Adolescente muerto y otro herido en incidente de navegación en el metro, dicen funcionarios

Un adolescente murió y otro resultó gravemente herido después de que navegaban en el metro cerca del puente de Williamsburg el viernes, dijeron las autoridades.

La policía dijo que sucedió cerca de las calles Pitt y Delancey en Manhattan cerca de las 6 p.m.

Lo que necesitas saber Un adolescente murió y otro resultó gravemente herido después de que navegaban en el metro cerca del puente de Williamsburg el viernes, dijeron las autoridades.

La policía dijo que sucedió cerca de las calles Pitt y Delancey en Manhattan cerca de las 6 p.m. Un niño de 14 años fue declarado muerto en el lugar, mientras que un niño de 18 años fue trasladado de urgencia a NYC Health + Hospitals/Bellevue en estado crítico, según la policía de Nueva York.

El alcalde Zohran Mamdani escribió en las redes sociales que los adolescentes estaban encima de un tren J con destino a Brooklyn cerca del puente cuando cayeron.

Un niño de 14 años fue declarado muerto en el lugar, mientras que un niño de 18 años fue trasladado de urgencia a NYC Health + Hospitals/Bellevue en estado crítico, según la policía de Nueva York.

El alcalde Zohran Mamdani escribió en las redes sociales que los adolescentes estaban encima de un tren J con destino a Brooklyn cerca del puente cuando cayeron.

“Ésta es una tragedia que se puede prevenir. Ninguna familia debería recibir una llamada así. Navegar en el metro es mortal”, afirmó. “Mi corazón está roto por las familias de estos jóvenes”.

Esta noche, dos jóvenes neoyorquinos se cayeron mientras navegaban en el metro de un tren J con destino a Brooklyn cerca del puente Williamsburg. Un adolescente ha muerto. Otro lucha por su vida. Esta es una tragedia evitable. Ninguna familia debería recibir una llamada así. Navegar en el metro es mortal. Mi… – Alcalde Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) 23 de mayo de 2026

El presidente de Transporte Público de la ciudad de Nueva York, Demetrius Crichlow, también emitió un comunicado en el que decía: “Esto es desgarrador y sabiendo que viajar fuera de los trenes va a terminar trágicamente, es incomprensible (y me duele como padre) que siga sucediendo”.

“Estoy implorando a las familias, amigos, maestros y otras personas que entren en contacto con adolescentes involucrados en estas maniobras suicidas que los detengan”, agregó Crichlow.

La policía no reveló de inmediato el nombre del niño de 14 años. Se está llevando a cabo una investigación sobre el incidente.