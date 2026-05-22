Lista de luchadores de EA Sports UFC 6: lo que sabemos hasta ahora

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La lista de luchadores de EA Sports UFC 6 ha comenzado a aparecer. Mira lo que sabemos hasta ahora sobre qué luchadores de UFC estarán en el videojuego.

EA Sports UFC 6 se lanza el 19 de junio de 2026 en PS5 y Xbox Series X|S. Las ediciones estándar y definitiva del juego estarán disponibles para que los fanáticos de las peleas de UFC elijan entre ellas cuando compren el juego.

Lista de luchadores masculinos de EA Sports UFC 6

Echa un vistazo a la lista de luchadores masculinos de EA Sports UFC 6 a continuación.

De peso pesado

Waldo Cortés Acosta

Tom Aspinall

Ciryl Gane

Fedor Emelianenko

Antonio Rodrigo Nogueira

Jailton Almeida

Randy Alta Costura

Curtis Blaydes

Derrick Lewis

Estípite Miocic

Alejandro Volkov

peso semipesado

Jon Jones

Tito Ortíz

Ken Trébol

Alexander Gustafsson

Glover Teixeira

Carlos Ulberg

Pablo Costa

Daniel Cormier

Bogdan Guskov

Jan Blachowicz

Dominick Reyes

Aleksandar Rakic

Jiri acercándose

Chuck Liddlell

Magomed Ankalayev

Peso medio

Israel Adesanya

Alex Pereira

Antonio Hernández

Khamzat Chimaev

Sean Strickland

Lucas Rockhold

Reinier de Ridder

Dricus du Plessis

Gregorio Rodrigues

y henderson

Bo Niquel

Chris Weidman

anderson silva

Nassourdine Imavov

Nick Díaz

Caio Borralho

Robert Whittaker

Víctor Belfort

peso welter

Islam Makhachev

Shavkat Rakhmonov

Kamaru Usman

Belal Muhammad

Matt Hughes

Rafael dos Anjos

Esteban Thompson

Conor McGregor

Joaquín Buckley

Jorge Masvidal

Ian Machado Garry

Jack Della Maddalena

León Edwards

Georges St-Pierre

Robbie Lawler

miguel página

Sean Brady

Kevin Holanda

Tyron Woodley

Vicente Luque

Ligero

Max Holloway

Carlos Oliveira

Mauricio Ruffy

Ilia Topuria

Benoît Saint-Denis

Arman Tsarukian

Clay Guida

Ignacio Bahamondes

Daniel Poirier

Justin Gaethje

Jalin Turner

Beneil Dariush

Edson Barboza

Donald Cerrone

frankie edgar

Khabib Nurmagomédov

Michael Chandler

Tony Ferguson

Rafael Fiziev

Mateusz Gamrot

Rey Verde

Renato Moicano

peso pluma

Alexander Volkanovski

Chan Sung Jung

Aljamain Sterling

Leron Murphy

Yair Rodríguez

Juan Silva

Diego López

Dan Hooker

José Aldo

Brian Ortega

Movsar Evloev

Patricio Pitbull

Youssef Zalal

Peso gallo

Petr Yan

Sean O’Malley

Dominick Cruz

TJ Dillashaw

Cory Sandhagen

canción yadong

Deiveson Figueiredo

Umar Nurmagomédov

Marlon Vera

Cody Garbrandt

Pedro Munhoz

Merab Dvalishvili

Henry Cejudo

Mario Bautista

peso mosca

Manel Kapé

Demetrius Johnson

Amir Albazi

Josué Van

Kai Askaura

Brandon Moreno

Tim Elliott

Brandon Royval

Carlos Johnson

Alejandro Pantoja

Asu Almabayev

Tatsuro Taira

Lista de luchadoras femeninas de EA Sports UFC 6

Echa un vistazo a la lista de luchadoras femeninas de EA Sports UFC 6 a continuación.

Peso gallo femenino

Raquel Pennington

Norma Dumont

ahora santos

kayla harrison

Macy Chiasson

Holly Holm

Ronda Rousey

julianna peña

Amanda Nunes

peso mosca femenino

Valentina Shevchenko

Maycee Barbero

Natalia Silva

Alexa Grasso

Manon Fiorot

Rosa Namajunas

Erin Blanchfield

Miranda Maverick

Jazmín Jasudavicius

Peso paja femenino

Zhang Weili

Joanna Jedrzejczyk

Virna Jandiroba

Jasmin Lucindo

Carla Esparza

Yan Xiao Nan

Jessica Andrade

Amanda Lemos

Mackenzie Dern

Tenga en cuenta que se agregarán más luchadores a la lista, ya sea antes del lanzamiento del juego o como DLC después del lanzamiento. Hay varios peleadores clasificados que no están actualmente en la lista de peleadores, como la estrella de peso pesado Josh Hokit, así que busque esos peleadores que eventualmente serán incluidos en el juego. Pero por ahora, así es como se ve la lista de luchadores de EA Sports UFC 6, mientras los fanáticos de las peleas se preparan para jugar el juego en el lanzamiento.