ser completamente reutilizable. Según la presentación pública de SpaceX, la compañía ha invertido más de $15 mil millones en su desarrollo.

Pero más allá del dinero, Starship es una pieza clave para todos los planes que SpaceX está utilizando para vender a los inversores la idea de que vale billones de dólares, mucho más de lo que sus ingresos actuales de $18 mil millones (con casi $5 mil millones en pérdidas) sugerirían. La próxima generación de satélites Starlink son tan grandes que necesita de Starship para lanzarlos. Sus propuestos centros de datos orbitales requieren de Starship. Necesita de Starship para cumplir con sus obligaciones con la NASA de llevar astronautas de regreso a la Luna.

Y con todo esto, la compañía está años detrás del calendario. Varios de sus pruebas de Starship han terminado en “desmontaje no programado rápido” (término de la compañía para “explotado”), aunque pruebas más recientes han vuelto a encarrilar las cosas.

Con SpaceX listándose en el mercado de valores en solo unas pocas semanas, estoy seguro de que habrá muchos más ojos de lo habitual en esta próxima prueba de Starship. En la sección de factores de riesgo de su prospecto, la compañía reconoció (en negrita, nada menos) que “Cualquier falla o retraso en el desarrollo de Starship … retrasará o limitará nuestra capacidad para ejecutar nuestra estrategia de crecimiento, incluida la implementación de satélites de próxima generación, la conectividad global de satélite a móvil y el cómputo de IA orbital”.

Descubrimiento de la semana: Estructuras de origami curvadas

Hay muchas actividades, desde acampar hasta la exploración espacial, que requieren que lleves materiales contigo para refugiarte u otro uso. Esto puede ser algo molesto: cuanto más flexible y ligero es un material, más fácil es llevarlo, seguro. Pero también suele ser menos resistente y las formas de origami portátiles tienden a ser ásperas y dentadas en lugar de suaves.

Investigadores de la Universidad de McGill pueden haber encontrado una solución potencial. En un reciente artículo, describen un nuevo tipo de material que combina el plegado de cables y de origami para convertir materiales planos en estructuras curvadas. Los cables, que se encuentran en el interior de la superficie, pueden ajustarse para pasar de ser flexibles y suaves a rígidos y resistentes a la carga, y viceversa.

“Nuestro enfoque abre nuevas vías para el diseño de estructuras curvadas desplegables y adaptables de carga”, dijo el coautor Damiano Pasini en un comunicado de prensa. Entre las posibles aplicaciones de los nuevos materiales: refugios de emergencia, estructuras espaciales e implantes médicos.

Retro Biosciences respaldado por Sam Altman está ampliando su investigación de longevidad

Retro Biosciences, una startup de longevidad impulsada por inteligencia artificial respaldada por Sam Altman, ha recaudado una nueva ronda de inversión a una valoración de $1.8 mil millones. (No se reveló la cantidad total de recaudación). La inversión fue liderada por 4P Capital.

El objetivo declarado de la compañía es “agregar 10 años a la vida humana saludable” y ya tiene un terapéutico en ensayos clínicos. El objetivo de ese fármaco es aumentar la “autofagia”, un proceso biológico por el cual el cuerpo limpia y recicla las células dañadas, que se ralentiza a medida que envejecemos. Este ha sido un programa de fármacos rápido hasta ahora, que tardó solo 15 meses en pasar de un concepto inicial a pruebas en humanos.

La compañía tiene otros dos programas que están listos para entrar en pruebas en humanos también: una terapia celular que apunta a reemplazar sus células cerebrales viejas llamadas microglia con células más jóvenes para tratar una forma de la enfermedad de Alzheimer, que entrará en ensayos en 2026. El otro es una terapia para reemplazar células madre sanguíneas viejas o faltantes, en asociación con el Instituto de Investigación de Niños Murdoch, que irá a la clínica en 2027.

El CEO de Retro, Joe Betts-LaCroix, me dijo que todos esos programas están completamente financiados. El propósito de la nueva ronda de capital, dijo, es para “descubrimientos adicionales” y la compañía está pasando por un proceso para determinar en qué problemas relacionados con el envejecimiento tiene como objetivo abordar a continuación. “Hay muchas cosas en las que queremos trabajar”.