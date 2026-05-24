Stephen Colbert vuelve a la televisión en una aparición en una estación local de Michigan

Stephen Colbert vuelve a la televisión en una aparición en una estación...

El Late Show con Stephen Colbert durante el programa del jueves 25 de julio de 2019.

La última aparición de Stephen Colbert en “The Late Show” el jueves marcó el final de su carrera de 11 años en su emblemático espacio de televisión nocturna. Pero un día después, encontró la manera de regresar a la televisión: en una estación de acceso público de Michigan.

Colbert fue un invitado sorpresa el viernes por la noche en “Only in Monroe” de Monroe Community Media. La estación presta servicios a Monroe, Michigan, una ciudad al sur de Detroit, cerca de la frontera del estado con Ohio, y al condado circundante del mismo nombre.

A las 11:35 p. m. hora local, los espectadores del canal vieron a Colbert aparecer en sus pantallas.

“Ha sido una angustiosa espera de 23 horas sin estar en la televisión, así que estoy agradecido de poder estar aquí en Monroe Community Media antes de que también sean adquiridos por Paramount,” dijo al inicio de la transmisión.

El anuncio del final del programa de Colbert en julio no estuvo exento de controversia. Algunos observadores especularon que fue para ganarse el favor de la administración del presidente Donald Trump, ya que la compañía estaba buscando la aprobación regulatoria para fusionarse con Skydance. En su programa, Colbert a menudo se burlaba de Trump.

Los reguladores aprobaron la fusión de Paramount y Skydance más tarde ese mismo mes.

Paramount en ese momento dijo que no hubo motivo en la decisión de cancelar la carrera de Colbert más allá de factores financieros, donde la televisión nocturna ha tenido dificultades para mantenerse al día con los hábitos cambiantes de consumo de medios ante el auge del streaming.

Es un punto sobre el que Colbert bromeó ante la audiencia de Michigan.

“Los espectadores fuera del área de Monroe tienen la posibilidad de ver Monroe Community Media gracias a algo conocido como streaming, del cual prometí no aprender mientras estaba en CBS,” bromeó. “Y evidentemente, CBS también decidió no aprender sobre ello.”

La aparición de Colbert el viernes por la noche no fue su primera en “Only in Monroe.” Recordó a la audiencia al inicio del programa que fue presentador invitado en julio de 2015.

Los invitados de Colbert en el programa incluyeron al músico Jack White y al actor Jeff Daniels, ambos criados en Michigan. El actor Steve Buscemi también hizo una aparición a través de un comercial para una pizzería que lleva su apellido.

Colbert incluso llamó por Facetime a Byron Allen durante el programa, el comediante que ahora ocupará su puesto en CBS.

Colbert no dio indicaciones sobre lo que haría a continuación después de su aparición como presentador invitado, pero en cambio pidió que lo invitaran de nuevo al programa local en el futuro.

“Gracias por permitirme presentar su programa cada 11 años,” dijo dirigiéndose a las dos presentadoras del programa. “Nos vemos de nuevo en 2037.”