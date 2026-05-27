Todo un éxito en Estados Unidos: este concepto de entretenimiento de golf, aún poco común en Francia, llega a Burdeos y atrae especialmente a los no golfistas.

El golf da miedo. Demasiado elitista, demasiado técnico y demasiado caro. ¡Pero es genial! Precisamente este prejuicio es el que Barena Golf pretende romper en Mérignac a partir de junio de 2026, importando un concepto que es un éxito en Estados Unidos desde hace más de veinte años y que rara vez se ha visto en Francia.

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Barena Golf es lo que llamamos un complejo de golf de nueva generación. El principio: golpeas bolas equipadas con chips RFID que miden tu distancia, tu precisión y tu puntuación en tiempo real, todo ello mostrado en pantallas interactivas antes de cada tiro. A su alrededor, un completo bar-restaurante, música, pantallas de televisión, ambiente de casa club: imagina una bolera, pero con palos de golf y una copa al aire libre.

El concepto original se llama Topgolf. Fue inventado en el año 2000 en Watford, Inglaterra, por los hermanos Steve y Dave Jolliffe. Hoy en día, el grupo cuenta con 26 complejos turísticos en todo el mundo, recibe a 13 millones de clientes al año y emplea a más de 10.000 personas. Es un verdadero éxito en Estados Unidos y el resultado: más de la mitad de los visitantes no son golfistas. Ésta es la fuerza del modelo.

¿Quiénes son los fundadores y por qué esto inspira confianza?

Detrás de Barena, dos emprendedores experimentados: Antoine Olive, que deja la tecnología para dedicarse a este proyecto, y Édouard España. Ambos cuentan con más de 15 años de experiencia empresarial. El proyecto también cuenta con el apoyo de importantes accionistas, entre ellos Xavier Niel, fundador de Free, y Nathalie Dechy, ex número uno del mundo del tenis.

En el ámbito de la financiación, Barena recaudó en apenas unos minutos 3.218.000€ en crowdfunding inmobiliario a través de la plataforma Bricks, apoyado por 11.000 inversores particulares. En definitiva, esta cifra dice mucho de la confianza que inspira el proyecto…

Lo que te espera en Barena Golf, Mérignac

El complejo está situado en el número 107-109 de la avenida Marcel Dassault, en Mérignac, en las afueras de Burdeos, a dos pasos del aeropuerto, y su inauguración está prevista para junio de 2026.

Aspecto Detalles Tecnología Bolas RFID, seguimiento de estadísticas en tiempo real (distancia, precisión, puntuación) Ambiente Completo bar-restaurante, música, servicio en la bahía. VisÃ© pÃºblico Todos los niveles, incluidos los no golfistas. Usos Ocio, veladas corporativas, torneos, eventos. Concepto “Juega, relájate, repite”

El posicionamiento es claro: Barena no se dirige a golfistas experimentados que ya tengan su palo. Está dirigido a curiosos, grupos de amigos, empresas y todos aquellos que nunca han puesto un pie en un green tradicional.

Una apuesta constante en Nueva Aquitania, donde el golf está en auge

Lo que hace que el proyecto sea particularmente relevante es el contexto regional. Nouvelle-Aquitaine es una de las regiones más dinámicas de Francia en términos de golf:

58.484 despedidos en 2025, un récord histórico, un +11% en un año.

5.237 jóvenes despedidos, es decir, un +15% respecto al mismo período.

3er deporte más practicado en la región.

92 campos de golf y 196 asociaciones deportivas activas.

147 millones de euros de facturación generada por el sector en 2021 para 95 estructuras.

Gironda es ya el departamento líder con 21 campos de golf y 47 millones de euros de facturación. Por lo tanto, Burdeos se posiciona naturalmente como el lugar ideal para albergar uno de los primeros complejos de este tipo en Francia.

Un impacto concreto y una excelente idea de actividad.

Más allá del concepto, Barena representa una verdadera palanca para la región. El sector del golf genera ya 1.620 puestos de trabajo en Nueva Aquitania. El complejo de Mérignac creará puestos de trabajo directos (en restauración, entretenimiento, tecnología) y reforzará el atractivo turístico de la metrópoli de Burdeos, ¡al tiempo que aumentará aún más la popularidad del golf!

Burdeos se convierte en la primera ciudad de Nueva Aquitania en acoger un complejo de este tipo. Para una metrópoli que busca consolidar su imagen como estilo de vida y destino innovador, esta es una tarjeta de acceso y para los residentes, ¡es simplemente una muy buena noticia de una actividad por realizar!

Fuentes