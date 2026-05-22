Lista de luchadores de EA Sports UFC 6: lo que sabemos hasta ahora

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La lista de luchadores de EA Sports UFC 6 ha comenzado a aparecer. Mira lo que sabemos hasta ahora sobre qué luchadores de UFC estarán en el videojuego.
EA Sports UFC 6 se lanza el 19 de junio de 2026 en PS5 y Xbox Series X|S. Las ediciones estándar y definitiva del juego estarán disponibles para que los fanáticos de las peleas de UFC elijan entre ellas cuando compren el juego.
Lista de luchadores masculinos de EA Sports UFC 6
Echa un vistazo a la lista de luchadores masculinos de EA Sports UFC 6 a continuación.
De peso pesado
- Waldo Cortés Acosta
- Tom Aspinall
- Ciryl Gane
- Fedor Emelianenko
- Antonio Rodrigo Nogueira
- Jailton Almeida
- Randy Alta Costura
- Curtis Blaydes
- Derrick Lewis
- Estípite Miocic
- Alejandro Volkov
peso semipesado
- Jon Jones
- Tito Ortíz
- Ken Trébol
- Alexander Gustafsson
- Glover Teixeira
- Carlos Ulberg
- Pablo Costa
- Daniel Cormier
- Bogdan Guskov
- Jan Blachowicz
- Dominick Reyes
- Aleksandar Rakic
- Jiri acercándose
- Chuck Liddlell
- Magomed Ankalayev
Peso medio
- Israel Adesanya
- Alex Pereira
- Antonio Hernández
- Khamzat Chimaev
- Sean Strickland
- Lucas Rockhold
- Reinier de Ridder
- Dricus du Plessis
- Gregorio Rodrigues
- y henderson
- Bo Niquel
- Chris Weidman
- anderson silva
- Nassourdine Imavov
- Nick Díaz
- Caio Borralho
- Robert Whittaker
- Víctor Belfort
peso welter
- Islam Makhachev
- Shavkat Rakhmonov
- Kamaru Usman
- Belal Muhammad
- Matt Hughes
- Rafael dos Anjos
- Esteban Thompson
- Conor McGregor
- Joaquín Buckley
- Jorge Masvidal
- Ian Machado Garry
- Jack Della Maddalena
- León Edwards
- Georges St-Pierre
- Robbie Lawler
- miguel página
- Sean Brady
- Kevin Holanda
- Tyron Woodley
- Vicente Luque
Ligero
- Max Holloway
- Carlos Oliveira
- Mauricio Ruffy
- Ilia Topuria
- Benoît Saint-Denis
- Arman Tsarukian
- Clay Guida
- Ignacio Bahamondes
- Daniel Poirier
- Justin Gaethje
- Jalin Turner
- Beneil Dariush
- Edson Barboza
- Donald Cerrone
- frankie edgar
- Khabib Nurmagomédov
- Michael Chandler
- Tony Ferguson
- Rafael Fiziev
- Mateusz Gamrot
- Rey Verde
- Renato Moicano
peso pluma
- Alexander Volkanovski
- Chan Sung Jung
- Aljamain Sterling
- Leron Murphy
- Yair Rodríguez
- Juan Silva
- Diego López
- Dan Hooker
- José Aldo
- Brian Ortega
- Movsar Evloev
- Patricio Pitbull
- Youssef Zalal
Peso gallo
- Petr Yan
- Sean O’Malley
- Dominick Cruz
- TJ Dillashaw
- Cory Sandhagen
- canción yadong
- Deiveson Figueiredo
- Umar Nurmagomédov
- Marlon Vera
- Cody Garbrandt
- Pedro Munhoz
- Merab Dvalishvili
- Henry Cejudo
- Mario Bautista
peso mosca
- Manel Kapé
- Demetrius Johnson
- Amir Albazi
- Josué Van
- Kai Askaura
- Brandon Moreno
- Tim Elliott
- Brandon Royval
- Carlos Johnson
- Alejandro Pantoja
- Asu Almabayev
- Tatsuro Taira
Lista de luchadoras femeninas de EA Sports UFC 6
Echa un vistazo a la lista de luchadoras femeninas de EA Sports UFC 6 a continuación.
Peso gallo femenino
- Raquel Pennington
- Norma Dumont
- ahora santos
- kayla harrison
- Macy Chiasson
- Holly Holm
- Ronda Rousey
- julianna peña
- Amanda Nunes
peso mosca femenino
- Valentina Shevchenko
- Maycee Barbero
- Natalia Silva
- Alexa Grasso
- Manon Fiorot
- Rosa Namajunas
- Erin Blanchfield
- Miranda Maverick
- Jazmín Jasudavicius
Peso paja femenino
- Zhang Weili
- Joanna Jedrzejczyk
- Virna Jandiroba
- Jasmin Lucindo
- Carla Esparza
- Yan Xiao Nan
- Jessica Andrade
- Amanda Lemos
- Mackenzie Dern
Tenga en cuenta que se agregarán más luchadores a la lista, ya sea antes del lanzamiento del juego o como DLC después del lanzamiento. Hay varios peleadores clasificados que no están actualmente en la lista de peleadores, como la estrella de peso pesado Josh Hokit, así que busque esos peleadores que eventualmente serán incluidos en el juego. Pero por ahora, así es como se ve la lista de luchadores de EA Sports UFC 6, mientras los fanáticos de las peleas se preparan para jugar el juego en el lanzamiento.
Adán Martín Adam Martin es periodista deportivo con más de 15 años de experiencia. Tiene una especialidad en MMA, al mismo tiempo que cubre los 4 grandes deportes. Adam es actualmente colaborador de Heavy.com, con experiencia previa trabajando para The Toronto Star, Sportsnet, theScore, Bookies, BJPenn.com y MMAOddsbreaker.com. Más sobre Adam Martín
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