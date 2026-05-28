Brote de Ébola en la República Democrática del Congo choca con conflicto y hambre, advierte la OMS

Brote de Ébola en la República Democrática del Congo choca con conflicto...

El Director General de la OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus dijo que el brote del virus del Ébola Bundibugyo en la provincia de Ituri se estaba propagando en un entorno donde la inseguridad, los ataques a instalaciones de salud y los movimientos de población lo estaban haciendo “casi imposible” rastrear contactos y aislar casos.

“No podemos construir confianza comunitaria o aislar a los enfermos mientras caen bombas”, dijo.

La cepa Bundibugyo del Ébola, identificada por primera vez en Uganda en 2007, no tiene una vacuna o tratamiento aprobado.

La RDC ha reportado casi 1,000 casos sospechosos de Ébola y más de 220 muertes sospechosas, según cifras de agencias de salud y socios, aunque solo se ha confirmado un fallecimiento en laboratorio. En Uganda, las autoridades de salud han reportado siete casos confirmados relacionados con el brote, incluidos dos trabajadores de la salud y una muerte confirmada.

Brote en rápida evolución

La OMS advirtió que el brote seguía extendiéndose geográficamente, con evidencia de una transmisión transfronteriza en curso.

El brote se centra en la provincia de Ituri, pero ahora se ha extendido a 11 zonas de salud, con casos también reportados en Kivu del Norte, incluidos Butembo y Goma, y en Kivu del Sur, según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).

Los funcionarios de salud dicen que el virus se está propagando a través de grupos familiares e instalaciones de salud, con infecciones vinculadas al cuidado, reuniones familiares y prácticas funerarias inseguras.

Conflictos que socavan la respuesta

Los esfuerzos para contener el brote se están desarrollando en una de las regiones más volátiles del este de la RDC, donde el acceso humanitario ha sido durante mucho tiempo limitado por conflictos que involucran a múltiples grupos armados, incluidas las Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF), las milicias CODECO y el grupo armado M23 respaldado por Ruanda.

Un informe de diciembre de 2025 de la misión de mantenimiento de la paz de la ONU MONUSCO documentó una violencia persistente en Ituri y Kivu del Norte, incluidos ataques a aldeas, instalaciones de salud y comunidades desplazadas que mataron a cientos de civiles y causaron un desplazamiento generalizado.

Los combates activos y las restricciones impuestas por los grupos armados también obstaculizaron las operaciones humanitarias, limitaron el movimiento de civiles y interrumpieron el acceso a servicios esenciales.

La hambruna y la enfermedad colisionan

La violencia ha exacerbado una crisis humanitaria ya grave. Según el último análisis de IPC, el monitor mundial de seguridad alimentaria respaldado por la ONU, casi 10 millones de personas en Ituri, Kivu del Norte, Kivu del Sur y Tanganyika enfrentan una grave hambruna entre enero y junio de 2026.

A nivel nacional, se estima que 26.5 millones de personas en la RDC experimentan altos niveles de inseguridad alimentaria.

“El hambre y la enfermedad son compañeros antiguos”, dijo Tedros. “Las personas debilitadas por el hambre son mucho más vulnerables a las infecciones”.

Malos caminos, infraestructura dañada

La OMS dijo que el conflicto, la mala infraestructura y la inseguridad estaban limitando el movimiento de ayuda y el acceso a servicios de salud.

“En muchas áreas afectadas, las instalaciones de salud no funcionan o están operando bajo severas limitaciones debido a la inseguridad”, dijo Tedros. “Las malas condiciones de las carreteras también restringen el movimiento de bienes y asistencia humanitaria”.

Los niños también se ven muy afectados, no solo a través de infecciones sino también a través de la interrupción de los servicios de salud, nutrición y educación, advirtió UNICEF. Agregó que los niños afectados por los brotes de Ébola a menudo enfrentan la pérdida de padres y cuidadores, mientras que el estigma y el miedo pueden dejarlos aislados dentro de sus comunidades.

Construyendo confianza

La OMS está en el centro de una respuesta de todo el sistema de la ONU, desplegando personal de emergencia, suministros médicos y fondos para ayudar a contener el brote.

La agencia también está trabajando con líderes comunitarios en Bunia para construir confianza y contrarrestar la desinformación. Ha desarrollado mensajes de información pública y materiales de concienciación adaptados a los contextos locales y traducidos a idiomas locales para llegar a más personas.

“La confianza comunitaria es la base de una respuesta efectiva de salud pública”, dijo Julienne Ngoundoung Anoko, una Oficial de Participación Comunitaria de la OMS desplegada en Bunia. “Sin el apoyo de la comunidad, las medidas de control de brotes no pueden tener éxito”.

Llamados a un alto el fuego

Tedros hizo un llamado a un alto el fuego inmediato para permitir a los equipos humanitarios y médicos un acceso seguro a comunidades afectadas.

“Detener esta transmisión del Ébola depende enteramente del acceso humanitario”, dijo.