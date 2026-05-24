Dick Parry, Saxofonista en Clásicos de Pink Floyd, Fallece a los 83 años

Dick Parry, el saxofonista que tocó en clásicos de Pink Floyd como “Money” y “Shine On You Crazy Diamond”, ha fallecido a la edad de 83 años.

La muerte de Parry fue anunciada el viernes en redes sociales por el guitarrista de Pink Floyd, David Gilmour; no se proporcionó la causa de la muerte.

“Mi querido amigo Dick Parry falleció esta mañana. Desde que tenía diecisiete años, he tocado en bandas con Dick en el saxofón, incluyendo Pink Floyd”, escribió Gilmour.

“Su sensación y tono hacen que su interpretación de saxofón sea inconfundible, una firma de enorme belleza conocida por millones y que es una gran parte de canciones como ‘Shine On You Crazy Diamond’, ‘Wish You Were Here’, ‘Us and Them’ y ‘Money'”.

Además de grabar con Pink Floyd en el estudio, Parry fue un habitual en los conciertos de la banda a mediados de los años setenta. Casi 20 años después de “Wish You Were Here”, Parry se reunió con Pink Floyd liderado por Gilmour en 1994 para “The Division Bell”, tocando en “Wearing the Inside Out”. Parry también acompañó a Pink Floyd en la gira en apoyo a “The Division Bell”, como se documenta en el álbum en vivo “Pulse”.

“Gilmour añadió sobre Parry: “Tocó en la última banda que tuve que incluía a Rick Wright para la gira On an Island y en Live 8 con Pink Floyd”.

Además de su tiempo con Pink Floyd, Parry también grabó con artistas como John Entwistle de The Who, Rory Gallagher y Lightnin’ Slim.