¿El draft de la NFL en Pittsburgh estuvo a la altura de las expectativas? Un analista desglosa las cifras.

Un mes después de la conclusión del draft de la NFL en Pittsburgh, Visit Pittsburgh publica nuevos datos que, según la organización, muestran el éxito histórico que tuvo el draft. Sin embargo, un analista local está dudando y dice que el draft no estuvo a la altura de las expectativas de algunos habitantes de Pittsburgh.

KDKA-TV habló con el director ejecutivo de Visit Pittsburgh y el director ejecutivo del Instituto Allegheny de Políticas Públicas para examinar qué aspectos del borrador tuvieron éxito, los desafíos y qué se podría hacer en futuros grandes eventos para evitar esos desafíos.

Las nuevas cifras preliminares muestran que el 43% de los asistentes procedieron de más de 50 millas de la ciudad para el evento de tres días del 23 al 25 de abril. El nivel de ocupación hotelera en todo el condado promedió el 75% durante el período del evento. Las figuras provocaron diferentes reacciones.

Éxito histórico

Para demostrar por qué el borrador fue un éxito, Visit Pittsburgh señala las grandes cifras de asistencia, las respuestas de emergencia relativamente bajas, el gran número de usuarios del transporte público y miles de millones en impresiones de relaciones públicas.

“Sin duda establece un nuevo estándar de lo que Pittsburgh puede ofrecer”, dijo a KDKA-TV Jerad Bachar, presidente y director ejecutivo de Visit Pittsburgh. “Es sin duda el evento más grande que Pittsburgh haya acogido jamás. Y hasta donde sabemos, es el evento deportivo más grande que la Commonwealth haya acogido jamás”.

Un beneficio clave que el draft trajo a Pittsburgh fue la exposición, dijo Bachar. Cincuenta y cinco millones de espectadores sintonizaron el draft en todo el mundo, según Visit Pittsburgh. ESPN dijo que a nivel nacional, 13,2 millones de personas sintonizaron en promedio el primer día del draft, su día más visto, a través de sus plataformas digitales y de transmisión.

En persona, 105 países estuvieron representados entre los inscritos en NFL OnePass y el 43% de los asistentes viajaron desde fuera de un radio de 50 millas.

“Esto nos dice que este no es sólo un evento regional, sino ciertamente un evento nacional y, de hecho, un evento internacional”, dijo Bachar a KDKA-TV. “Por lo general, para nosotros y para toda nuestra investigación, cualquiera que venga de fuera de un radio de 50 millas simplemente será un huésped que pase la noche”.

El sesenta y cinco por ciento de los asistentes eran fanáticos de los Steelers, según el comunicado de Visit Pittsburgh.

Si bien el número de visitantes únicos que el draft trajo a Pittsburgh aún no está disponible, la asistencia tabulada oficialmente de la NFL, que es una combinación de la asistencia oficial en cada día del draft, fue de 805,000, lo que lo convierte en el evento más grande en la historia de la NFL. En esa cifra, las personas que asistieron al draft durante los tres días se contaron tres veces.

Como KDKA-TV comenzó a informar en las semanas previas al draft, el número real de fanáticos que asistieron cada día del draft podría ser menor que los totales publicados oficialmente debido a la forma en que la NFL cuenta a los asistentes a los drafts de la NFL, que, según múltiples fuentes familiarizadas con la planificación del draft de la ciudad, cuenta a un individuo dos veces si sale y vuelve a entrar en la huella del draft.

Digitalmente, el borrador generó 14.800 millones de impresiones de relaciones públicas en todo el mundo y se convirtió en el borrador más visto socialmente de la historia, según Visit Pittsburgh.

Bachar también destacó cómo la comunidad se benefició del borrador, incluidas inversiones como el nuevo Arts Landing y renovaciones en Market Square y Point State Park.

“La forma en que toda esta comunidad se unió para brindar una experiencia a los fanáticos del fútbol y a la NFL fue absolutamente extraordinaria”, dijo Bachar.

Dudas arrojadas

Sin embargo, no todos vieron el draft como un éxito rotundo.

“Cuando miras la economía de todo esto, era sólo una fiesta”, dijo el Dr. Frank Gamrat, director ejecutivo del Instituto Allegheny de Políticas Públicas.

No cuestionó que la ciudad se veía genial y había sido arreglada, pero dijo que esas mejoras se habían limitado solo a partes de la ciudad.

“Recibimos un buen disparo único en el brazo”, dijo.

Explicó que el mayor problema que enfrentó el draft fueron las expectativas.

“Demasiadas personas ponen demasiado énfasis y expectativas en lo que esto podría hacer por nosotros como región, aumentando los empleos y los beneficios”, dijo Gamrat.

Si bien los datos económicos completos no estarán disponibles durante meses, Visit Pittsburgh dijo que se gastaron $17,7 millones directamente con empresas con sede en Pittsburgh como parte del Programa Draft Source de la NFL, apoyando a 164 empresas como proveedores locales.

Visit Pittsburgh también publicó cifras preliminares de ocupación hotelera, calificándolas de “actividad sustancial durante la semana del draft”. En el centro, en las noches punta, el 92% de las habitaciones estaban ocupadas. La ocupación hotelera en todo el país alcanzó un máximo del 85%. En todo el condado durante el “período del evento”, la ocupación promedio fue del 75%.

En las semanas previas al inicio del draft, el presidente de la junta directiva de Visit Pittsburgh, Perry Ivery, dijo a KDKA-TV que hasta el 1 de abril, casi el 60% de las 19.000 habitaciones del condado estaban reservadas para el draft de tres días.

“Históricamente, en los eventos del draft de la NFL, hay un aumento en las reservas a 30 días, con un 20% en la última semana”, dijo Ivery en las semanas previas al draft. “Aún somos optimistas de que en las próximas dos semanas habrá un aumento en las reservas”.

KDKA-TV preguntó a Bachar si vieron el aumento y, en caso contrario, qué pasó.

“El rendimiento del hotel estuvo exactamente donde esperábamos”, dijo Bachar. “Llegamos al 80% en nuestras noches pico, por lo que esos niveles de ocupación y esos niveles de tarifas ciertamente estuvieron muy a la par con lo que esperábamos y pronosticamos, así como con lo que hemos visto en todas las ciudades anfitrionas anteriores, al menos las tres últimas”.

Añadió que las tarifas aumentaron dramáticamente para hoteles y alquileres a corto plazo. No cree que los precios más altos de las habitaciones hayan jugado un factor significativo en los niveles de ocupación.

Gamrat vio las cifras de los hoteles de manera diferente y dijo que la ocupación hotelera en el condado de Allegheny suele rondar el 65%.

“Decir que el 75% estaba lleno durante el draft, eso es sólo un aumento del 10%. Eso no es mucho por lo que emocionarse”, dijo Gamrat. “Las expectativas eran que no se podía conseguir una habitación de hotel a dos horas en auto desde aquí, que los hoteles en Cranberry iban a estar reservados. Pero ese no iba a ser el caso. Entonces, el 75% fue un número decepcionante”.

KDKA-TV preguntó a Bachar por qué un evento como el draft, y los cientos de miles de personas que traería a la ciudad, no significaría automáticamente que todos los hoteles estarían agotados.

“Bueno, cuando entra tanta gente, sabes que verán varios tipos de alojamiento que se utilizarán”, dijo Bachar.

Señaló que no había ninguna otra programación en el Distrito Cultural y que las convenciones, que a menudo atraen a mucha gente a Pittsburgh, se tomaron el fin de semana libre.

“El draft fue realmente el único espectáculo en la ciudad, por así decirlo, durante ese fin de semana, y funcionó extraordinariamente bien”, dijo Bachar. “El hotel todavía tuvo un desempeño extraordinariamente bueno, los alquileres a corto plazo todavía obtuvieron un desempeño extraordinariamente bien”.

Chad Wise, cuya empresa gestiona 150 alquileres a corto plazo en Pittsburgh, dijo que, según PriceLabs, socio de Airbnb, la ocupación el día 1 fue del 78,4%, el día 2 fue del 75,6% y el día 3 fue del 57,5%. Esas mismas fechas del año anterior registraron ocupaciones del 54%, 78% y 83%, respectivamente.

“Las tarifas fueron significativamente más altas y la ocupación fue mixta”, dijo Wise sobre las cifras.

Los desafíos

Si bien Bachar dijo que la mayoría de las personas han tenido una visión positiva del borrador, dijo que han escuchado preocupaciones sobre cómo las empresas fuera del borrador tuvieron problemas. Algunas empresas dijeron a KDKA-TV que se habían abastecido de mercancías o alimentos relacionados con el reclutamiento y que habían sufrido grandes pérdidas debido a la pequeña cantidad de negocios que terminaron obteniendo.

“Ciertamente somos muy conscientes de las empresas en el Distrito Strip y otras partes de la ciudad que se sintieron decepcionadas por la cantidad de gente y tráfico peatonal que vieron en sus negocios”, dijo Bachar, “pero eso es ciertamente muy esperado para un evento como este. Las personas que vienen aquí, tanto los fanáticos del fútbol como los habitantes de Pittsburgh, todos quieren estar dentro y alrededor de la huella misma”.

La gente esperaba enriquecerse con el evento, dijo Gamrat.

“La gente con anuncios en Airbnb, la gente con restaurantes, la gente con plazas de aparcamiento pensó que les iba a ir muy, muy bien en esto, y lamentablemente se equivocaron”, dijo Gamrat.

Cuando se le preguntó de dónde venía la fuente de la confusión sobre qué esperar, Bachar dijo que se puede reducir a “emoción”.

“Cuando ves los números que arroja el draft de la NFL, esa emoción se amplifica aún más”, dijo Bachar. “Por lo tanto, las empresas ciertamente quieren estar preparadas. En algunos casos, van demasiado lejos en su preparación”.

Gamrat dijo que Visit Pittsburgh, junto con los líderes de la ciudad y el estado, ayudó a generar ese entusiasmo, estableció las expectativas, aplaudió el evento y envió el mensaje de que la gente va a ganar mucho dinero con él.

“Alguien me dijo: ‘¿Por qué esos políticos harían eso?’ Bueno, porque estaban gastando dinero público. Si vas a gastar dinero público, tienes que justificarlo, y tienes que justificarlo promocionando todos los maravillosos beneficios”, dijo Gamrat. “La gente aceptó esto un poco más de lo que debería”.

Es por la misma razón que Gamrat dijo que el contexto sobre las expectativas de asistencia al draft no era central.

“Simplemente dijeron que vamos a traer [500,000-800,000] visitantes”, dijo Gamrat. “Nunca dijeron [that’s an] acumulación en tres días. Ellos [never projected] Visitantes únicos de fuera de la ciudad”.

Señaló las cifras preliminares que Visit Pittsburgh publicó la semana pasada, según las cuales el 43% de las personas procedían de fuera de un radio de 50 millas de Pittsburgh.

“Eso significa que el 57% de los que llegaron eran locales, por lo que se tiene la noción de que se trata de una actividad económica desplazada”, dijo Gamrat. “La gente no fue al centro, pero tal vez fueron a Robinson, tal vez fueron a Wexford, tal vez fueron a Mount Lebanon, tal vez gastaron su dinero en otra parte”.

Por ejemplo, dijo que al observar los datos de los casinos, Rivers Casino en Pittsburgh recibió “una paliza” en abril, mientras que Meadows y Live! El casino subió.

KDKA-TV preguntó a Bachar si, de cara a futuros grandes eventos, hay algo que Visit Pittsburgh o la ciudad puedan hacer en relación con los mensajes para ayudar a establecer expectativas a un nivel más realista.

“Absolutamente. Creo que esa pieza de comunicación es fundamental”, dijo Bachar. “Antes de esto, llevamos a cabo cerca de 90 presentaciones de organizaciones cívicas diferentes, o presentaciones a organizaciones cívicas y grupos comunitarios en toda el área, asegurándonos de intentar establecer expectativas desde el principio”.

Añadió que Visit Pittsburgh tuvo embajadores en las calles durante el evento, tratando de guiar a la gente a los vecindarios circundantes.

“Esa es una lección valiosa no sólo para nosotros como anfitriones locales, sino también para la NFL, ya que establecen expectativas en muchas de sus ciudades futuras”, dijo Bachar. “Creo que en el futuro se trata simplemente de gestionar las expectativas de acuerdo con todo el revuelo y el entusiasmo que conlleva un evento de ese tamaño”.

Gamrat dijo que se debe lograr un equilibrio entre promocionar eventos como este y establecer expectativas realistas.

“Deberían haber dicho: ‘Mira, Pittsburgh ha dado lo mejor de sí, pero todo se centrará en este norte, el lado norte, la costa norte'”, dijo Gamrat.