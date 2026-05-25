Phil Neville: Portland Timbers se separa del jefe

Portland Timbers ha confirmado que se ha separado del entrenador en jefe Phil Neville de mutuo acuerdo.

El último partido de Neville a cargo fue la derrota del domingo por 3-1 ante San Jose Earthquakes que dejó a los Timbers terceros desde el final de la Conferencia Oeste, a ocho puntos de un lugar automático para los play-offs de la MLS.

Hablando el lunes, Neville, de 49 años, agradeció a todos los involucrados con el club por su tiempo en Oregon, pero admitió que no había logrado los resultados requeridos este período.

“Me doy cuenta de que estamos en un negocio de resultados, y los resultados no han estado a la altura de las expectativas de este club de fútbol”, dijo Neville.

El exdefensa de Inglaterra y del Manchester United se incorporó a los Portland Timbers en 2023, cinco meses después de ser despedido por el Inter Miami.

Anteriormente también estuvo a cargo de la selección femenina de Inglaterra, llevándola a las semifinales del Mundial de 2019.

Y aunque el club estableció un nuevo récord goleador y llevó a los Timbers a los play-offs en sus dos primeras temporadas al mando – antes de perder en la primera ronda y en la primera ronda respectivamente – el momento de esta decisión llega cuando la liga se dirige a un receso para la Copa del Mundo.

El gerente general de los Timbers, Ned Grabavoy, agregó: “Phil aportó entusiasmo y pasión al puesto, y fue un placer trabajar con él. Le deseamos a Phil todo lo mejor en su próxima oportunidad”.

“Esta temporada baja tuvimos discusiones puntuales sobre las áreas que necesitábamos desarrollar y mejorar.

“En última instancia, no hemos visto el progreso que necesitábamos y, lo más importante, los resultados han estado muy por debajo de las expectativas”.