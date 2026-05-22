Órdenes de evacuación emitidas en la ciudad de California sobre un tanque químico: Falla o explota

Órdenes de evacuación emitidas en la ciudad de California sobre un tanque...

Un “incidente de hazmat de emergencia” en California ha provocado evacuaciones, con funcionarios advirtiendo que un tanque químico en una instalación aeroespacial está en “crisis” y podría fallar o explotar.

Los bomberos inicialmente respondieron a una fuga en una empresa de fabricación aeroespacial en Garden Grove el jueves, por la liberación de vapor de un tanque de 34,000 galones que contiene metil metacrilato, según la Autoridad de Bomberos del Condado de Orange.

Las autoridades actualizaron el viernes que no hay una fuga de gas activa ni una nube de humo, pero que el tanque está “activamente en crisis” y no se puede asegurar. Daños en una válvula del tanque han “creado desafíos operativos adicionales”, dijeron funcionarios de la ciudad.

“Literalmente quedan dos opciones: uno, el tanque falla y derrama un total de aproximadamente 6 a 7,000 galones de productos químicos muy peligrosos en el estacionamiento en esa área. O dos, el tanque entra en una reacción en cadena térmica y explota, afectando a los tanques que están a su alrededor que contienen combustible o productos químicos”, dijo el Jefe de División de la Autoridad de Bomberos del Condado de Orange, Craig Covey, en una actualización de video el viernes.

[Contexto: Incidente de hazmat en una instalación aeroespacial en California.]

“Lo más importante en este momento es que no hay una fuga activa de gas, ni una nube en el área. Estamos realizando estas evacuaciones en preparación para estas dos opciones: falla o explosión”, dijo.

Las autoridades han emitido órdenes de evacuación para el área circundante que afecta a alrededor de 40,000 personas. Más de una docena de escuelas han cerrado temporalmente, y las que están adyacentes al área de evacuación están cancelando actividades al aire libre “por precaución”, dijo el Distrito Escolar Unificado de Garden Grove.

En una conferencia de prensa por la tarde, Covey dijo que hay tres tanques en la instalación. El tanque en crisis experimentó un aumento en la temperatura y “abultamiento” el jueves, dijo. Un agente utilizado para neutralizar el químico ha sido ineficaz y el químico no se puede mover fuera del tanque debido a las válvulas rotas, dijeron las autoridades.

[Fact Check: No hay preocupaciones con los otros dos tanques, según Covey.]

Las autoridades emitieron inicialmente una orden de evacuación el jueves que se levantó cuando mejoraron las condiciones de vapor. Sin embargo, las órdenes de evacuación se volvieron a emitir y ampliar el viernes debido a lo que la policía llamó un evento “sin precedentes”.

No está claro cuándo los residentes podrán regresar a sus hogares.

[Contexto: El incidente involucra metil metacrilato, un químico industrial utilizado en plásticos y fabricación.]

El gobernador de California, Gavin Newsom, ha sido informado sobre el incidente, según su oficina.

La Oficina de Servicios de Emergencia del Gobernador de California dijo que está “monitoreando de cerca el incidente en Garden Grove y ha desplegado personal para trabajar junto a socios locales”.

“Por favor, obedezcan todas las órdenes de las autoridades locales – las órdenes de evacuación se han ampliado”, dijo el viernes.