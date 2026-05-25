Fotógrafo de la Liga Mundial de Surf mordido por una criatura marina

El día final del evento profesional de Nueva Zelanda de la Liga Mundial de Surf se detuvo después de que un fotógrafo fuera atacado en el agua por una criatura marina que los organizadores creen que era un tiburón o un león marino.

El incidente ocurrió mientras los surfistas brasileños Yago Dora e Italo Ferreira competían en las semifinales masculinas en Raglan, en la Isla Norte.

Se activó un ‘código rojo’ y el evento quedó en suspenso mientras los equipos médicos respondían.

Renato Hickel, vicepresidente de tours y competiciones de la World Surf League, dijo que el fotógrafo tenía “pequeñas heridas punzantes” y fue trasladado en ambulancia al hospital.

“Activamos el código rojo cuando se trata de un ataque de vida marina a un surfista o a un fotógrafo. Esta vez fue nuestro querido fotógrafo acuático y gracias a Dios está de buen humor. Está bien considerando lo sucedido”, dijo Hickel en la transmisión de WSL.

Y añadió: “En este momento no estamos seguros de si fue un tiburón o un león marino. El médico que estaba aquí ayudando en el lugar se inclinó a pensar que era un león marino en lugar de un tiburón.

“Sin embargo, da mucho miedo. Italo y Yago estaban muy conmocionados. Vieron el chapoteo y el incidente, otra razón más para suspender el evento.

“Ojalá podamos concluir el evento hoy”.