Sive Jarrard y Moana Domenech ganan el longboard TOA Pro Papara y el QS comienza

Chesney Guinotte (HAW) mostró su creciente fuerza con una victoria en la eliminatoria de octavos de final.: WSL/Toerau

Guinotte marca la pauta para TOA Pro Papara

Tras la final del LQS, comenzó la Ronda de 24 del QS femenino yChesney Guinotte(HAW) puso el guante, registrando un total de serie de 14,13. Ahora, el creciente talento de North Shore busca avanzar más y recuperar el terreno perdido en Taapuna.

â€œTodos en ese calor tuvieron buenas olas y tuvimos que ir y venir. La ola tiene mucho potencial para mostrar el surf de todos”, dijo Guinotte. La dirección del oleaje en este momento es principalmente de izquierdas, así que puedo mostrar mi derecha. Se siente bien ver que los puntajes coinciden con el sentimiento. Esto tiene que ser un segundo cercano a lo especial que es en comparación con casa. Tengo surf por aquí y Teahupo’o. No creo que nadie más lo tenga tan bien y somos muy afortunados de tener estos eventos”.

Resultados finales del longboard TOA Pro Papara masculino:

1 – Moana Domenech (PYF) 16.00

2. – Zachary Newton (HAW) 15.34

3 – Haunui Haumani (PYF) 13.34

4 – Michel Demont (PYF) 11,70

Resultados finales del longboard TOA Pro Papara masculino:

1 – Sive Jarrard (ASM) 14.47

2 – Sophia Culhane (HAW) 12.07

3 – Puamakamae DeSoto (HAW)

4 – Luluhia Blomfield Kane (HAW) 9,97

Resultados de la semifinal de longboard TOA Pro Papara femenino:

Serie 1: Luluhia Blomfield Kane (HAW) 14.50 DEF. Sophia Culhane (HAW) 11.00, Kaiya Oliva (EE.UU.) 8.67, Vaimiti Tiifitu (PYF) 3.40

Serie 2: Sive Jarrard (ASM) 16.26 DEF. Puamakamae DeSoto (HAW) 14.90, Alana Johnson (HAW) 13.24, Keani Canullo (HAW) 10.76

Resultados de la semifinal de longboard TOA Pro Papara masculino:

Serie 1: Moana Domenech (PYF) 15.33 DEF. Michel Demont (PYF) 14.34, Micah Desoto (HAW) 12.33, Kuio Young (HAW) 8.90

Serie 2: Hanuy Houmann (PYF) 16.30 DEF. Zachary Newton (HAW) 14,54, Peter Tahutini (PYF) 11,83, Toaura Haumani (PYF) 9,30

Resultados de los cuartos de final de longboard TOA Pro Papara femenino:

Serie 1: Sophia Culhane (HAW) 13.17 DEF. Vaimiti Tiifitu (PYF) 8.10, Kahili Simon (PYF)

Serie 2: Kaiya Oliver (EE. UU.) 10.87 DEF. Luluhia Blomfield Kane (HAW) 9,73, Nique Miller (EE.UU.) 5,63, Eeva Charles (PYF) 4,43

Serie 3: Puamakamae DeSoto (HAW) 11.00 DEF. Keani Canullo (HAW) 6,94, Poeiti Petit (PYF) 6,40

Serie 4: Sive Jarrard (ASM) 15.40 DEF. Alana Johnson (HAW) 13,83, Naheitea Leboucher (PYF) 4,00

Resultados de los cuartos de final de longboard TOA Pro Papara masculino:

Serie 1: Moana Domenech (PYF) 13.34 DEF. Kuio Young (HAW) 9.57, Tereva David (PYF) 9.57, Kaniela Stewart (HAW)

Serie 2: Michel Demont (PYF) 13.23 DEF. Micah Desoto (HAW) 12.90, Tony Brigante (HAW) 6.53, Vatea Brown (PYF) 4.14

Serie 3: Toaura Haumani (PYF) 15.67 DEF. Zachary Newton (HAW) 12,50, Kala Willard (HAW) 9,67, Romand-Piquant Jonathan (PYF) 8,64

Serie 4: Hanuy Houmann (PYF) 14.73 DEF. Peter Tahutini (PYF) 12,63, Kalanoweo Desoto (HAW) 12,00, Moux Keanu (PYF) 7,17

Resultados de los octavos de final del TOA Pro Papara QS 2.000 femenino:

Serie 1: Lucy Jarrard (ASM) 11.67 DEF. Mikilani Pinson (PYF) 7.66, Angelina Decesare Castro (COL) 6.00

Serie 2: Puamakamae DeSoto (HAW) 11.84 DEF. Miliani Simón (PYF) 8,73, Heimiti Fierro (FRA) 8,20, Hawaii Mapuna (PYF) 2,97

Serie 3: Rirava Clark (PYF) 9.73 DEF. Malia Lima (HAW) 8.94, Ellie Brown (HAW) 8.74, Liana Brodien (PYF)

Serie 4: Chesney Guinotte (HAW) 14.13 DEF. Kelia Gallina (PYF) 14.07, Raipoe Chapelier (PYF) 11.60