Código promocional NBA Kalshi NOLA: obtenga un bono de $ 10 en Spurs-Thunder

Los nuevos jugadores pueden aprovechar una oferta de bienvenida exclusiva activando NBACódigo promocional Kalshi NOLA. Configure una nueva cuenta y realice transacciones por $10 para obtener $10 en bonos. Haga clic aquí para canjear esta oferta.
Esta oferta de bienvenida brinda la manera perfecta de involucrarse en el emocionante enfrentamiento entre Oklahoma City Thunder y San Antonio Spurs, y puede usarse sin problemas para cualquier otro juego de la NBA programado para esta semana o durante esta ronda de los playoffs. Como plataforma de mercado de predicción, Kalshi ofrece a los jugadores toneladas de formas diferentes de participar en la acción.
El código promocional NBA Kalshi NOLA ofrece un bono de bienvenida de $ 10
Antes de que Oklahoma City Thunder y San Antonio Spurs comiencen el 22 de mayo de 2026, eche un vistazo rápido a los detalles esenciales de esta oferta de bienvenida exclusiva de Kalshi:
|Código promocional NBA Kalshi
|NOLA
|Oferta para nuevos usuarios
|Bono de registro de $10
|Bonificación verificada por última vez el
|22 de mayo de 2026
Para los nuevos clientes de Kalshi que buscan sacar provecho del próximo enfrentamiento de la NBA entre Oklahoma City Thunder y San Antonio Spurs, esta oferta de bienvenida exclusiva brinda una oportunidad emocionante. Al registrarse y participar, los usuarios elegibles pueden obtener un bono de registro de $10 para usar en varios mercados de predicción en torno a este choque de postemporada tan esperado.
Reclamar esta oferta es un proceso sencillo. Para calificar, los nuevos clientes de Kalshi primero deben realizar un primer depósito de al menos $1 en su nueva cuenta. A partir de ahí, el bono de $10 se desbloqueará después de que el usuario haya realizado $10 en operaciones en los mercados de predicción de Kalshi. La plataforma única de Kalshi está disponible en los 50 estados, lo que garantiza que los fanáticos de todo el país puedan participar en la acción, siempre que tengan al menos 18 años de edad para jugar.
Kalshi es uno de los mejores mercados de predicción deportiva para mayo. Los fanáticos del deporte tendrán la oportunidad de jugar a lo grande en los Playoffs de la NBA, los Playoffs de la NHL, la MLB o cualquier otro deporte.
Opciones de predicción de Thunder vs.Spurs
- Espuelas de San Antonio: 54% de probabilidad de ganar
- Trueno de la ciudad de Oklahoma: 46% de probabilidad de ganar
A la hora de determinar qué equipo tiene la ventaja, analizar los mercados de predicción más amplios disponibles en Kalshi ofrece información valiosa sobre el enfrentamiento. Los usuarios pueden operar en varios mercados de la NBA, incluidas métricas específicas de desempeño de jugadores, resultados trimestre por trimestre y resultados de series exactas, lo que permite a los fanáticos aprovechar estratégicamente sus conocimientos de baloncesto.
Además, esta oferta de bienvenida de Kalshi se extiende mucho más allá de la cancha de baloncesto. Los fanáticos también pueden explorar sólidos mercados de predicción para los playoffs de la NHL en curso y los enfrentamientos diarios de la MLB, lo que hace de esta una oportunidad muy versátil para cualquiera que siga la acción en múltiples ligas importantes. Sin mencionar que Johnny Manziel peleará contra Bob Menery el sábado en otro combate de boxeo de celebridades de alto perfil.
Cómo obtener el código promocional NOLA de NBA Kalshi
¿Listo para empezar? Reclamar esta oferta de bienvenida antes del partido entre Oklahoma City Thunder y San Antonio Spurs es increíblemente simple. Siga estos sencillos pasos para activar la promoción y asegurar su bono de registro de $10:
- Crear una cuenta: Dirígete al sitio web de la plataforma y regístrate para obtener una nueva cuenta proporcionando información personal estándar.
- Verifique su identidad: Al igual que con cualquier plataforma regulada, deberá proporcionar una prueba de identificación para garantizar que su cuenta esté segura y verificada.
- Ingrese el código promocional: Durante el proceso de registro, asegúrese de ingresar el código de promoción de Kalshi NOLA para adjuntar la oferta de bienvenida a su nuevo perfil.
- Hacer un depósito: Deposite fondos en su cuenta haciendo un depósito por primera vez de al menos $1.
- Comience a operar: Para desbloquear el bono, debe realizar un total de $10 en operaciones en los mercados de predicción de Kalshi. No es necesario realizar una sola operación por valor de $10; cualquier combinación de operaciones que sume hasta $10 satisfará con éxito el requisito.
Una vez que sus operaciones totales alcancen el umbral de $10, su bono de registro de $10 se desbloqueará y estará inmediatamente disponible para su uso en la plataforma.