Futuros de Wall Street se debilitan a medida que el conflicto renovado entre EE. UU. e Irán oscurece las perspectivas del mercado: Dow Jones, S&P, Nasdaq

Las futuras acciones de capital de EE. UU. cotizaron a la baja el jueves, mientras que los precios del petróleo avanzaron, después de una nueva ronda de ataques militares entre Estados Unidos e Irán que reavivaron las preocupaciones sobre la estabilidad en el Golfo y redujeron el optimismo en torno a un posible acuerdo de paz. Los inversores también estaban pendientes de los próximos datos de inflación en EE. UU. que son de cerca observación por la Reserva Federal.

A las 03:37 ET, los futuros vinculados al Dow Jones Industrial Average bajaron 53 puntos, o un 0.1%. Los futuros del S&P 500 disminuyeron 11 puntos, también un 0.1%, mientras que los futuros del Nasdaq 100 perdieron 99 puntos, equivalente al 0.3%.

El tono más débil siguió a una sesión relativamente positiva en Wall Street el día anterior, cuando los principales índices lograron modestas ganancias en medio de las expectativas persistentes de que las conversaciones diplomáticas entre Washington y Teherán aún podrían progresar.

Los analistas de Vital Knowledge dijeron que los mercados continúan reflejando la posibilidad de que pronto pueda surgir una solución al conflicto. Sin embargo, el sentimiento se deterioró después de que la Casa Blanca rechazara como “una completa fabricación” los informes transmitidos por la televisión estatal iraní sobre un supuesto borrador de Memorando de Entendimiento.

El soporte anterior para los valores vino de los precios más suaves del crudo Brent y de ganancias más fuertes de lo anticipado de minoristas como Abercrombie & Fitch y Bath & Body Works.

Los analistas de Vital Knowledge dijeron que esos acontecimientos, junto con lo que describieron como comentarios “sosegados” de las empresas que asistieron a una importante conferencia de inversores, ayudaron a respaldar las acciones discrecionales del consumidor.

Al mismo tiempo, las acciones energéticas estaban bajo presión, mientras que los inversores aseguraban las ganancias de varias acciones tecnológicas de alto rendimiento que habían aumentado bruscamente en semanas recientes.